Murat Yakin est tombé malade avant d'affronter la Bosnie

Malade, le sélectionneur de la Nati! Murat Yakin est apparu diminué en conférence de presse ce mercredi, à la veille d'affronter la Bosnie-Herzégovine à Los Angeles, jeudi à 21h, heure suisse.

Lucas Werder et Toto Marti

À la veille du deuxième match de la Suisse dans cette Coupe du monde, jeudi contre la Bosnie-Herzégovine (21h, heure suisse), Murat Yakin est de nouveau diminué. Le sélectionneur de la Nati ne se sent pas au mieux de sa forme. Lors de la conférence de presse de mercredi soir (heure locale), il est apparu fatigué et légèrement affaibli. Selon les informations de Blick, il n’a pratiquement pas dormi lors de la nuit précédente. Une mauvaise nouvelle alors que l’Association suisse de football (ASF) avait pourtant assuré, avant le tournoi, avoir pris toutes les précautions nécessaires concernant la climatisation.

L’objectif était clair: éviter une nouvelle vague de malades comme lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar. À l’époque, plusieurs internationaux suisses avaient souffert de refroidissements liés aux infrastructures fortement climatisées. Yann Sommer et Nico Elvedi avaient notamment été contraints de rester alités pendant plusieurs jours et avaient manqué le dernier match de groupe face à la Serbie (victoire 3-2). Silvan Widmer avait ensuite dû déclarer forfait pour le huitième de finale perdu contre le Portugal (1-6).

Murat Yakin déjà diminué l'an denrier

Durant le Mondial qatari, Murat Yakin avait été épargné par cette vague de maladies. Il n’avait toutefois pas échappé à une sévère grippe quelques semaines plus tard. Fin 2025 également, le sélectionneur bâlois avait été mis à rude épreuve par des problèmes de santé lors d’un voyage en Californie avec une délégation de l’ASF chargée d’inspecter plusieurs sites susceptibles d’accueillir le camp de base suisse avant cette Coupe du monde.

En mai dernier, lors d’un grand entretien accordé à Blick, il avait été interrogé avec humour sur la possibilité de nommer un «ministre de la climatisation» au sein du staff. «Je cherche encore le bon candidat», avait-il alors répondu en souriant. À quelques heures du rendez-vous face à la Bosnie-Herzégovine, le patron de la Nati a sans doute moins envie de plaisanter. Souhaitons-lui un prompt rétablissement.