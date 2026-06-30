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Pour la deuxième fois
C'est fini: Manuel Neuer prend sa retraite internationale

L'élimination de l'Allemagne face au Paraguay marque aussi la fin d'une immense carrière internationale. À 40 ans, Manuel Neuer a confirmé qu'il ne rejouera plus sous le maillot de la Mannschaft.
Publié: il y a 46 minutes
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Avec l'élimination de l'Allemagne, la carrière de Manuel Neuer en équipe nationale est définitivement terminée.
Photo: imago/VCG
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Gian-Andri Baumgartner

Cette fois, c'est bien la fin. Après l'élimination de l'Allemagne face au Paraguay en seizièmes de finale de la Coupe du monde, Manuel Neuer a confirmé qu'il disputait son dernier match avec la Mannschaft. Interrogé au micro de l'ARD sur son avenir en sélection, le gardien de 40 ans s'est contenté d'un simple «oui». Une réponse brève, mais sans équivoque: le champion du monde 2014 met un terme à sa carrière internationale.

Un retour pour un dernier Mondial

Il s'agit en réalité de la deuxième retraite internationale de Manuel Neuer. Après l'Euro 2024 disputé à domicile, il avait déjà annoncé son départ de la sélection et n'avait plus porté le maillot allemand pendant près de deux ans. Mais à l'approche de la Coupe du monde en Amérique du Nord, le gardien avait finalement repris sa place dans les buts de la Mannschaft pour tenter une dernière aventure.

Freiné par une blessure, Manuel Neuer avait manqué les deux matches de préparation. Avec ses 128 sélections, il n'a ensuite pas toujours affiché son meilleur niveau durant le tournoi. Il est notamment apparu en difficulté sur le but décisif encaissé contre l'Equateur lors du dernier match de la phase de groupes.

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Face au Paraguay, le vétéran a pourtant entretenu l'espoir allemand en réalisant un arrêt décisif lors de la séance de tirs au but. Mais cela n'a pas suffi à éviter l'élimination. La longue carrière internationale de Manuel Neuer s'achève ainsi sur une immense déception, quelques heures après le fiasco de la Mannschaft au Mondial.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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