La Nati n’a déjà presque plus le choix: après son entame ratée face au Qatar, elle doit absolument réagir ce jeudi face à la Bosnie-Herzégovine, à 21h00, heure suisse, sous peine de faire naître de sérieux doutes en ce début de Coupe du monde.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Bien sûr, le souvenir de l’Euro 2021 est encore bien présent. En plein Covid, et à travers toute l’Europe, l’équipe de Suisse avait raté son début de compétition, faisant match nul face au Pays de Galles, puis perdant 3-0 contre l’Italie. Que n’avait-on écrit à ce moment-là sur la faiblesse de cette Nati, laquelle s’offrait l’un des plus grands exploits de toute son histoire quelques jours plus tard en éliminant la France de Paul Pogba! Alors oui, il faut rester prudent, ce qui n’empêche pas d’être critique par rapport à ce match nul contre le Qatar (1-1) en entrée de cette Coupe du monde 2026.

Le constat est le même, quelques jours plus tard, qu’à chaud, et il est toujours ambivalent. D’un côté, la Suisse aurait pu gagner 3-0 et personne ne serait inquiet ce matin, ce qui serait peut-être une erreur. De l’autre, cette égalisation qatarie ne sort pas de nulle part et est venue punir une certaine suffisance, même si les Suisses s’en défendent (ils ont d’ailleurs bien mieux défendu en conférence de presse que sur cette dernière action face au Qatar).

Granit Xhaka aurait-il dû se taire?

Et il y a cette petite musique qui commence à s’installer: les critiques publiques de Granit Xhaka n’auraient pas été bien comprises par tout le monde et, pour le dire crûment, le capitaine de la Nati aurait mieux fait de se la coincer devant les micros et de garder ses pensées profondes pour l’intimité de la salle de réunion de l’Hôtel Fairmont. Un bon leader n’est-il pas celui qui protège ses troupes envers l’extérieur et règle les problèmes entre quatre yeux, voire entre cinquante-deux?

Le football est ainsi fait, et il le sera toujours, que la victoire permet de tout balayer, les doutes comme les critiques, et tout le monde en est bien conscient au sein de l’équipe de Suisse, du département communication jusqu’au chauffeur du bus. La Suisse, comptablement, peut se permettre de ne pas battre la Bosnie ce jeudi dans le sublime stade de Los Angeles, mais arriver à Vancouver pour y défier le Canada avec deux points au compteur, voire un, serait une très mauvaise idée. Ce ne serait pas éliminatoire, d’accord, mais les cinq jours qui sépareraient les deux rencontres se dérouleraient dans un climat que l’on préfère ne pas imaginer.

Ainsi va le poids des attentes et il est légitime. La Suisse veut jouer la «meilleure Coupe du monde de son histoire», ce qui n’est ni arrogant, ni démesuré, et son dernier Euro a fait naître des espoirs qu’il serait décevant de voir s’évaporer dans une Coupe du monde à 48 équipes, dans un groupe aussi abordable que celui que Shaquille O’Neal lui a offert au tirage au sort. Le discours est trop négatif? Sans doute parce que le souvenir le plus frais de cette Nati est cette fin de match face au Qatar. À elle d’en créer de plus positifs ce jeudi à Los Angeles dans un stade qui s’annonce bouillant et rempli de 40’000 supporters bosniens, ce pays-frère de la Suisse. Ce jeudi, c’est l’heure des braves, tout simplement.