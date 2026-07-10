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De retour à l'entraînement, mais...
Johan Manzambi poursuit sa course contre la montre

Johan Manzambi s'est entraîné individuellement jeudi et reste incertain pour le quart de finale contre l'Argentine. La Nati a aussi attiré une foule de journalistes argentins à l'entraînement.
Publié: 11:24 heures
|
Dernière mise à jour: 11:25 heures
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Johan Manzambi souffre toujours d'une contusion au genou.
Photo: TOTO MARTI
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Tobias Wedermann

Pour Johan Manzambi, révélation suisse de cette Coupe du monde, l'espoir de jouer le quart de finale face à l'Argentine demeure, mais il reste mince. Alors qu'en coulisses, son transfert vers Newcastle United serait en passe de se concrétiser, sa guérison n'avance pas aussi vite que prévu.

Selon les informations officielles de l'Association suisse de football (ASF), tous les joueurs, y compris Johan Manzambi, Michel Aebischer et Luca Jaquez, ont participé à une partie de l'entraînement de jeudi. Sur place, le constat est toutefois plus nuancé. Comme attendu, le Genevois n'a pas pris part à la séance collective et s'est contenté d'exercices individuels. La course contre la montre se poursuit donc. 

Une attention médiatique sans précédent

La séance de jeudi a également illustré l'ampleur de l'engouement suscité par ce choc entre la Suisse et l'Argentine. Jamais depuis le début de cette Coupe du monde la Nati n'avait attiré autant de journalistes. A eux seuls, une quarantaine de médias argentins ont assisté aux quinze minutes d'entraînement ouvertes à la presse. Une preuve supplémentaire de l'attente immense qui entoure ce quart de finale.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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