Pour les Français, «l'Espagne est favorite»

L'équipe d'Espagne, championne d'Europe en titre, est «favorite» de la demi-finale du Mondial contre la France, a affirmé lundi le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps. Réalité ou coup de bluff?

AFP Agence France-Presse

France ou Espagne. Ce mardi, une seule de ces deux équipes parviendra à rallier la finale de la Coupe du monde 2026, même si les deux le mériteraient. «L'Espagne est favorite, ce n'est pas pour mettre la pression sur Luis (ndlr: de la Fuente, le sélectionneur de l'Espagne) et son équipe. Les gens espèrent beaucoup de l'Espagne. Elle sait attaquer, bien défendre, ne prend pas de buts, ça peut être un match spectaculaire entre deux équipes qui ont des qualités offensives», a expliqué Didier Deschamps en conférence de presse.

«Nous sommes aussi une équipe qui a besoin du ballon, qui est capable de créer des problèmes à l'adversaire. Ce sera un rapport de force. Il n'y a pas de revanche par rapport aux défaites à l'Euro 2024 et en Ligue des nations 2025. Ce qui s'est passé est passé. Ce qui m'intéresse c'est demain», a poursuivi le sélectionneur des Bleus.

Interrogé sur la manière de défendre face au prodige de la Roja Lamine Yamal, le sélectionneur a indiqué que «l'important, c'est de limiter son influence». «En un contre un, c'est difficile mais faire des un contre un contre certains de mes joueurs ne sera pas non plus une partie de plaisir» pour les Espagnols, a-t-il ajouté avec malice.

Didier Deschamps a aussi donné des nouvelles de la superstar française Kylian Mbappé, sorti après un choc sur la droite cheville en fin de match en quart de finale contre la Maroc (2-0). «Kylian va bien. Il est à 100%», a répondu le technicien.

Concernant Aurélien Tchouaméni, absent lors des deux dernières rencontres face au Paraguay et au Maroc en raison d'une blessure aux adducteurs, Deschamps a convenu que le joueur du Real Madrid n'était pas à 100% mais qu'il était «disponible», sans pour autant révéler s'il serait titulaire contre l'Espagne. «Son dernier match remonte à il y a 15 jours mais ce n'est pas rédhibitoire non plus», a-t-il ajouté.