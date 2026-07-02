Où voir le match Suisse - Algérie?

C'est à l'horaire inhabituel de 5h du matin ce vendredi que la Suisse va disputer son 16e de finale face à l'Algérie. Blick vous dresse la liste (non exhaustive) des bons coins en Romandie où suivre la rencontre.

Matthias Davet Journaliste Blick

Vendredi, il faudra se lever tôt (ou aller tard au lit) pour suivre le 16e de finale entre la Suisse et l'Algérie. Il sera 5h du matin sous nos longitudes lorsque l'une des deux équipes donnera le coup d'envoi à Vancouver.

Forcément, les fan zones s'en retrouvent affectées. À Lausanne et Genève, rien de tel puisque celles-ci n'ont pas été mises sur pied à cause du sommet du G7 à Evian. Dans la capitale olympique, il faudra donc se réfugier dans les bars pour pouvoir vivre la rencontre.

Par contre, si vous vivez à Lausanne et que vous avez envie de vivre cela au milieu d'une vraie fan zone, Blick vous propose une liste (non exhaustive) de plusieurs d'entre elles à travers toute la Suisse romande. En plus de notre site internet qui vous proposera évidemment la rencontre en live-ticker.

Vevey (VD)

Café, jus frais, croissant, beurre et confiture seront disponibles à la fan zone de Vevey pour la somme de 25 CHF lors du match Suisse - Algérie. «L'annonce a été accueillie très positivement», nous précise-t-on dans la ville vaudoise. Grâce à l'autorisation des autorités compétentes, l'une des plus grandes fan zones de Suisse romande pourra faire le plein pour le 16e de finale.

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Par contre, il faudra conserver ses forces du côté des organisateurs. «Nous aurons deux shifts le même jour, car nous montrons aussi le match du soir (ndlr: Australie - Egypte), nous communique-t-on. Comme nous avons des jeunes étudiants ou diplômés des métiers de l'événementiel et du sport, cette nouvelle organisation est une superbe occasion de les impliquer et qu'ils s'approprient celle-ci.»

Fan zone de Rive à Nyon (VD)

Là aussi, l'ambiance sur les bords du Léman risque d'être sympathique. La fan zone de Rive va également ouvrir de manière exceptionnelle à l'aube et proposera aussi un petit-déjeuner, pour suivre ce Suisse - Algérie.

«Depuis le début du tournoi, une quarantaine de matchs sont projetés sur écran géant à la fan zone de Rive. Les principales affiches ainsi que les rencontres de l'équipe de Suisse sont privilégiées. En raison du décalage horaire avec les pays hôtes, seules les parties débutant au plus tard à 22h sont habituellement retransmises», écrivent les organisateurs dans un communiqué. Mais là, une exception est faite pour ce 16e de finale de la Nati.

Village du Soir à Genève (GE)

Le lieu de fête situé juste à côté du Stade de Genève a été l'un des rares à ne pas avoir besoin de demander d'autorisations. «Nous disposons d'autorisations annuelles pour les espaces intérieurs», nous précise-t-on du côté des responsables.

Et au bout du Léman, on a décidé de mettre les petits pains dans les grands pour l'occasion: «Il y aura un buffet mis à disposition aux clients avec des viennoiseries faites sur mesure (croissants rouges, pains au chocolat et cookies avec le drapeau suisse) par la boulangerie Pierre et Jean (double championne de Suisse de la boulangerie), ainsi que des machines à café de chez Carasso Café et un stand barista. Sur le buffet on retrouvera également des fruits frais et des jus de fruits. Les offres boissons habituelles du Village seront aussi disponibles au bar (bières, alcool, soda, etc.)», écrit-on.

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Mardi, ils avaient déjà écoulé 180 billets. «C'est un événement avec lequel nous serions contents si nous sommes à l'équilibre financier. C'est avant tout une opération de sympathie et de convivialité qui correspond parfaitement à l'ADN Village du Soir. Cela nous aide à fidéliser nos nombreux clients et rester le premier lieu culturel de Suisse romande», ajoutent les organisateurs.

Woodball Arena à Bulle (FR)

La plus grande fan zone du canton de Fribourg a également tout prévu pour vivre ce moment important pour la Nati. Un petit-déjeuner avec jus d'orange, cuchaule (bien normal dans le canton), café et chocolat sera disponible pour 12 CHF sur place (9.90 en ligne).

Mais surtout, là où les organisateurs innovent, c'est par la mise en place d'un run club après le match. Avec 6,8 km ou 3,7 km au programme, les plus motivés pourront débriefer la rencontre en compagnie d'autres coureurs.

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«Trouver le staff, créer une offre alléchante pour tous, ne pas déranger le voisinage et prédire l’affluence ont été les plus gros défis», nous explique-t-on du côté de Globull, qui organise l'événement et espère 1000 personnes.

Café des Grand-Places à Fribourg (FR)

Pour ceux qui préfèrent rester dans le chef-lieu du canton, la fan zone du Café des Grand-Places sera également ouverte pour l'occasion. Les cafés remplaceront l'alcool avec la mise en place d'un petit buffet de petit-déjeuner. «Nous ne savons pas du tout si cet événement sera rentable ou non! Nous avons pris la décision de «jouer le jeu», et de voir ce que cela pouvait donner, sans garantie quelconque. Dans tous les cas, nous pensons que cela sera une belle expérience et que la communication autour du Café ne ressortira que gagnante de prendre part à cette diffusion», nous écrit-on du côté du Café des Grand-Places.

Dans la fan zone, les organisateurs espèrent attirer entre 300 et 400 personnes pour l'événement.

Le Fully Festival (VS)

Martigny étant l'une des rares villes du pays à ne pas ouvrir sa fan zone, il va falloir se réfugier ailleurs pour les habitants du coude du Rhône. S'ils souhaitent rester sur leurs terres, ils peuvent se diriger vers la Brasserie WhiteFrontier, qui diffusera la rencontre sur ses copeaux.

Dans le cadre du festival local, la fan zone de Fully sera, par contre, bel et bien ouverte. «Vous avez déjà rêvé de voir un lever de soleil, un match de la Nati et de manger un croissant? Vendredi à 5h00, venez claquer des doigts et encourager tout doucement la Nati», promettent les organisateurs sur leur compte Instagram.

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Pour les Octoduriens les plus motivés, se rendre à Monthey est également une option, puisque la fan zone vient d'annoncer qu'elle allait ouvrir pour l'occasion.