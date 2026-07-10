Johan Manzambi poursuit sa course contre la montre

Johan Manzambi s'est entraîné individuellement jeudi et reste incertain pour le quart de finale contre l'Argentine. La Nati a aussi attiré une foule de journalistes argentins à l'entraînement.

Tobias Wedermann

Pour Johan Manzambi, révélation suisse de cette Coupe du monde, l'espoir de jouer le quart de finale face à l'Argentine demeure, mais il reste mince. Alors qu'en coulisses, son transfert vers Newcastle United serait en passe de se concrétiser, sa guérison n'avance pas aussi vite que prévu.

Selon les informations officielles de l'Association suisse de football (ASF), tous les joueurs, y compris Johan Manzambi, Michel Aebischer et Luca Jaquez, ont participé à une partie de l'entraînement de jeudi. Sur place, le constat est toutefois plus nuancé. Comme attendu, le Genevois n'a pas pris part à la séance collective et s'est contenté d'exercices individuels. La course contre la montre se poursuit donc.

Une attention médiatique sans précédent

La séance de jeudi a également illustré l'ampleur de l'engouement suscité par ce choc entre la Suisse et l'Argentine. Jamais depuis le début de cette Coupe du monde la Nati n'avait attiré autant de journalistes. A eux seuls, une quarantaine de médias argentins ont assisté aux quinze minutes d'entraînement ouvertes à la presse. Une preuve supplémentaire de l'attente immense qui entoure ce quart de finale.