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Un problème de climatisation?
Murat Yakin est tombé malade avant d'affronter la Bosnie

Malade, le sélectionneur de la Nati! Murat Yakin est apparu diminué en conférence de presse ce mercredi, à la veille d'affronter la Bosnie-Herzégovine à Los Angeles, jeudi à 21h, heure suisse.
Publié: il y a 56 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 39 minutes
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Murat Yakin est légèrement malade.
Photo: TOTO MARTI
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Lucas Werder et Toto Marti

À la veille du deuxième match de la Suisse dans cette Coupe du monde, jeudi contre la Bosnie-Herzégovine (21h, heure suisse), Murat Yakin est de nouveau diminué. Le sélectionneur de la Nati ne se sent pas au mieux de sa forme. Lors de la conférence de presse de mercredi soir (heure locale), il est apparu fatigué et légèrement affaibli. Selon les informations de Blick, il n’a pratiquement pas dormi lors de la nuit précédente. Une mauvaise nouvelle alors que l’Association suisse de football (ASF) avait pourtant assuré, avant le tournoi, avoir pris toutes les précautions nécessaires concernant la climatisation.

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L’objectif était clair: éviter une nouvelle vague de malades comme lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar. À l’époque, plusieurs internationaux suisses avaient souffert de refroidissements liés aux infrastructures fortement climatisées. Yann Sommer et Nico Elvedi avaient notamment été contraints de rester alités pendant plusieurs jours et avaient manqué le dernier match de groupe face à la Serbie (victoire 3-2). Silvan Widmer avait ensuite dû déclarer forfait pour le huitième de finale perdu contre le Portugal (1-6).

Murat Yakin déjà diminué l'an denrier

Durant le Mondial qatari, Murat Yakin avait été épargné par cette vague de maladies. Il n’avait toutefois pas échappé à une sévère grippe quelques semaines plus tard. Fin 2025 également, le sélectionneur bâlois avait été mis à rude épreuve par des problèmes de santé lors d’un voyage en Californie avec une délégation de l’ASF chargée d’inspecter plusieurs sites susceptibles d’accueillir le camp de base suisse avant cette Coupe du monde.

En mai dernier, lors d’un grand entretien accordé à Blick, il avait été interrogé avec humour sur la possibilité de nommer un «ministre de la climatisation» au sein du staff. «Je cherche encore le bon candidat», avait-il alors répondu en souriant. À quelques heures du rendez-vous face à la Bosnie-Herzégovine, le patron de la Nati a sans doute moins envie de plaisanter. Souhaitons-lui un prompt rétablissement.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
1
2
3
2
République de Corée
République de Corée
1
1
3
3
République Tchèque
République Tchèque
1
-1
0
4
Afrique du Sud
Afrique du Sud
1
-2
0
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
1
0
1
2
Canada
Canada
1
0
1
3
Qatar
Qatar
1
0
1
4
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
1
0
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Écosse
Écosse
1
1
3
2
Maroc
Maroc
1
0
1
3
Brésil
Brésil
1
0
1
4
Haïti
Haïti
1
-1
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
1
3
3
2
Australie
Australie
1
2
3
3
Turquie
Turquie
1
-2
0
4
Paraguay
Paraguay
1
-3
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
1
6
3
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
1
1
3
3
Equateur
Equateur
1
-1
0
4
Curaçao
Curaçao
1
-6
0
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suède
Suède
1
4
3
2
Japon
Japon
1
0
1
3
Pays-Bas
Pays-Bas
1
0
1
4
Tunisie
Tunisie
1
-4
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
1
0
1
2
Iran
Iran
1
0
1
3
Belgique
Belgique
1
0
1
4
Egypte
Egypte
1
0
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Uruguay
Uruguay
1
0
1
2
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
1
0
1
3
Espagne
Espagne
1
0
1
4
Cap Vert
Cap Vert
1
0
1
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Norvège
Norvège
1
3
3
2
France
France
1
2
3
3
Sénégal
Sénégal
1
-2
0
4
Irak
Irak
1
-3
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
1
3
3
2
Autriche
Autriche
1
2
3
3
Jordanie
Jordanie
1
-2
0
4
Algérie
Algérie
1
-3
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
1
2
3
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
1
0
1
3
Portugal
Portugal
1
0
1
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
1
-2
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
1
2
3
2
Ghana
Ghana
1
1
3
3
Panama
Panama
1
-1
0
4
Croatie
Croatie
1
-2
0
Playoffs
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