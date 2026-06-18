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Un énième scandale
Un refus de visa prive un joueur ivoirien du choc contre l'Allemagne

Elye Wahi, attaquant ivoirien de 23 ans, ne pourra pas affronter l'Allemagne samedi à Toronto. Le Canada a refusé son visa, alors qu'il est soupçonné d'implication dans des paris sportifs truqués en France.
Publié: 16:28 heures
Elye Wahi est le deuxième joueur du Mondial pour lequel le Canada refuse l'entrée.
Photo: Getty Images
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ATS Agence télégraphique suisse

Après des supporters, un arbitre somalien et le milieu ghanéen Thomas Partey, une autre affaire de refus de visa visant un ressortissant africain vient perturber le Mondial: l'Ivoirien Elye Wahi ne pourra pas se rendre au Canada pour y affronter l'Allemagne samedi.

La Fédération ivoirienne de football (FIF) ne précise pas les raisons pour lesquelles les autorités canadiennes ont refusé l'entrée sur leur territoire à l'attaquant de 23 ans, parallèlement soupçonné d'implication dans des paris sportifs truqués en France autour d'un carton jaune qu'il a reçu lors de la dernière journée de Ligue 1 avec son club de l'OGC Nice.

Deuxième joueur

Elye Wahi est le deuxième joueur du Mondial pour lequel le Canada refuse l'entrée après le milieu du Ghana Thomas Partey, poursuivi pour viols au Royaume-Uni. Le gouvernement ghanéen a tenté d'obtenir l'annulation du refus de visa devant la justice canadienne, sans succès. Les Black Stars ont donc évolué sans le joueur de Villarreal lors de leur victoire face au Panama (1-0) mercredi à Toronto.

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Les Etats-Unis ont de leur côté refusé de délivrer des visas à des délégations de supporters – notamment de Côte d'Ivoire et du Sénégal – et refoulé l'arbitre somalien Omar Artan, malgré un visa en règle, estimant qu'il était «lié à des personnes soupçonnées d'appartenir à des organisations terroristes».

Selon la Fédération ivoirienne, «les autorisations administratives nécessaires à son entrée sur le territoire canadien n'ont pas pu être obtenues à ce stade» pour Elye Wahi. Il «ne pourra effectuer le déplacement de la délégation au Canada», a ajouté la FIF dans son communiqué, sans préciser les raisons du refus.

Enquête ouverte en France

Mercredi, la Ligue française de football professionnel (LFP) a annoncé avoir déposé une plainte contre X «pour des faits susceptibles de relever de la corruption sportive et de l'escroquerie en bande organisée» après avoir été alerté de paris sportifs suspects concernant «un avertissement impliquant le joueur Elye Wahi».

Le parquet de Marseille a de son côté indiqué «qu'un joueur de football professionnel âgé de 23 ans, évoluant dans le Championnat de France de Ligue 1, a été interpellé le 29 mai 2026 dans le cadre d'une enquête ouverte (...) au titre de la juridiction interrégionale spécialisée des chefs d'escroquerie en bande organisée et de corruption sportive en bande organisée, recel et blanchiment», confirmant une information de «The Athletic».

«A l'issue de son audition dans le cadre d'une mesure de garde à vue, il a été remis en liberté. Les investigations se poursuivent», a précisé le parquet. Lors de cette rencontre face à Metz, le 17 mai dernier, Wahi avait reçu un carton jaune à la 36e pour une semelle sur le défenseur messin Salidou Sané. Il aurait déjà pu être averti à la 32e pour un tacle par derrière sur Bouna Sarr.

«Soutien» et «confiance»

La Fédération ivoirienne n'a pas établi de lien entre son refus de visa par le Canada et cette affaire. «A ce jour, la FIF n'a été officiellement saisie d'aucune procédure judiciaire ou administrative le concernant», a-t-elle notamment précisé, réaffirmant «son soutien» et «sa confiance dans un joueur qui, dit-elle, «demeure un élément important de la sélection nationale de Côte d'Ivoire».

Elye Wahi manquera le choc face à l'Allemagne samedi (22h) à Toronto après avoir été titulaire lors de la victoire contre l'Equateur (1-0) à l'occasion de la première journée dans le groupe E à Philadelphie.

Wahi a été appelé pour la première fois en mars sous le maillot ivoirien, après avoir changé de nationalité sportive – il avait porté le maillot de l'équipe de France chez les Espoirs. Les Ivoiriens, qui ont établi leur camp de base à Philadelphie, joueront leur dernière rencontre de la phase de poule face à Curaçao le 25 juin aux États-Unis.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
1
2
3
2
République de Corée
République de Corée
1
1
3
3
République Tchèque
République Tchèque
1
-1
0
4
Afrique du Sud
Afrique du Sud
1
-2
0
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
1
0
1
2
Canada
Canada
1
0
1
3
Qatar
Qatar
1
0
1
4
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
1
0
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Écosse
Écosse
1
1
3
2
Maroc
Maroc
1
0
1
3
Brésil
Brésil
1
0
1
4
Haïti
Haïti
1
-1
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
1
3
3
2
Australie
Australie
1
2
3
3
Turquie
Turquie
1
-2
0
4
Paraguay
Paraguay
1
-3
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
1
6
3
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
1
1
3
3
Equateur
Equateur
1
-1
0
4
Curaçao
Curaçao
1
-6
0
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suède
Suède
1
4
3
2
Japon
Japon
1
0
1
3
Pays-Bas
Pays-Bas
1
0
1
4
Tunisie
Tunisie
1
-4
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
1
0
1
2
Iran
Iran
1
0
1
3
Belgique
Belgique
1
0
1
4
Egypte
Egypte
1
0
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Uruguay
Uruguay
1
0
1
2
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
1
0
1
3
Espagne
Espagne
1
0
1
4
Cap Vert
Cap Vert
1
0
1
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Norvège
Norvège
1
3
3
2
France
France
1
2
3
3
Sénégal
Sénégal
1
-2
0
4
Irak
Irak
1
-3
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
1
3
3
2
Autriche
Autriche
1
2
3
3
Jordanie
Jordanie
1
-2
0
4
Algérie
Algérie
1
-3
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
1
2
3
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
1
0
1
3
Portugal
Portugal
1
0
1
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
1
-2
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
1
2
3
2
Ghana
Ghana
1
1
3
3
Panama
Panama
1
-1
0
4
Croatie
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1
-2
0
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