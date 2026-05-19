«La République de Zlatan a gagné la Coupe du monde»

Cet été, Zlatan Ibrahimovic sera bien présent à la Coupe du monde organisée en Amérique du Nord. Le Suédois sera consultant pour la chaîne américaine Fox.

Blick Sport

Même après leur carrière, les footballeurs sont encore actifs sur le marché des transferts. Et lundi, la Fox a annoncé en avoir réalisé un joli en vue de la Coupe du monde de football, qui aura lieu cet été aux États-Unis, au Mexique et au Canada (11 juin au 19 juillet).

La chaîne américaine a en effet publié une vidéo sur laquelle l'on peut voir Zlatan Ibrahimovic, devant son miroir, en train de répéter. «L'Argentine remporte la Coupe du monde… Non, ce n'est pas bien», entame-t-il, mimant un micro dans sa main. Le Suédois retente la même phrase, avec d'autres nations. La France? Non plus. «Le Canada… accueille la Coupe du monde», se moque-t-il.

La Norvège, voisine du Suédois, en prend aussi pour son grade. «Ils devraient être contents d'être à la Coupe du monde», sourit-il. Finalement, il arrive à une seule conclusion qui le satisfait: «Zlatan, de la République de Zlatan, remporte la Coupe du monde. Parfait.» Sur l'écran apparaît ensuite un message de la Fox: «Soyez prêts pour Zlatan, tout peut arriver.»

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Sur la chaîne américaine, le Scandinave rejoint une équipe déjà composée de Thierry Henry et de l'ancien défenseur étatsunien Alexi Lalas. Par contre, de là à imaginer qu'il va réellement gagner le Mondial, il y a un pas que nous ne franchirons pas. Au-delà du fait que Zlatan Ibrahimovic a pris sa retraite en 2023, le Suédois n'a quasi rien gagné sur la scène internationale. Une Supercoupe d'Europe, une Coupe du monde des clubs et une Europa League qui semblent bien pâles à côté de l'extraordinaire palmarès en championnat et coupe nationale. La prestigieuse Ligue des champions manque à son palmarès.