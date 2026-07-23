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Coup dur pour Rodri
Le meilleur joueur du Mondial doit se faire opérer du dos

Désigné meilleur joueur de la Coupe du monde 2026, Rodri va devoir se faire opérer du dos. La date du retour au jeu de l'Espagnol n'est pas encore connue.
Publié: il y a 27 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 16 minutes
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Rodri va devoir passer par la case opération.
Photo: Getty Images
Blick Sport

Coup dur pour Rodri. Quelques jours après avoir remporté la Coupe du monde, le capitaine de l'Espagne va devoir passer sur le billard. C'est du moins ce que rapporte «The Athletic», qui annonce également que la date de retour du joueur de Manchester City n'était pas encore connue.

Dans sa carrière, le joueur de la Roja est passé par des très hauts, et des très bas. Il a gagné tous les trophées majeurs, que ce soit en sélection (Ligue des nations 2023, Euro 2024, Coupe du monde 2026), en club (4 championnats d'Angleterre, la Champions League en 2023 et la Coupe du monde des clubs la même année) ou d'un point de vue individuel (Ballon d'Or 2024).

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Par contre, son parcours a également été marqué par une grave blessure au genou, qui l'a éloigné des terrains entre septembre 2024 et mai 2025. Avec cette nouvelle opération du dos, il se pourrait que Rodri soit à nouveau out pour quelques semaines.

La question est aussi de savoir où l'Espagnol débutera la nouvelle saison. Joueur de Manchester City, il se pourrait qu'il signe au Real Madrid dans les prochaines semaines. C'est en tout cas l'une des nombreuses rumeurs qui courent dans le monde du football aujourd'hui.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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