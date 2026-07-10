La Roja n’a toujours pas encaissé le moindre but dans cette Coupe du monde. La Belgique peut-elle être la première à y arriver? Voire à gagner? Donnez-nous votre avis!

Blick Sport

Cinq matches, aucun but encaissé: l’Espagne est brûlante dans cette Coupe du monde et, surtout, hermétique en défense. La Belgique, si hésitante en début de tournoi, peut-elle contrarier la Roja? Les Diables Rouges ont renversé le Sénégal, eux qui étaient menés de deux buts à cinq minutes de la fin, puis ont laminé les États-Unis, et semblent donc monter en puissance. Mais tout de même, il semble y avoir un monde entre Espagnols et Belges. Et, très sincèrement, une équipe coachée par Rudi Garcia peut-elle raisonnablement disputer les demi-finales d’une Coupe du monde?

Le résultat de la veille