Après leur défaite face aux États-Unis, les Australiens sont frustrés par la prestation de l'arbitre Felix Zwayer. L'entraîneur Tony Popovic dénonce un but contestable.

Cédric Heeb

Alors que les États-Unis célèbrent déjà leur qualification pour les huitièmes de finale grâce à une deuxième victoire consécutive, l’ambiance est bien différente dans le camp australien. Battus 2-0 par le pays hôte, les Socceroos ont quitté la pelouse avec un sentiment de frustration, largement dirigé contre l’arbitre allemand Felix Zwayer.

Dès le coup de sifflet final, le sélectionneur australien Anthony «Tony» Popovic s’est précipité vers l’officiel pour lui faire part de son mécontentement. Au cœur de la polémique: le deuxième but américain inscrit par Alex Freeman.

«Les joueurs étaient agacés»

Les Australiens estiment que l’attaquant américain Folarin Balogun se trouvait en position de hors-jeu passif et qu’il a perturbé le gardien Patrick Beach au moment de l’action.

«Je ne suis pas sûr de sa décision», a déclaré Popovic après la rencontre. «Je dirais que ce n’était pas la meilleure journée de l’arbitre aujourd’hui.» Son adjoint, Paul Okon, partage cet avis: «D’après ce que nous avons vu, Balogun gêne Beach. Mais le VAR en a décidé autrement.»

Les critiques ne sont pas venues uniquement du banc australien. Sur les ondes de la radio australienne, le journaliste sportif Adam Peacock s’est lui aussi montré sévère à l’égard de la prestation de Zwayer. «L’arbitre a beaucoup hésité aujourd’hui, ce qui a frustré tout le monde, estime-t-il. Les joueurs étaient agacés. Il y a eu plusieurs contestations tout au long du match. Selon lui, l’Allemand a donné l’impression de manquer de certitudes dans plusieurs décisions importantes.

Jus de cornichons contre les crampes

Comme si cette soirée n’était pas déjà suffisamment mouvementée, elle s’est terminée sur une image inhabituelle. Dans les dernières minutes du match, Felix Zwayer lui-même a été victime de crampes et s’est retrouvé au sol, incapable de poursuivre immédiatement la rencontre.

«Je n’ai jamais vu ça», s’est amusé Adam Peacock. Le journaliste a même plaisanté sur la possibilité de voir l’arbitre quitter le terrain sur une civière. Finalement, quelques gorgées de jus de cornichons ont permis à Zwayer de récupérer et de terminer le match.

Tout reste possible face au Paraguay

Sportivement, la soirée a également laissé une statistique dont les Australiens se seraient volontiers passés. L’ouverture du score américaine est en effet venue d’un but contre son camp de Cameron Burgess. Selon les données d’Opta, il s’agit déjà du troisième autogoal concédé par l’Australie en phase finale de Coupe du monde, après ceux enregistrés en 1978 et en 2018.

Les Socceroos rejoignent ainsi la Suisse, le Maroc et la Bulgarie parmi les équipes ayant inscrit trois buts contre leur camp dans l’histoire du tournoi. Seul le Mexique fait pire avec quatre.

Malgré cette défaite, l’Australie conserve toutes ses chances de qualification. Avant la dernière journée, les Socceroos peuvent encore décrocher leur billet pour les huitièmes de finale en s’imposant face au Paraguay lors de leur ultime match de groupe.

L’équipe espère ainsi atteindre la phase à élimination directe pour la troisième fois de son histoire, après les éditions 2006 et 2022. Pour les Australiens, la colère contre l’arbitrage devra désormais laisser place à la concentration: leur destin reste entre leurs mains.