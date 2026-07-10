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Un seul rival sérieux?
Arsène Wenger liste les dangers pour la France... et oublie la Suisse!

Arsène Wenger, ex-entraîneur d'Arsenal devenu patron du développement du football à la FIFA, imagine les Bleus être champions du monde le 19 juillet. Et selon lui, une seule sélection peut les faire tomber.
Publié: 07:02 heures
Photo: Getty Images

Le Français est catégorique: la France gagnera la Coupe du monde 2026. Invité du podcast des frères Toni et Felix Kroos, l'ancien manager d'Arsenal, aujourd'hui directeur du développement du football mondial à la FIFA, compare le parcours des Bleus à «un train qui roule à une certaine vitesse» — et qu'il faut réussir à prendre en marche.

Une seule équipe, à ses yeux, peut encore le stopper: l'Espagne. «Si une équipe est capable de battre la France à l'heure actuelle, je dirais que c'est l'Espagne. Parce qu'ils ont un niveau technique meilleur que celui de la France», glisse l'ancien mythique coach d'Arsenal, Arsène Wenger. Il salue une «culture du jeu collectif que personne d'autre n'a dans le monde en ce moment», tout en reconnaissant que la France garde l'avantage sur le plan physique.

La Suisse? Jamais citée

Dans cette équation à quelques inconnues, la Suisse n'existe pas. Wenger écarte l'Angleterre, le Maroc et l'Argentine, et ne cite jamais la Nati - occupée, elle, à préparer son quart de finale face à Lionel Messi et l'Argentine, ce dimanche. Et le scénario Wenger pourrait vite se concrétiser: en battant le Maroc 2-0 jeudi soir à Boston, la France a filé en demi-finale (mardi 14 juillet). Son adversaire? Le vainqueur d'Espagne-Belgique, qui se joue ce vendredi soir. Autrement dit, la Roja de Wenger pourrait débarquer sur la route des Bleus dès le dernier carré.

Rappel des forces en présence: la France a survolé son groupe avant d'enchaîner en phase finale. L'Espagne, elle, n'a pas encaissé le moindre but en cinq matches. La finale aura lieu le 19 juillet au MetLife Stadium. 

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
Mentionné dans cet article
Argentine
Argentine
Suisse (H)
Suisse (H)
Angleterre
Angleterre
Espagne
Espagne
France
France
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