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Charles Pickel et Timothy Fayulu
Deux Suisses avec la RD Congo au Mondial

La Fédération de football de la République démocratique du Congo a arrêté son choix d'équipe en vue du Mondial 2026. Le groupe comprend Charles Pickel et Timothy Fayulu, tous deux nés en Suisse.
Publié: il y a 22 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 10 minutes
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Timothy Fayulu (à droite) sera à la Coupe du monde.
Photo: keystone-sda.ch

Le Soleurois Charles Pickel a disputé plusieurs matches avec les sélections suisses juniors jusqu'en 2018, mais n'a jamais réussi à intégrer l'équipe A. Le milieu défensif de 29 ans évolue pour la RDC depuis 2023 et a déjà été international à 33 reprises.

Le Genevois Fayulu n'a jusqu'ici effectué que trois apparitions, mais a tout de même contribué à la qualification des Léopards pour la Coupe du monde 2026. Gardien de but, il est entré en jeu lors de la séance de tirs au but en barrage contre le Nigeria et a arrêté deux tentatives. La RDC a ainsi pu obtenir son billet pour le Mondial en battant la Jamaïque en prologation 1-0 lors du barrage intercontinental contre la Jamaïque.

Outre Pickel et Fayulu, Meschack Elia, qui a évolué à Young Boys entre 2020 et 2025, a également intégré la sélection de Sébastien Desabre. Pour sa deuxième participation à la Coupe du monde après 1974, la RDC rencontrera le Portugal, la Colombie et l'Ouzbékistan en phase de groupes.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
0
0
0
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
0
0
0
3
République de Corée
République de Corée
0
0
0
4
République Tchèque
République Tchèque
0
0
0
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
Canada
0
0
0
2
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
0
0
0
3
Qatar
Qatar
0
0
0
4
Suisse
Suisse
0
0
0
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
0
0
0
2
Maroc
Maroc
0
0
0
3
Haïti
Haïti
0
0
0
4
Écosse
Écosse
0
0
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
0
0
0
2
Paraguay
Paraguay
0
0
0
3
Australie
Australie
0
0
0
4
Turquie
Turquie
0
0
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
0
0
0
2
Curaçao
Curaçao
0
0
0
3
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
0
0
0
4
Equateur
Equateur
0
0
0
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
0
0
0
2
Japon
Japon
0
0
0
3
Suède
Suède
0
0
0
4
Tunisie
Tunisie
0
0
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
0
0
0
2
Egypte
Egypte
0
0
0
3
Iran
Iran
0
0
0
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
0
0
0
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
0
0
0
2
Cap Vert
Cap Vert
0
0
0
3
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
0
0
0
4
Uruguay
Uruguay
0
0
0
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
0
0
0
2
Sénégal
Sénégal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norvège
Norvège
0
0
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
0
0
0
2
Algérie
Algérie
0
0
0
3
Autriche
Autriche
0
0
0
4
Jordanie
Jordanie
0
0
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
0
0
0
3
Ouzbékistan
Ouzbékistan
0
0
0
4
Colombie
Colombie
0
0
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
0
0
0
2
Croatie
Croatie
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
Playoffs
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