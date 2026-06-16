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Des propos «inacceptables»
Jürgen Klopp: «J'aurais pu me mettre des baffes d'avoir dit ça»

L'ancien entraîneur de Liverpool a créé la polémique en critiquant l'actuel sélectionneur de la Mannschaft, Julian Nagelsmann. D'anciens internationaux allemands ont pris position.
Publié: il y a 42 minutes
Plusieurs anciens internationaux allemands ont critiqué les propos de Jürgen Klopp.
Photo: IMAGO/Picture Point LE
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AFP Agence France-Presse

Plusieurs anciens internationaux allemands ont critiqué les propos de Jürgen Klopp, consultant pour la télévision durant la Coupe du monde, après une remarque inélégante sur le sélectionneur de la Mannschaft Julian Nagelsmann.

L'ancien manager de Liverpool, qui officie notamment aux côtés de l'ancien buteur du Bayern et de la sélection Thomas Müller, a ainsi déclaré dimanche avant le match de l'Allemagne contre Curaçao qu'il n'aurait pas choisi le même onze de départ que Nagelsmann. «Heureusement, Julian Nagelsmann fait toujours l'équipe... pour le moment», a déclaré à l'antenne le technicien de 59 ans.

Lothar Mathaeus s'insurge

Des propos mal acceptés, d'autant que Jürgen Klopp, qui a quitté Liverpool en 2024, est régulièrement cité pour prendre les rênes de la Mannschaft. «Ses propos ne vont pas faciliter la tâche de Nagelsmann. J'aimerais bien savoir ce qu'il aurait répondu si, avant un match important de Champions League, un commentateur lui avait conseillé de laisser l'un de ses joueurs clés sur le banc» quand il était à Liverpool, a notamment regretté l'ancien capitaine de la Mannschaft Lothar Mathaeus, recordman du nombre de sélections avec l'Allemagne (150).

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Les propos de Klopp sont «inacceptables», a aussi estimé Stefan Effenberg, qui compte 35 sélections. «Vous pouvez faire ce genre de remarque autour d'une bière, au bar, mais certainement pas devant des millions de téléspectateurs», a-t-il ajouté. L'Allemagne a finalement largement remporté son match d'ouverture du Mondial en battant Curaçao 7-1. Et Jürgen Klopp s'est ensuite excusé: «J'aurais pu me mettre des baffes d'avoir dit ça, a-t-il dit. C'est juste sorti comme ça, il ne faut y voir absolument aucune signification».

Nagelsmann calme le jeu

Julian Nagelsmann n'a pas semblé en prendre ombrage: l'Allemagne «a plein d'experts, Thomas et Jürgen sont des bons gars». «Ils ont eu beaucoup de succès dans le foot, ils peuvent parler de ce qu'ils veulent, c'est comme ça», a-t-il déclaré.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
1
2
3
2
République de Corée
République de Corée
1
1
3
3
République Tchèque
République Tchèque
1
-1
0
4
Afrique du Sud
Afrique du Sud
1
-2
0
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
1
0
1
2
Canada
Canada
1
0
1
3
Qatar
Qatar
1
0
1
4
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
1
0
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Écosse
Écosse
1
1
3
2
Maroc
Maroc
1
0
1
3
Brésil
Brésil
1
0
1
4
Haïti
Haïti
1
-1
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
1
3
3
2
Australie
Australie
1
2
3
3
Turquie
Turquie
1
-2
0
4
Paraguay
Paraguay
1
-3
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
1
6
3
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
1
1
3
3
Equateur
Equateur
1
-1
0
4
Curaçao
Curaçao
1
-6
0
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suède
Suède
1
4
3
2
Japon
Japon
1
0
1
3
Pays-Bas
Pays-Bas
1
0
1
4
Tunisie
Tunisie
1
-4
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
1
0
1
2
Iran
Iran
1
0
1
3
Belgique
Belgique
1
0
1
4
Egypte
Egypte
1
0
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Uruguay
Uruguay
1
0
1
2
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
1
0
1
3
Espagne
Espagne
1
0
1
4
Cap Vert
Cap Vert
1
0
1
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
0:0
1
0
1
2
Sénégal
Sénégal
0:0
1
0
1
3
Norvège
Norvège
0
0
0
4
Irak
Irak
0
0
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
0
0
0
2
Algérie
Algérie
0
0
0
3
Autriche
Autriche
0
0
0
4
Jordanie
Jordanie
0
0
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
0
0
0
3
Ouzbékistan
Ouzbékistan
0
0
0
4
Colombie
Colombie
0
0
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
0
0
0
2
Croatie
Croatie
0
0
0
3
Ghana
Ghana
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0
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Panama
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