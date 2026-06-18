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Harry Kane se sacrifie pour empêcher un but croate
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Héros en attaque et en défense:Harry Kane se sacrifie pour empêcher un but croate

«Ça vaut autant qu'un triplé»
Harry Kane fait le buzz avec un sauvetage défensif spectaculaire

Auteur d'un doublé contre la Croatie, Harry Kane n'a pas seulement brillé en attaque lors de l'entrée en lice de l'Angleterre. Son spectaculaire retour défensif a aussi déclenché une vague d'éloges.
Publié: il y a 50 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 48 minutes
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Avec deux buts, Harry Kane est l'homme du match contre la Croatie.
Photo: AFP
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Dominik Mani

Les attaquants sont généralement jugés au nombre de leurs buts. Harry Kane n'échappe pas à la règle. Lors du premier match de l'Angleterre à la Coupe du monde face à la Croatie, le capitaine des Three Lions a une nouvelle fois répondu présent en inscrivant deux buts lors de la victoire 4-2 de son équipe. Mais ce n'est pas seulement son efficacité offensive qui a marqué les esprits.

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Dans les dernières minutes de la rencontre, alors que la Croatie poussait pour réduire l'écart, Josko Gvardiol a tenté sa chance dans la surface anglaise. Harry Kane s'est alors jeté sur le ballon pour contrer le tir du défenseur de Manchester City et éviter une fin de match compliquée pour son équipe.

Les supporters sous le charme

Sur les réseaux sociaux, cette intervention défensive a suscité de nombreuses réactions. Le meilleur buteur anglais de l'histoire de la Coupe du monde, à égalité avec Gary Lineker avec dix réalisations, a été largement salué. «Ce blocage vaut autant qu'un triplé», a écrit un supporter sur X. Un autre a confié avoir eu «la chair de poule» en voyant l'action.

Les fans ne sont pas les seuls à avoir été impressionnés. Zlatan Ibrahimovic a lui aussi tenu à saluer le sacrifice de l'attaquant du Bayern Munich. «Ce qui m'a le plus plu, c'est qu'il a repoussé un tir dans sa propre surface dans les dernières minutes», a déclaré l'ancien international suédois sur la chaîne américaine Fox.

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«Quand on voit un joueur de ce niveau défendre ainsi, avec un tel esprit de sacrifice, on comprend qu'il veut simplement gagner», a poursuivi Zlatan Ibrahimovic. «Il est prêt à faire des choses que toutes les stars ne font pas forcément.»

Un match qui avait pourtant mal commencé

Ce geste défensif est venu conclure une soirée réussie pour Harry Kane, même si tout n'avait pas commencé de la meilleure manière. A la 12e minute, l'attaquant anglais a manqué un penalty. Mais le gardien croate Dominik Livakovic ayant quitté sa ligne trop tôt, l'arbitre a ordonné que le tir soit retiré. Harry Kane ne s'est pas fait prier pour saisir cette seconde opportunité. 

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
1
2
3
2
République de Corée
République de Corée
1
1
3
3
République Tchèque
République Tchèque
1
-1
0
4
Afrique du Sud
Afrique du Sud
1
-2
0
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
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1
Suisse
Suisse
1
0
1
2
Canada
Canada
1
0
1
3
Qatar
Qatar
1
0
1
4
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
1
0
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
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1
Écosse
Écosse
1
1
3
2
Maroc
Maroc
1
0
1
3
Brésil
Brésil
1
0
1
4
Haïti
Haïti
1
-1
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
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1
Etats-Unis
Etats-Unis
1
3
3
2
Australie
Australie
1
2
3
3
Turquie
Turquie
1
-2
0
4
Paraguay
Paraguay
1
-3
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
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1
Allemagne
Allemagne
1
6
3
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
1
1
3
3
Equateur
Equateur
1
-1
0
4
Curaçao
Curaçao
1
-6
0
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
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1
Suède
Suède
1
4
3
2
Japon
Japon
1
0
1
3
Pays-Bas
Pays-Bas
1
0
1
4
Tunisie
Tunisie
1
-4
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
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Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
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0
1
2
Iran
Iran
1
0
1
3
Belgique
Belgique
1
0
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4
Egypte
Egypte
1
0
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
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Uruguay
Uruguay
1
0
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2
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
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0
1
3
Espagne
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0
1
4
Cap Vert
Cap Vert
1
0
1
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
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Norvège
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France
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Sénégal
Sénégal
1
-2
0
4
Irak
Irak
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-3
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
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1
Argentine
Argentine
1
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3
2
Autriche
Autriche
1
2
3
3
Jordanie
Jordanie
1
-2
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4
Algérie
Algérie
1
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0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
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1
Colombie
Colombie
1
2
3
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
1
0
1
3
Portugal
Portugal
1
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1
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Ouzbékistan
Ouzbékistan
1
-2
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
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2
3
2
Ghana
Ghana
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1
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Panama
Panama
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-1
0
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Croatie
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-2
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