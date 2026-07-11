DE
FR

«Les Suisses restent les Suisses»
Une légende allemande se moque de la Nati avant le quart contre l'Argentine

À la veille du quart de finale face à l'Argentine, Jens Lehmann s'est montré très critique envers la Nati. L'ancien gardien allemand estime que les Suisses manquent d'ambition et ne croient pas à l'exploit.
Publié: il y a 49 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 48 minutes
1/6
Jens Lehmann ne croit pas à une surprise de la Nati face à l'Argentine.
Photo: imago/Sven Simon
RMS_Portrait_531.JPG
Cédric Heeb

Sur le papier, peu de monde conteste le statut de favori de l'Argentine avant son quart de finale de Coupe du monde contre la Suisse. Plusieurs consultants voient l'Albiceleste poursuivre sa route, à l'image de Lothar Matthäus, qui prédit une victoire 2-0 dans les colonnes du «Bild».

Jens Lehmann est lui aussi convaincu d'une qualification des champions du monde en titre. Mais l'ancien gardien de la Mannschaft ne s'appuie pas vraiment sur des arguments sportifs.

Invité de l'émission spéciale Coupe du monde de Welt TV, l'ancien international allemand, fort de 61 sélections, s'en est pris à plusieurs reprises à la Nati. «Je crois que ce qui réjouit le plus les Suisses, c'estl'espoir de recevoir un maillot de Messi après le match, ou quelque chose comme ça», lance-t-il. Pour lui, Granit Xhaka et ses coéquipiers n'ont tout simplement pas les armes pour faire tomber l'Argentine.

Un passé récent qui raconte le contraire

Jens Lehmann reconnaît pourtant que la Suisse réalise jusqu'ici un très bon tournoi. Mais il estime que la Nati manque de la confiance nécessaire pour renverser un géant du football mondial.

«Les Suisses restent les Suisses. Au moment crucial, ils se disent: 'Comment peut-on réussir à battre les Argentins'?», affirme-t-il. Il poursuit en estimant que les Suisses ont tendance à se sous-estimer et cite Roger Federer en exemple: «C'est pour cette raison qu'il est si surprenant que Roger Federer soit devenu une telle star du tennis.»

A lire aussi
Johan Manzambi poursuit sa course contre la montre
Coupe du monde 2026
L'ASF fait le point
Johan Manzambi poursuit sa course contre la montre
Depuis le début du tournoi, Dan Ndoye affole les défenses
Coupe du monde 2026
L'arme fatale de la Nati?
Depuis le début du tournoi, Dan Ndoye affole les défenses

Des propos qui peuvent toutefois faire sourire au vu du passé récent de la sélection helvétique. Lors de l'Euro 2021, la Suisse avait éliminé la France, alors championne du monde en titre. Trois ans plus tard, elle avait sorti l'Italie, championne d'Europe en titre, dès les huitièmes de finale de l'Euro.

Si la Nati venait à faire tomber l'Argentine samedi, ce serait la troisième fois en cinq ans qu'elle éliminerait le tenant du titre d'une grande compétition. Et dans le cas contraire? Elle s'inclinerait au moins face au deuxième du classement FIFA, et non face au 34e mondial, comme l'Allemagne.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
Mentionné dans cet article
Suisse (H)
Suisse (H)
Coupe du Monde 2026
Coupe du Monde 2026
Argentine
Argentine
Articles les plus lus
    Articles les plus lus
      Mentionné dans cet article
      Suisse (H)
      Suisse (H)
      Coupe du Monde 2026
      Coupe du Monde 2026
      Argentine
      Argentine