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Coup de bluff avant la demie?
Pour les Français, «l'Espagne est favorite»

L'équipe d'Espagne, championne d'Europe en titre, est «favorite» de la demi-finale du Mondial contre la France, a affirmé lundi le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps. Réalité ou coup de bluff?
Publié: 11:22 heures
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Didier Deschamps voit l'Espagne comme favorite en demi-finales.
Photo: IMAGO/ZUMA Press Wire
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AFP Agence France-Presse

France ou Espagne. Ce mardi, une seule de ces deux équipes parviendra à rallier la finale de la Coupe du monde 2026, même si les deux le mériteraient. «L'Espagne est favorite, ce n'est pas pour mettre la pression sur Luis (ndlr: de la Fuente, le sélectionneur de l'Espagne) et son équipe. Les gens espèrent beaucoup de l'Espagne. Elle sait attaquer, bien défendre, ne prend pas de buts, ça peut être un match spectaculaire entre deux équipes qui ont des qualités offensives», a expliqué Didier Deschamps en conférence de presse.

«Nous sommes aussi une équipe qui a besoin du ballon, qui est capable de créer des problèmes à l'adversaire. Ce sera un rapport de force. Il n'y a pas de revanche par rapport aux défaites à l'Euro 2024 et en Ligue des nations 2025. Ce qui s'est passé est passé. Ce qui m'intéresse c'est demain», a poursuivi le sélectionneur des Bleus.

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Interrogé sur la manière de défendre face au prodige de la Roja Lamine Yamal, le sélectionneur a indiqué que «l'important, c'est de limiter son influence». «En un contre un, c'est difficile mais faire des un contre un contre certains de mes joueurs ne sera pas non plus une partie de plaisir» pour les Espagnols, a-t-il ajouté avec malice.

Didier Deschamps a aussi donné des nouvelles de la superstar française Kylian Mbappé, sorti après un choc sur la droite cheville en fin de match en quart de finale contre la Maroc (2-0). «Kylian va bien. Il est à 100%», a répondu le technicien.

Concernant Aurélien Tchouaméni, absent lors des deux dernières rencontres face au Paraguay et au Maroc en raison d'une blessure aux adducteurs, Deschamps a convenu que le joueur du Real Madrid n'était pas à 100% mais qu'il était «disponible», sans pour autant révéler s'il serait titulaire contre l'Espagne. «Son dernier match remonte à il y a 15 jours mais ce n'est pas rédhibitoire non plus», a-t-il ajouté.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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