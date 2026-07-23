Le meilleur joueur du Mondial doit se faire opérer du dos

Désigné meilleur joueur de la Coupe du monde 2026, Rodri va devoir se faire opérer du dos. La date du retour au jeu de l'Espagnol n'est pas encore connue.

Blick Sport

Coup dur pour Rodri. Quelques jours après avoir remporté la Coupe du monde, le capitaine de l'Espagne va devoir passer sur le billard. C'est du moins ce que rapporte «The Athletic», qui annonce également que la date de retour du joueur de Manchester City n'était pas encore connue.

Dans sa carrière, le joueur de la Roja est passé par des très hauts, et des très bas. Il a gagné tous les trophées majeurs, que ce soit en sélection (Ligue des nations 2023, Euro 2024, Coupe du monde 2026), en club (4 championnats d'Angleterre, la Champions League en 2023 et la Coupe du monde des clubs la même année) ou d'un point de vue individuel (Ballon d'Or 2024).

Par contre, son parcours a également été marqué par une grave blessure au genou, qui l'a éloigné des terrains entre septembre 2024 et mai 2025. Avec cette nouvelle opération du dos, il se pourrait que Rodri soit à nouveau out pour quelques semaines.

La question est aussi de savoir où l'Espagnol débutera la nouvelle saison. Joueur de Manchester City, il se pourrait qu'il signe au Real Madrid dans les prochaines semaines. C'est en tout cas l'une des nombreuses rumeurs qui courent dans le monde du football aujourd'hui.