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Au bord de l'élimination
L'Uruguay se déchire avant son match décisif face à l'Espagne

Au bord de l'élimination, l'Uruguay traverse une véritable crise interne. Selon plusieurs médias, quatre cadres se sont opposés à Marcelo Bielsa lors d'une réunion particulièrement tendue.
Publié: il y a 25 minutes
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Les choix de Marcelo Bielsa ne font pas l'unanimité au sein de la sélection uruguayenne.
Photo: FIFA via Getty Images
Blick Sport

L'ambiance est électrique dans le camp uruguayen. A quelques heures d'un match décisif contre l'Espagne, qui pourrait déjà sceller son élimination de la Coupe du monde, la Celeste est confrontée à une grave crise interne. Selon les informations du média polonais Onet, plusieurs cadres de la sélection se sont vivement opposés à leur entraîneur, Marcelo Bielsa.

Sergio Rochet, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur et Federico Valverde auraient remis en question les choix tactiques du technicien argentin ainsi que ses méthodes d'entraînement, jugées trop exigeantes. Les joueurs estimeraient notamment que cette intensité a contribué à une série de blessures au sein de l'effectif.

Les cadres réclament un changement de stratégie

Après deux matches nuls contre l'Arabie saoudite et le Cap-Vert, l'Uruguay n'a plus le droit à l'erreur. Une défaite face à l'Espagne, dans la nuit de vendredi à samedi (2 heures, heure suisse), éliminerait la Celeste dès la phase de groupes. Face à cette situation, plusieurs cadres auraient demandé une approche plus prudente, estimant qu'un plan de jeu plus défensif offrirait davantage de garanties contre une Roja en pleine confiance.

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Marcelo Bielsa aurait toutefois balayé ces propositions lors d'une réunion particulièrement tendue. D'après Onet, le sélectionneur a reproché à ses joueurs d'avoir déjà tenté de le déstabiliser par le passé. «Vous avez tous essayé de me faire partir lors des incidents avec Luis Suárez et Nahitan Nández. J'ai construit les carrières de certains joueurs dans cette équipe. J'admets avoir pris des joueurs blessés pour ce Mondial, mais ces joueurs m'étaient loyaux», aurait-il lancé.

Selon le média polonais, malgré un discours d'une cinquantaine de minutes, Marcelo Bielsa n'est pas parvenu à convaincre ses quatre leaders. Ceux-ci auraient quitté la réunion avant son terme, malgré les tentatives de plusieurs coéquipiers pour apaiser les tensions.

Une qualification plus compromise que jamais

Ce n'est pas la première fois que les méthodes de Marcelo Bielsa divisent un vestiaire. Réputé pour son exigence et son intensité, l'Argentin a souvent obtenu des résultats grâce à son approche. Cette fois, pourtant, la fracture semble profonde.

Reste désormais à savoir si l'Uruguay parviendra à mettre ses différends de côté au moment d'affronter l'Espagne. Car au-delà de la crise interne, c'est bien sa survie dans cette Coupe du monde qui se joue.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Egypte
Egypte
2
2
4
2
Iran
Iran
2
0
2
3
Belgique
Belgique
2
0
2
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
2
-2
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
2
4
4
2
Uruguay
Uruguay
2
0
2
3
Cap Vert
Cap Vert
2
0
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
2
-4
1
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
2
5
6
2
Norvège
Norvège
2
4
6
3
Sénégal
Sénégal
2
-3
0
4
Irak
Irak
2
-6
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
2
5
6
2
Autriche
Autriche
2
0
3
3
Algérie
Algérie
2
-2
3
4
Jordanie
Jordanie
2
-3
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
2
3
6
2
Portugal
Portugal
2
5
4
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
2
-1
1
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
2
-7
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
2
2
4
2
Ghana
Ghana
2
1
4
3
Croatie
Croatie
2
-1
3
4
Panama
Panama
2
-2
0
Playoffs
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