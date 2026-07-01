Granit Xhaka risque de doublement passer pour un traitre

À deux jours du 16e de finale contre l'Algérie, un feuilleton anglais s'invite dans la bulle de la Nati: plusieurs journalistes assurent que Granit Xhaka veut rejoindre Chelsea et Xabi Alonso. Lui ne dit rien.

Blick Sport

C'est le genre de rumeur qui enfle vite. Depuis le week-end, les grands noms du mercato anglais et allemand (Fabrizio Romano, David Ornstein, Florian Plettenberg) racontent tous la même histoire: Chelsea veut Granit Xhaka.

Le moteur du dossier? Xabi Alonso, tout juste installé sur le banc des Blues, qui a connu le Bâlois à Leverkusen, où les deux hommes ont remporté le titre de champion d'Allemagne 2024. Selon ces sources, un accord de principe existerait même déjà entre Xhaka et Chelsea sur les termes personnels. Une issue que le milieu de terrain souhaiterait.

Le grand silence de Granit Xhaka

Reste un absent de marque dans ce vacarme: Granit Xhaka lui-même. Le principal intéressé n'a pas dit un mot. Pas de sortie publique, pas de confirmation, pas de démenti. Tout ce qui circule vient des journalistes, pas de lui. En pleine Coupe du monde, le capitaine de la Nati laisse parler les autres... et le vide fait d'autant plus de bruit.

Car le hic, c'est le calendrier. Vendredi (5h, heure suisse), la Suisse affronte l'Algérie à Vancouver, en 16e de finale, pour une place en 8es. Difficile d'imaginer fenêtre plus mal choisie pour voir son avenir en club s'étaler dans la presse européenne.

Traître deux fois?

À Sunderland, où il porte le brassard et où il est adulé, filer à Chelsea passerait très mal. Un supporter a même publié une lettre ouverte, vite devenue virale, qui ne l'attaque pas frontalement mais le renvoie à ses propres mots: pendant un an, Granit Xhaka a parlé d'appartenance, de fierté, de projet sur la durée.

Le message est limpide: «Les supporters se fient aux actes, pas aux rumeurs», une façon très polie de lui rappeler que son discours l'engage. Double peine, en plus: rejoindre Chelsea, c'est débarquer chez le grand rival londonien d'Arsenal, le club où il a passé sept saisons. De quoi se mettre à dos deux publics en un seul transfert.

Montants exagérés?

Sur le plan financier, c'est le bras de fer qui s'est engagé. Selon les médias anglais, Chelsea a lâché une première offre autour de 8 millions de livres (près de 9 millions de francs), aussitôt jugée «inacceptable» côté Sunderland. Les Black Cats martèlent que leur capitaine n'est pas à vendre, à aucun prix, et refusent même d'articuler un montant.

Des chiffres autour de 30 millions d'euros ont circulé, mais Fabrizio Romano a douché l'emballement général: vu l'âge de Xhaka (34 ans en septembre), Chelsea compte payer bien moins et mettre un terme à sa politique de transferts au prix démesuré. Bref, un dialogue de sourds - avec, au milieu, un joueur qui se tait et un 16e de finale à jouer.