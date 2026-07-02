DE
FR

Deux matches en une nuit
Ivan Rakitic: «La Suisse est favorite, la Croatie a ses chances»

Ivan Rakitic s'apprête à vivre une nuit de folie! À 1h du matin, sa Croatie affronte le Portugal. Puis, à 5h, sa Suisse se mesure à l'Algérie. L'ancien joueur espère tenir bon et regarder les deux rencontres.
Publié: il y a 17 minutes
1/6
Ivan Rakitic, ex-international né en Suisse, s'apprête à vivre une nuit chargée en football et en émotions.
Photo: Getty Images
RMS_Portrait_AUTOR_718.JPG
Alain Kunz

Quand on entretient, comme Ivan Rakitic, des liens aussi étroits avec deux des équipes en lice lors d’une même soirée, le programme s’annonce chargé. À 1h du matin, la Croatie affronte le Portugal. Puis, à 5h, la Suisse se mesure à l’Algérie. Le binational suisse et croate, qui est né et a grandi en Suisse, aimerait suivre les deux rencontres: «On verra bien si j’y arrive. Ça va être compliqué! Je devrai peut-être me contenter de regarder un résumé le lendemain matin.» Un avantage tout de même: Ivan Rakitic est actuellement en vacances avec sa famille, à Split, où il habite.

À lire aussi
Où voir le match Suisse - Algérie?
Coupe du monde 2026
Café-croissant en fan zone
Où voir le match Suisse - Algérie?
Massimo Lorenzi: «La méthode Infantino me dégoûte»
Interview
Il tacle la FIFA
Massimo Lorenzi: «La méthode Infantino me dégoûte»

Que pense l’ancien joueur du FC Bâle, finaliste de la Coupe du monde et vainqueur de la Champions League avec Barcelone – le footballeur le plus titré de l’histoire détenteur d’un passeport suisse – de ces deux affiches?

Luka Modric face à Cristiano Ronaldo, duel de quarantenaires

Ce Croatie - Portugal pourrait marquer les adieux internationaux de l’un des deux joueurs de plus de 40 ans encore en lice: Luka Modric ou Cristiano Ronaldo. «J’espère que la grande carrière internationale de Luka ne s’achèvera pas ce soir. Bien sûr, le Portugal part légèrement favori en raison de son immense expérience et de la qualité exceptionnelle de son effectif. Mais en phase à élimination directe d’une Coupe du monde, tout est possible.»

Luka Modric n’est d’ailleurs pas le seul vétéran de cette sélection. Pasalic, Kramaric, Perisic, Kovacic et Budimir ont tous dépassé la trentaine, certains largement. «Mais ils sont tous encore au sommet de leur art!» Et après cette Coupe du monde? «La relève est déjà prête. Je suis convaincu que le football croate a un très bel avenir», assure Ivan Rakitic.

Pour l’heure, les cadres emmenés par Luka Modric sont toujours là, et bien là. «En Croatie, il n’y a pas de débat comme au Portugal pour savoir si un joueur de plus de 40 ans doit encore être titulaire. Luka est un élément essentiel de notre équipe. Il n’y a qu’une seule chose à faire: le soutenir au maximum!»

En cas de qualification, la Croatie retrouverait l’Espagne. «Mais attends!, sourit Ivan Rakitic. On verra déjà si ce sera vraiment l’Espagne. Ce peut être l’Autriche…»

Avantage à la Suisse

Pour le duel entre la Suisse et l’Algérie, en revanche, Ivan Rakitic désigne un favori beaucoup plus net: le pays où il a grandi.

«Je suis très curieux de voir comment le sélectionneur algérien va préparer son équipe face à la Suisse. Vladimir Petkovic va devoir faire preuve de beaucoup d’ingéniosité. La Suisse est clairement favorite. J’ai le sentiment que les joueurs de Murat Yakin montent en puissance au fil des matches et deviennent de plus en plus solides collectivement. Cette équipe a le potentiel pour créer une belle surprise dans cette Coupe du monde si elle parvient à franchir l’obstacle algérien. Elle peut poser des problèmes à n’importe quel adversaire. Mais ce ne sera pas simple face aux Nord-Africains. Le début de match sera déterminant. La Suisse devra montrer dès le coup d’envoi qui est le patron. Alors tout ira bien.»


Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
Mentionné dans cet article
Coupe du Monde 2026
Coupe du Monde 2026
Algérie
Algérie
Suisse (H)
Suisse (H)
Portugal
Portugal
Croatie
Croatie
Articles les plus lus
    Articles les plus lus
      Mentionné dans cet article
      Coupe du Monde 2026
      Coupe du Monde 2026
      Algérie
      Algérie
      Suisse (H)
      Suisse (H)
      Portugal
      Portugal
      Croatie
      Croatie