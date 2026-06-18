Yan Diomande joue pour réaliser le rêve de sa sœur disparue

Yan Diomande rêvait de football avec sa petite sœur Roxane. Depuis la disparition de celle-ci à seulement 15 ans, le prodige ivoirien joue aussi pour elle.

Simon Strimer

A seulement 19 ans, Yan Diomande fait déjà parler de lui sur la scène mondiale. L'attaquant ivoirien de Leipzig a réussi son entrée dans la Coupe du monde en participant activement à la victoire de son équipe face à l'Equateur (1-0). Sans inscrire de but, il a néanmoins confirmé pourquoi il est considéré comme l'un des grands espoirs du tournoi.

Mais derrière l'éclosion de cette jeune étoile se cache une histoire profondément bouleversante. Dans une lettre ouverte publiée par «The Players' Tribune», Yan Diomande rend hommage à sa petite sœur Roxane, décédée il y a un an à seulement 15 ans. «Chère Roxane», écrit-il pour débuter ce témoignage poignant. La jeune fille était sa première supportrice, celle qui n'a jamais cessé de croire en son talent et en son avenir dans le football.

«Je veux que le monde entier connaisse ton nom»

Le joueur raconte avec émotion les circonstances tragiques de sa disparition. «Quelqu'un a mis quelque chose dans son verre, et elle ne s'est jamais réveillée», écrit-il. «J'écris cela parce que je n'arrive pas à en parler. Parce que je veux que le monde entier connaisse ton nom.»

Yan Diomande revient également sur son parcours semé d'embûches. Enfant en Côte d'Ivoire, il se souvient avoir parfois souffert de la faim. A neuf ans, il raconte avoir volé des pommes de terre avec des coéquipiers pour pouvoir manger.

Par la suite, il a multiplié les essais dans de grands clubs européens, notamment à Bournemouth, Chelsea, aux Rangers, à l'Olympiakos ou encore à Crystal Palace. Malgré les encouragements de joueurs reconnus comme Eberechi Eze et Michael Olise, aucun contrat n'est venu concrétiser ses efforts. Son visa a fini par expirer.

«Le rêve était terminé, mais toi, tu n'as jamais cessé de croire en moi», écrit-il à sa sœur.

Un rêve devenu une mission

Une nouvelle opportunité s'est finalement présentée en Espagne, du côté de Leganés. Cette fois, tout a changé. «Soudain, les larmes ont pris un autre sens», raconte-t-il. Avant le drame, le frère et la sœur imaginaient un avenir radieux. Ils rêvaient d'une vie confortable en France, sans soucis financiers.

Mais la mort de Roxane a bouleversé les priorités du jeune footballeur. «Je ne voulais plus de grande maison. Je ne voulais plus de voitures. Je voulais tout investir dans le football», explique-t-il. Son objectif est désormais simple: prouver au monde entier que sa sœur avait raison de croire en lui.

Aujourd'hui, alors qu'il découvre la Coupe du monde sous les projecteurs, Yan Diomande continue d'avancer avec une motivation particulière. «Le terrain est le seul endroit où je me sens encore chez moi. C'est là que je me sens en paix et que je peux te parler», écrit-il. «J'aimerais tellement que tu sois encore là pour que je puisse te dire: 'On a réussi'.»