La Belgique veut faire valoir ses qualités contre l'Espagne

La Belgique peut-elle créer la sensation en quarts de finale contre l'Espagne? Rudi Garcia, sélectionneur des Diables Rouges, pense que son équipe est sous-estimée.

«Tout le monde nous voit déjà éliminés», a déploré jeudi le sélectionneur de la Belgique Rudi Garcia, à la veille d'affronter l'Espagne en quart de finale du Mondial-2026 à Los Angeles. «On sait qu'on joue l'une des équipes favorites du tournoi, on connaît tous les joueurs individuellement. La force de cette équipe est collective depuis une vingtaine d'années. La nouveauté c'est qu'ils sont plus solides qu'avant, ils n'ont pas encaissé de but. Mais les statistiques sont faites pour être bousculées.»

«On fera tout pour marquer, on veut exister, on ne veut pas seulement subir, sinon on sera éliminés, a déclaré le technicien français de 62 ans en conférence de presse. On est capables de marquer des buts, on est la deuxième attaque du Mondial (ndlr la troisième avec 13 buts). Tout le monde nous voit déjà éliminés mais on a des qualités à faire valoir.»

«Montrer qu'on mérite d'être en quarts»

Rudi Garcia a expliqué que tous ses joueurs étaient disponibles, sauf Amadou Onana, gravement blessé à un genou en 8es face aux États-Unis (4-1). Il reste, en outre, le cas à part du défenseur Zeno Debast, apte selon le staff médical de la sélection, mais pas pour son club du Sporting Portugal, qui refuse qu'il entre en jeu, comme écrit par la presse belge.

L'ancien coach de Lyon, Lille, Dijon ou encore Marseille a salué la «qualité» des joueurs du banc, capables de renverser un match comme en 16es de finale face au Sénégal (3-2). Rudi Garcia a titularisé 18 joueurs différents depuis le début du tournoi, rendant sa formation imprévisible. «On veut montrer qu'on mérite d'être en quarts et qu'on peut aller plus loin», a-t-il ajouté, alors qu'un succès propulserait les Diables Rouges en demi-finale contre la France, comme en 2018 (défaite 1-0).

L'expérimenté attaquant Romelu Lukaku a lui parlé du quart comme d'une «étape très importante». «Je pense que nous avons les compétences et talents nécessaires. On devra faire un match exemplaire si on veut aller plus loin», a-t-il prévenu avant de se frotter à la Roja.