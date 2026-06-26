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Une aura qui s'effrite
Manuel Neuer dans la tourmente après la défaite contre l'Equateur

Manuel Neuer est de nouveau au cœur de la polémique en Allemagne. Après la défaite contre l'Equateur, la presse et plusieurs anciennes gloires remettent en question son statut de numéro un à l'approche des seizièmes de finale.
Publié: 16:13 heures
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Manuel Neuer, déçu après la défaite de son équipe face à l'Equateur.
Photo: IMAGO/Justus Stegemann
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Björn Lindroos

C'était déjà l'un des grands sujets de débat en Allemagne avant même le début de la Coupe du monde. Quelques jours avant le tournoi, Julian Nagelsmann a convaincu Manuel Neuer de sortir de sa retraite internationale pour reprendre sa place de numéro un, reléguant ainsi Oliver Baumann sur le banc.

Un choix qui continue de faire parler. Après la défaite contre l'Equateur (2-1), jeudi soir, les critiques visant le gardien de 40 ans ont repris de plus belle. «Neuer manque son intervention», titre par exemple Bild. De son côté, Sportschau estime que «Manuel Neuer n'a pas convaincu, même contre l'Equateur».

Le deuxième but fait polémique

Comme lors des matches contre la Côte d'Ivoire et Curaçao, l'Allemagne a encaissé un but sur la première frappe adverse. Plus inquiétant encore, la Mannschaft n'a toujours pas réussi à garder sa cage inviolée dans cette Coupe du monde. Il faut remonter au Mondial 2014 pour retrouver un match de phase finale sans but encaissé par les Allemands.

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Face à l'Equateur, c'est surtout le deuxième but qui alimente les discussions. Sur un corner, Manuel Neuer tente de capter un ballon prolongé de la tête dans les six mètres. Mais Gonzalo Plata surgit devant lui et dévie le ballon dans les filets. 

«C'est une situation classique»

Interrogé après la rencontre, Manuel Neuer a refusé d'endosser la responsabilité de ce but. «Non», répond-il lorsqu'on lui demande s'il estime avoir commis une erreur. «Il s'agit d'une déviation rapide alors que j'essaie d'attraper le ballon. C'est une situation classique. Tous les gardiens savent qu'il faut se positionner ainsi et tenter d'intervenir de cette manière.»

Le champion du monde 2014 compare ensuite cette action à un duel entre deux joueurs de champ. «C'est comme lorsqu'un joueur arrive une fraction de seconde avant un autre et touche le ballon du bout du pied.»

Une aura qui s'effrite

Tout le monde ne partage toutefois pas cette analyse. L'ancienne gloire allemande Lothar Matthäus s'est montré sévère dans les colonnes de Bild. Selon lui, Manuel Neuer s'est montré «trop hésitant» et «trop craintif». «Ce n'était pas le Neuer que nous connaissons», juge l'ancien Ballon d'Or.

Le débat sur le poste de gardien est ainsi relancé à l'approche des seizièmes de finale. Avant le tournoi, Julian Nagelsmann avait justifié le retour de Manuel Neuer par «son aura». Une aura que plusieurs observateurs estiment aujourd'hui en train de s'effriter.

Le sélectionneur allemand refuse toutefois d'accabler son gardien. «Le ballon est prolongé au premier poteau, puis un joueur surgit juste devant lui. C'était une situation très difficile. Nous devons surtout mieux défendre cette action», a expliqué Julian Nagelsmann au micro de MagentaTV.

Avant le match contre l'Equateur, une partie des observateurs réclamait pourtant qu'Oliver Baumann soit titularisé. La rencontre n'avait plus d'enjeu sportif et aurait constitué une récompense pour le gardien, qui avait été le numéro un tout au long des qualifications avant d'accepter sans broncher son retour sur le banc.

Les critiques dépassent les frontières

Les prestations de Manuel Neuer alimentent également les commentaires à l'étranger. Longtemps considéré comme quasiment imbattable, le gardien allemand semble avoir perdu une partie de son statut.

En Italie, La Gazzetta dello Sport estime que «Neuer manque d'assurance» et évoque une confiance en baisse. En Angleterre, le Daily Mail écrit que «l'Allemagne est vulnérable à des postes clés» et ajoute que «Manuel Neuer, désormais âgé de 40 ans, semble visiblement nerveux».

L'Allemagne ne connaît pas encore son adversaire des seizièmes de finale. Mais une chose est sûre en revanche: le débat autour de son gardien numéro un est loin d'être terminé.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Egypte
Egypte
2
2
4
2
Iran
Iran
2
0
2
3
Belgique
Belgique
2
0
2
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
2
-2
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
2
4
4
2
Uruguay
Uruguay
2
0
2
3
Cap Vert
Cap Vert
2
0
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
2
-4
1
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
2
5
6
2
Norvège
Norvège
2
4
6
3
Sénégal
Sénégal
2
-3
0
4
Irak
Irak
2
-6
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
2
5
6
2
Autriche
Autriche
2
0
3
3
Algérie
Algérie
2
-2
3
4
Jordanie
Jordanie
2
-3
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
2
3
6
2
Portugal
Portugal
2
5
4
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
2
-1
1
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
2
-7
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
2
2
4
2
Ghana
Ghana
2
1
4
3
Croatie
Croatie
2
-1
3
4
Panama
Panama
2
-2
0
Playoffs
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