À la veille du quart de finale face à l'Argentine, Jens Lehmann s'est montré très critique envers la Nati. L'ancien gardien allemand estime que les Suisses manquent d'ambition et ne croient pas à l'exploit.

Une légende allemande se moque de la Nati avant le quart contre l'Argentine

Une légende allemande se moque de la Nati avant le quart contre l'Argentine

Cédric Heeb

Sur le papier, peu de monde conteste le statut de favori de l'Argentine avant son quart de finale de Coupe du monde contre la Suisse. Plusieurs consultants voient l'Albiceleste poursuivre sa route, à l'image de Lothar Matthäus, qui prédit une victoire 2-0 dans les colonnes du «Bild».

Jens Lehmann est lui aussi convaincu d'une qualification des champions du monde en titre. Mais l'ancien gardien de la Mannschaft ne s'appuie pas vraiment sur des arguments sportifs.

Invité de l'émission spéciale Coupe du monde de Welt TV, l'ancien international allemand, fort de 61 sélections, s'en est pris à plusieurs reprises à la Nati. «Je crois que ce qui réjouit le plus les Suisses, c'estl'espoir de recevoir un maillot de Messi après le match, ou quelque chose comme ça», lance-t-il. Pour lui, Granit Xhaka et ses coéquipiers n'ont tout simplement pas les armes pour faire tomber l'Argentine.

Un passé récent qui raconte le contraire

Jens Lehmann reconnaît pourtant que la Suisse réalise jusqu'ici un très bon tournoi. Mais il estime que la Nati manque de la confiance nécessaire pour renverser un géant du football mondial.

«Les Suisses restent les Suisses. Au moment crucial, ils se disent: 'Comment peut-on réussir à battre les Argentins'?», affirme-t-il. Il poursuit en estimant que les Suisses ont tendance à se sous-estimer et cite Roger Federer en exemple: «C'est pour cette raison qu'il est si surprenant que Roger Federer soit devenu une telle star du tennis.»

Des propos qui peuvent toutefois faire sourire au vu du passé récent de la sélection helvétique. Lors de l'Euro 2021, la Suisse avait éliminé la France, alors championne du monde en titre. Trois ans plus tard, elle avait sorti l'Italie, championne d'Europe en titre, dès les huitièmes de finale de l'Euro.

Si la Nati venait à faire tomber l'Argentine samedi, ce serait la troisième fois en cinq ans qu'elle éliminerait le tenant du titre d'une grande compétition. Et dans le cas contraire? Elle s'inclinerait au moins face au deuxième du classement FIFA, et non face au 34e mondial, comme l'Allemagne.