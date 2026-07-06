Cristiano Ronaldo règle ses comptes avec un journaliste

Mexique-Angleterre pourrait être avancé en raison de la météo

La FIFA étudie la possibilité d'avancer l'horaire du 8e de finale du Mondial 2026 entre le Mexique et l'Angleterre en raison de possibles intempéries à Mexico. Prévu dimanche à 18h à l'Azteca, le match pourrait se jouer six heures plus tôt.

L'instance organisatrice de la Coupe du monde «mène actuellement des discussions en vue d'avancer l'heure du coup d'envoi du match Mexique-Angleterre plus tôt dans la journée de dimanche, en raison du risque de perturbations météorologiques, notamment d'inondations», indique une source proche du dossier à l'AFP.

Plusieurs médias locaux avancent que cette rencontre se disputerait à 12h locales (20h en Suisse). Si c'est le cas, cela pourrait avoir un impact sur la programmation de l'autre 8e de finale au programme ce jour-là, Brésil-Norvège, qui doit se jouer à 16h à East Rutherford près de New York (22h en Suisse).

Mardi, le coup d'envoi du 16e de finale entre le Mexique et l'Equateur, déjà disputé à l'Azteca, avait dû être retardé d'une heure, en raison de forts orages qui s'étaient abattus sur la capitale.

(Source: AFP)