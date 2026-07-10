Arsène Wenger, ex-entraîneur d'Arsenal devenu patron du développement du football à la FIFA, imagine les Bleus être champions du monde le 19 juillet. Et selon lui, une seule sélection peut les faire tomber.

Le Français est catégorique: la France gagnera la Coupe du monde 2026. Invité du podcast des frères Toni et Felix Kroos, l'ancien manager d'Arsenal, aujourd'hui directeur du développement du football mondial à la FIFA, compare le parcours des Bleus à «un train qui roule à une certaine vitesse» — et qu'il faut réussir à prendre en marche.

Une seule équipe, à ses yeux, peut encore le stopper: l'Espagne. «Si une équipe est capable de battre la France à l'heure actuelle, je dirais que c'est l'Espagne. Parce qu'ils ont un niveau technique meilleur que celui de la France», glisse l'ancien mythique coach d'Arsenal, Arsène Wenger. Il salue une «culture du jeu collectif que personne d'autre n'a dans le monde en ce moment», tout en reconnaissant que la France garde l'avantage sur le plan physique.

La Suisse? Jamais citée

Dans cette équation à quelques inconnues, la Suisse n'existe pas. Wenger écarte l'Angleterre, le Maroc et l'Argentine, et ne cite jamais la Nati - occupée, elle, à préparer son quart de finale face à Lionel Messi et l'Argentine, ce dimanche. Et le scénario Wenger pourrait vite se concrétiser: en battant le Maroc 2-0 jeudi soir à Boston, la France a filé en demi-finale (mardi 14 juillet). Son adversaire? Le vainqueur d'Espagne-Belgique, qui se joue ce vendredi soir. Autrement dit, la Roja de Wenger pourrait débarquer sur la route des Bleus dès le dernier carré.

Rappel des forces en présence: la France a survolé son groupe avant d'enchaîner en phase finale. L'Espagne, elle, n'a pas encaissé le moindre but en cinq matches. La finale aura lieu le 19 juillet au MetLife Stadium.