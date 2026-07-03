La Fédération allemande en «discussions» avec Klopp
La Fédération allemande de football (DFB) va débuter des «discussions» avec Jürgen Klopp après la démission de Julian Nagelsmann du poste de sélectionneur de la Mannschaft, a annoncé la DFB vendredi.
Les instances de la DFB ont accepté de "résilier immédiatement le contrat avec le sélectionneur Julian Nagelsmann" qui courait jusqu'à l'été 2028, a expliqué la DFB dans un communiqué, précisant qu'elle allait, en vue de la succession, «entamer des discussions avec Jürgen Klopp», qui a «déjà fait savoir qu'il était prêt, sur le principe, à prendre ce poste».
Source: ATS
Beat Jans a suivi la Nati au cœur d'une fanzone bernoise
Comme de nombreux supporters suisses, Beat Jans a vécu la qualification de la Nati en huitièmes de finale de la Coupe du monde devant un écran géant. Le conseiller fédéral de 61 ans, à la tête du Département fédéral de la justice et police, s'était installé dès 5 heures du matin dans la fanzone du Parc des Musées, à Berne.
Il a ainsi assisté à la victoire de la Suisse face à l'Algérie, rapidement mise sur les rails par le duo offensif Manzambi et Embolo.
Contrairement à son collègue Guy Parmelin, présent au stade de Vancouver et remarqué pour sa casquette portant l'inscription «Switzerland – Great Since 1291», Beat Jans avait choisi un look beaucoup plus discret... sans couvre-chef.
Le sélectionneur de l’Equateur démissionne
L’Equateur doit trouver un nouveau sélectionneur pour son équipe nationale. Sebastian Beccacece a démissionné dans la foulée de la défaite 2-0 face au Mexique en 16es de finale du Mondial.
«Les résultats ont donné le ton, et je dois dire adieu à une famille magnifique et merveilleuse «, a déclaré l’Argentin de 45 ans après la défaite au stade Azteca à Mexico mardi. Il a toutefois ajouté qu’il partait avec «une grande gratitude, une grande sérénité et en paix, car nous avons tout donné». Beccacece a été à la tête de l’équipe nationale d’Équateur pendant près de deux ans.
Des supporters mexicains empêchent l'Equateur de dormir
L'ambiance monte déjà avant le seizième de finale entre le Mexique et l'Equateur. Des dizaines de supporters mexicains se sont rassemblés devant l'hôtel de la sélection équatorienne pour faire le plus de bruit possible dans l'espoir de perturber le sommeil des joueurs adverses.
Les deux équipes s'affronteront dans la nuit de mardi à mercredi, à 3h00 (heure suisse), pour une place en huitièmes de finale de la Coupe du monde. (A lire ici)
Le très beau geste de l'Emir du Qatar
Le tarif des billets parfois exorbitant pratiqué lors du Mondial 2026 a poussé de nombreuses personnes à renoncer à se rendre en Amérique du Nord. Au Qatar, l'Emir a mis la main à la poche.
D'après une information de l'agence de presse AP, l'Emir du Qatar a fait venir plusieurs milliers de supporters à Vancouver en amont de la rencontre entre les Qataris et le Canada prévue vendredi à 00h00 en Suisse. Lors du premier match, le Qatar avait réussi à arracher un match nul 1-1 contre la Suisse.
Les vols auraient été affrétés par le cheikh Tamim ben Hamad Al Thani. À cette fin, un fonds souverain spécialement destiné au financement des déplacements des partisans aurait été créé. Celui-ci prendrait en charge les vols, les hôtels, les frais de transport sur place ainsi que d’autres dépenses.
Selon la fédération nationale de football, l’objectif est de «créer une atmosphère animée dans les stades afin d’aider les joueurs à obtenir les meilleurs résultats possibles sur la scène mondiale». Des étudiants qataris vivant aux États-Unis et au Canada auraient également été invités.
Roberto Martinez devrait quitter le Portugal après la Coupe du monde
L'aventure de Roberto Martinez à la tête de la sélection portugaise pourrait bientôt prendre fin. Selon le média britannique «Talksport», le contrat du technicien espagnol ne devrait pas être prolongé après la Coupe du monde 2026, quel que soit le parcours du Portugal lors du tournoi.
Agé de 52 ans, Roberto Martinez dirige la sélection portugaise depuis janvier 2023. Sous ses ordres, le Portugal a remporté la Ligue des nations en 2025. Lors de son seul autre grand tournoi à la tête de l'équipe, l'Euro 2024, les Portugais avaient été éliminés en quarts de finale.
Selon «Talksport», la décision de ne pas prolonger son contrat aurait déjà été prise, ce dernier arrivant à échéance à la fin du mois de juillet. Avant cela, Roberto Martinez tentera de réaliser un dernier grand parcours avec le Portugal, qui débute sa Coupe du monde mercredi face au Congo.
Le défenseur anglais Trevoh Chalobah appelé en renfort
La Fédération anglaise a annoncé mardi le remplacement du défenseur Tino Livramento, forfait après s’être blessé à l’entraînement, par Trevoh Chalobah à quelques heures du premier match de l’Angleterre au Mondial-2026.
«Le défenseur de Newcastle United, Livramento, s’est blessé à un mollet lors d’un entraînement dimanche après-midi. Une imagerie médicale et une évaluation médicale effectuées lundi ont malheureusement confirmé qu’il ne pourrait plus participer au tournoi avec l’Angleterre», a écrit la FA dans un communiqué.
L’Angleterre lance sa Coupe du monde mercredi à Dallas contre la Croatie. Le règlement de la FIFA permet de remplacer un joueur de champ par un autre, en cas de blessure, jusqu’à 24 heures avant le premier match.
Livramento (23 ans), blessé à une cuisse en fin de saison, s’était rétabli à temps pour la Coupe du monde et était parti pour être la doublure de Reece James au poste de latéral droit. Il est remplacé dans le groupe par Trevoh Chalobah (26 ans), défenseur de Chelsea évoluant le plus souvent dans l’axe, et parfois sur le côté droit.
Le joueur né à Freetown, en Sierra Leone, n’a pour l’heure obtenu qu’une seule sélection, en juin 2025 durant un amical perdu contre le Sénégal. Il a aussi été convoqué au rassemblement de novembre 2025 par le sélectionneur Thomas Tuchel, mais sans jouer.
Le Ghana n'abandonne pas pour Thomas Partey
Le gouvernement ghanéen s’est présenté mardi devant la Cour fédérale du Canada pour tenter d’obtenir l’annulation du refus de visa à Thomas Partey, qui sera jugé pour viol en 2027 en Grande-Bretagne, selon le média public canadien CBC.
L’audience, prévue mardi à 16h, intervient après que le Ghana a officiellement protesté samedi contre la décision des autorités canadiennes d’interdire l’entrée du milieu de terrain ghanéen. Ancien joueur d’Arsenal, actuellement à Villarreal, en Espagne, Thomas Partey, 32 ans, est pour l’heure dans l’incapacité de se rendre à Toronto, où le Ghana lancera sa Coupe du monde mercredi face au Panama.
Thomas Partey a plaidé non coupable de sept chefs d’accusation de viol et d’un autre chef d’agression sexuelle, en lien avec des accusations portées par quatre femmes entre 2020 et 2022, quand il portait le maillot d’Arsenal (2020-2025).
Vendredi, la FIFA a annoncé que le Canada avait refusé d’accorder son visa au footballeur ghanéen. Sollicitées par l’AFP, les autorités canadiennes se sont refusées à confirmer ce refus de visa, expliquant qu’elles ne pouvaient donner de détails «sur les cas individuels».
Alphonso Davies forfait contre la Bosnie
Le capitaine du Canada Alphonso Davies n'est pas suffisamment remis d'une blessure et ne jouera pas le premier match du Canada contre la Bosnie, vendredi à Toronto. Son sélectionneur Jesse Marsch l'a annoncé jeudi.
«Nous avons fait une IRM avec lui hier», a expliqué le coach Américain. «Elle a montré qu'il y avait des signes très positifs et qu'il guérissait incroyablement bien, presque complètement. Mais il ne sera pas disponible pour demain», a-t-il ajouté.
«Nous espérons vraiment que dans les prochains jours, ou la semaine prochaine, on puisse accélérer les choses et lui donner une chance de jouer», a souligné le technicien.
Le latéral gauche du Bayern Munich âgé de 25 ans a très peu joué cette saison après une cascade de blessures, dont une aux ischio-jambiers subie début mai. D'abord soigné en Bavière, le défenseur a entamé une course contre la montre pour revenir à temps pour le Mondial et n'a rejoint ses coéquipiers que le 31 mai.
Source: ATS
Le Japon perd son capitaine
Le Japon devra se passer de son capitaine Wataru Endo lors du Mondial. Le milieu de terrain de 33 ans, qui évolue à Liverpool, n'a pas pu se remettre à temps à la suite d'une blessure.
Wataru Endo s'était blessé lors d'un match amical contre l'Islande il y a deux semaines. L'attaquant Shuto Machino, qui évolue au Borussia Mönchengladbach, a été sélectionné pour le remplacer.
C'est désormais Ko Itakura qui mènera les Japonais sur le terrain en tant que nouveau capitaine. Le Japon débutera la Coupe du monde dimanche à Dallas contre les Pays-Bas. Les autres adversaires du groupe F sont la Suède et la Tunisie.
(Source: ATS)
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
3
-4
1
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
3
4
7
2
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
3
-8
1
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
3
6
7
2
Maroc
3
3
7
3
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
3
-6
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
3
0
4
3
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
3
-2
3
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
3
-8
1
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
3
4
5
3
Suède
3
0
4
4
Tunisie
3
-10
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
3
4
5
2
Egypte
3
2
5
3
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
3
-4
2
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
3
8
9
2
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
3
2
3
4
Irak
3
-11
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
3
7
9
2
Autriche
3
0
4
3
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
3
-5
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
3
3
7
2
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
3
-9
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
3
0
6
3
Ghana
3
0
4
4
Panama
3
-4
0