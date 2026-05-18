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Que peut-il vraiment apporter?
Surprise: Carlo Ancelotti prend Neymar à la Coupe du monde!

Le sélectionneur de l'équipe du Brésil Carlo Ancelotti a dévoilé lundi une liste de 26 joueurs pour disputer le Mondial 2026. Surprise, Neymar y figure!
Publié: 18.05.2026 à il y a 42 minutes
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Dernière mise à jour: 18.05.2026 à il y a 41 minutes
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La convocation de Neymar a été saluée sur les écrans géants à travers tout le Brésil!
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

A 34 ans, Neymar, ancien joueur de Barcelone et du PSG notamment, fait son grand retour avec la Seleçao, avec laquelle il n'a plus joué depuis octobre 2023, handicapé par des blessures récurrentes. Le meilleur buteur de la sélection brésilienne (79 buts en 128 sélections) disputera sa 4e Coupe du Monde après celles de 2014, 2018 et 2022.

De retour l'an dernier à Santos, son club formateur, Neymar n'avait jamais été appelé en équipe nationale depuis l'arrivée d'Ancelotti à la tête de l'équipe auriverde en mai 2025. Sa dernière rencontre sous le maillot des quintuples champions du monde remonte au 17 octobre 2023, quand il avait subi une grave blessure au genou gauche contre l'Uruguay qui l'avait éloigné de longs mois des terrains.

Il est redevenu un joueur-clé à Santos

Après deux années quasi blanches à Al-Hilal, en Arabie saoudite, Neymar a rejoint Santos en 2025, où malgré de nombreux pépins physiques, il a joué un rôle clé dans son maintien en première division la saison dernière, avant d'être opéré du même genou gauche fin décembre.

«Physiquement, je me sens très bien», a assuré dimanche Neymar devant la presse après la défaite de son équipe en championnat contre Coritiba (3-0). «J'ai fait le maximum, et ça n'a pas été facile. J'ai travaillé dur, en silence, en souffrant de ce que les gens disaient sur moi.»

Un bilan pour l'heure mitigé pour Ancelotti

Privé du Madrilène Rodrygo, touché au genou droit et forfait pour le Mondial, Carlos Ancelotti peut également compter en attaque sur la star du Real Madrid Vinicius Jr, sur le jeune Lyonnais Endrick et sur le Barcelonais Raphinha, de retour d'une blessure aux ischio-jambiers. Au Mondial nord-américain, le mois prochain, le Brésil affrontera le Maroc, l'Écosse et Haïti au sein du groupe C.

Avant cela, l'équipe du sélectionneur italien disputera deux ultimes matches de préparation, à Rio contre le Panama le 31 mai puis face à l'Égypte le 6 juin à Cleveland (États-Unis). Depuis la prise de fonctions d'Ancelotti, le Brésil a joué dix rencontres, avec un bilan de cinq victoires, deux nuls et trois défaites, la dernière en date contre la France (2-1) en mars.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
0
0
0
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
0
0
0
3
République de Corée
République de Corée
0
0
0
4
République Tchèque
République Tchèque
0
0
0
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
Canada
0
0
0
2
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
0
0
0
3
Qatar
Qatar
0
0
0
4
Suisse
Suisse
0
0
0
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
0
0
0
2
Maroc
Maroc
0
0
0
3
Haïti
Haïti
0
0
0
4
Écosse
Écosse
0
0
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
0
0
0
2
Paraguay
Paraguay
0
0
0
3
Australie
Australie
0
0
0
4
Turquie
Turquie
0
0
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
0
0
0
2
Curaçao
Curaçao
0
0
0
3
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
0
0
0
4
Equateur
Equateur
0
0
0
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
0
0
0
2
Japon
Japon
0
0
0
3
Suède
Suède
0
0
0
4
Tunisie
Tunisie
0
0
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
0
0
0
2
Egypte
Egypte
0
0
0
3
Iran
Iran
0
0
0
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
0
0
0
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
0
0
0
2
Cap Vert
Cap Vert
0
0
0
3
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
0
0
0
4
Uruguay
Uruguay
0
0
0
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
0
0
0
2
Sénégal
Sénégal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norvège
Norvège
0
0
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
0
0
0
2
Algérie
Algérie
0
0
0
3
Autriche
Autriche
0
0
0
4
Jordanie
Jordanie
0
0
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
0
0
0
3
Ouzbékistan
Ouzbékistan
0
0
0
4
Colombie
Colombie
0
0
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
0
0
0
2
Croatie
Croatie
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
Playoffs
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