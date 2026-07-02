Ivan Rakitic s'apprête à vivre une nuit de folie! À 1h du matin, sa Croatie affronte le Portugal. Puis, à 5h, sa Suisse se mesure à l'Algérie. L'ancien joueur espère tenir bon et regarder les deux rencontres.

Alain Kunz

Quand on entretient, comme Ivan Rakitic, des liens aussi étroits avec deux des équipes en lice lors d’une même soirée, le programme s’annonce chargé. À 1h du matin, la Croatie affronte le Portugal. Puis, à 5h, la Suisse se mesure à l’Algérie. Le binational suisse et croate, qui est né et a grandi en Suisse, aimerait suivre les deux rencontres: «On verra bien si j’y arrive. Ça va être compliqué! Je devrai peut-être me contenter de regarder un résumé le lendemain matin.» Un avantage tout de même: Ivan Rakitic est actuellement en vacances avec sa famille, à Split, où il habite.

Que pense l’ancien joueur du FC Bâle, finaliste de la Coupe du monde et vainqueur de la Champions League avec Barcelone – le footballeur le plus titré de l’histoire détenteur d’un passeport suisse – de ces deux affiches?

Luka Modric face à Cristiano Ronaldo, duel de quarantenaires

Ce Croatie - Portugal pourrait marquer les adieux internationaux de l’un des deux joueurs de plus de 40 ans encore en lice: Luka Modric ou Cristiano Ronaldo. «J’espère que la grande carrière internationale de Luka ne s’achèvera pas ce soir. Bien sûr, le Portugal part légèrement favori en raison de son immense expérience et de la qualité exceptionnelle de son effectif. Mais en phase à élimination directe d’une Coupe du monde, tout est possible.»

Luka Modric n’est d’ailleurs pas le seul vétéran de cette sélection. Pasalic, Kramaric, Perisic, Kovacic et Budimir ont tous dépassé la trentaine, certains largement. «Mais ils sont tous encore au sommet de leur art!» Et après cette Coupe du monde? «La relève est déjà prête. Je suis convaincu que le football croate a un très bel avenir», assure Ivan Rakitic.

Pour l’heure, les cadres emmenés par Luka Modric sont toujours là, et bien là. «En Croatie, il n’y a pas de débat comme au Portugal pour savoir si un joueur de plus de 40 ans doit encore être titulaire. Luka est un élément essentiel de notre équipe. Il n’y a qu’une seule chose à faire: le soutenir au maximum!»

En cas de qualification, la Croatie retrouverait l’Espagne. «Mais attends!, sourit Ivan Rakitic. On verra déjà si ce sera vraiment l’Espagne. Ce peut être l’Autriche…»

Avantage à la Suisse

Pour le duel entre la Suisse et l’Algérie, en revanche, Ivan Rakitic désigne un favori beaucoup plus net: le pays où il a grandi.

«Je suis très curieux de voir comment le sélectionneur algérien va préparer son équipe face à la Suisse. Vladimir Petkovic va devoir faire preuve de beaucoup d’ingéniosité. La Suisse est clairement favorite. J’ai le sentiment que les joueurs de Murat Yakin montent en puissance au fil des matches et deviennent de plus en plus solides collectivement. Cette équipe a le potentiel pour créer une belle surprise dans cette Coupe du monde si elle parvient à franchir l’obstacle algérien. Elle peut poser des problèmes à n’importe quel adversaire. Mais ce ne sera pas simple face aux Nord-Africains. Le début de match sera déterminant. La Suisse devra montrer dès le coup d’envoi qui est le patron. Alors tout ira bien.»



