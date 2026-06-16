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À 15'000 km de Buenos Aires
La drôle d'histoire du fanatique de Lionel Messi... en Indonésie

La Coupe du monde relie le monde comme peu d'événements sont capables de le faire. L'histoire de Muhammad Yusuf, l'Indonésien fou de l'Argentine, en est une preuve vivante.
Publié: il y a 47 minutes
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Muhammad Yusuf vit en Indonésie, mais est un fanatique de l'Argentine..
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

Sur le balcon de sa maison peinte aux couleurs de l'Argentine, sur l'île indonésienne de Sulawesi, Muhammad Yusuf, supporter inconditionnel de Lionel Messi et de l'Albiceleste, brandit une réplique du trophée de la Coupe du monde, devant des centaines de voisins.

Alors que la Coupe du monde a débuté jeudi au Mexique, ce pêcheur de 54 ans, originaire d'un petit village de Polewali Mandar, va soutenir l'Argentine, championne du monde en titre, dont il est un fervent supporter depuis les années 80. «J'aime l'équipe d'Argentine depuis l'époque de Maradona, et maintenant nous avons Messi», a-t-il confié.

Dans cet archipel indonésien passionné de football, Muhammad affiche une passion débordante: en plus de sa maison, les galets de sa cour, mais aussi la clôture, sont peints aux couleurs blanc et bleu ciel de l'Argentine. Des posters de Lionel Messi et le maillot de l'équipe d'Argentine ornent tous les recoins de son domicile, pourtant situé à 15'000 km de Buenos Aires. Une autre réplique géante du trophée doré, bien plus imposante que celle qu'il tient à la main, trône en bonne place dans la cour de sa maison, attirant des visiteurs venus des villages voisins.

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L'Argentine fera son entrée dans la compétition le 17 juin face à l'Algérie à Kansas City (Groupe J), avant de croiser l'Autriche puis la Jordanie. Lionel Messi, souffrant un temps de «fatigue musculaire», sera bien présent. Il a rejoué mardi et a marqué sur penalty lors de la victoire contre l'Islande (3-0), pour l'ultime match de préparation.

Petit-fils baptisé Muhammad Messi

L'amour de Muhammad pour Lionel Messi est profond et partagé par les membres de sa famille: son petit-fils de trois ans a ainsi été baptisé Muhammad Messi. Le garçon est né le jour où l'Argentine a battu le Mexique (2-0) lors de la phase de groupes de la Coupe du monde 2022.

Cette année-là, Muhammad avait fait le buzz en Indonésie pour avoir parcouru à pied les six kilomètres séparant son domicile de celui de son petit-fils nouveau-né, honorant ainsi une promesse qu'il avait conditionnée à la victoire finale de l'Argentine.

Cette année, Muhammad prévoit de regarder tous les matchs de l'Argentine lors de ce qui sera probablement la dernière Coupe du monde de l'ex-star de Barcelone, avec un dernier rêve pour son idole: «J'espère que Messi pourra être à nouveau champion du monde».

Éliminée cette année au 4e tour qualificatif, l'Indonésie tentait de participer au tournoi mondial pour la première fois depuis 1938, quand elle avait pris part à la Coupe du monde en France, sous l'appellation d'Indes orientales néerlandaises.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
1
2
3
2
République de Corée
République de Corée
1
1
3
3
République Tchèque
République Tchèque
1
-1
0
4
Afrique du Sud
Afrique du Sud
1
-2
0
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
1
0
1
2
Canada
Canada
1
0
1
3
Qatar
Qatar
1
0
1
4
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
1
0
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Écosse
Écosse
1
1
3
2
Maroc
Maroc
1
0
1
3
Brésil
Brésil
1
0
1
4
Haïti
Haïti
1
-1
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
1
3
3
2
Australie
Australie
1
2
3
3
Turquie
Turquie
1
-2
0
4
Paraguay
Paraguay
1
-3
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
1
6
3
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
1
1
3
3
Equateur
Equateur
1
-1
0
4
Curaçao
Curaçao
1
-6
0
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suède
Suède
1
4
3
2
Japon
Japon
1
0
1
3
Pays-Bas
Pays-Bas
1
0
1
4
Tunisie
Tunisie
1
-4
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
1
0
1
2
Iran
Iran
1
0
1
3
Belgique
Belgique
1
0
1
4
Egypte
Egypte
1
0
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Uruguay
Uruguay
1
0
1
2
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
1
0
1
3
Espagne
Espagne
1
0
1
4
Cap Vert
Cap Vert
1
0
1
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
1
2
3
2
Norvège
Norvège
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Sénégal
Sénégal
1
-2
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
0
0
0
2
Algérie
Algérie
0
0
0
3
Autriche
Autriche
0
0
0
4
Jordanie
Jordanie
0
0
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
0
0
0
3
Ouzbékistan
Ouzbékistan
0
0
0
4
Colombie
Colombie
0
0
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
0
0
0
2
Croatie
Croatie
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
Playoffs
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