La Coupe du monde relie le monde comme peu d'événements sont capables de le faire. L'histoire de Muhammad Yusuf, l'Indonésien fou de l'Argentine, en est une preuve vivante.

AFP Agence France-Presse

Sur le balcon de sa maison peinte aux couleurs de l'Argentine, sur l'île indonésienne de Sulawesi, Muhammad Yusuf, supporter inconditionnel de Lionel Messi et de l'Albiceleste, brandit une réplique du trophée de la Coupe du monde, devant des centaines de voisins.

Alors que la Coupe du monde a débuté jeudi au Mexique, ce pêcheur de 54 ans, originaire d'un petit village de Polewali Mandar, va soutenir l'Argentine, championne du monde en titre, dont il est un fervent supporter depuis les années 80. «J'aime l'équipe d'Argentine depuis l'époque de Maradona, et maintenant nous avons Messi», a-t-il confié.

Dans cet archipel indonésien passionné de football, Muhammad affiche une passion débordante: en plus de sa maison, les galets de sa cour, mais aussi la clôture, sont peints aux couleurs blanc et bleu ciel de l'Argentine. Des posters de Lionel Messi et le maillot de l'équipe d'Argentine ornent tous les recoins de son domicile, pourtant situé à 15'000 km de Buenos Aires. Une autre réplique géante du trophée doré, bien plus imposante que celle qu'il tient à la main, trône en bonne place dans la cour de sa maison, attirant des visiteurs venus des villages voisins.

L'Argentine fera son entrée dans la compétition le 17 juin face à l'Algérie à Kansas City (Groupe J), avant de croiser l'Autriche puis la Jordanie. Lionel Messi, souffrant un temps de «fatigue musculaire», sera bien présent. Il a rejoué mardi et a marqué sur penalty lors de la victoire contre l'Islande (3-0), pour l'ultime match de préparation.

Petit-fils baptisé Muhammad Messi

L'amour de Muhammad pour Lionel Messi est profond et partagé par les membres de sa famille: son petit-fils de trois ans a ainsi été baptisé Muhammad Messi. Le garçon est né le jour où l'Argentine a battu le Mexique (2-0) lors de la phase de groupes de la Coupe du monde 2022.

Cette année-là, Muhammad avait fait le buzz en Indonésie pour avoir parcouru à pied les six kilomètres séparant son domicile de celui de son petit-fils nouveau-né, honorant ainsi une promesse qu'il avait conditionnée à la victoire finale de l'Argentine.

Cette année, Muhammad prévoit de regarder tous les matchs de l'Argentine lors de ce qui sera probablement la dernière Coupe du monde de l'ex-star de Barcelone, avec un dernier rêve pour son idole: «J'espère que Messi pourra être à nouveau champion du monde».

Éliminée cette année au 4e tour qualificatif, l'Indonésie tentait de participer au tournoi mondial pour la première fois depuis 1938, quand elle avait pris part à la Coupe du monde en France, sous l'appellation d'Indes orientales néerlandaises.