Adidas s'excuse pour la prolifération de crampons roses lors du Mondial 2026. Le patron de la marque a qualifié la similitude des coloris entre les marques de «coïncidence».

AFP Agence France-Presse

Adidas a plaidé jeudi la simple «coïncidence» après la prolifération remarquée de crampons roses aux pieds de nombreux joueurs lors de la dernière Coupe du monde. L'équipementier a même présenté ses excuses.

Interrogé par l'AFP sur cette étonnante uniformité des coloris lors d'une conférence de presse au sujet des résultats trimestriels d'Adidas, le patron de la marque aux trois bandes, Bjørn Gulden, a assuré qu'il ne s'agissait ni d'une stratégie concertée ni d'une tendance volontairement imposée par les grandes marques du secteur.

Adidas présente ses excuses

Ce n'est pas la couleur elle-même, mais l'absence de différenciation entre les équipementiers qui a surpris le dirigeant. «Le rose est une belle couleur, sans aucun doute. Mais le fait que nous nous soyons tous retrouvés avec la même couleur était étrange», a-t-il reconnu. «Je pense que c'était un accident. Et honnêtement, je ne crois pas que cela ait plu à qui que ce soit», a-t-il ajouté, allant jusqu'à présenter les «excuses» du groupe.

M. Gulden a indiqué que les fabricants ignorent généralement les choix précis de leurs concurrents avant le lancement des collections. Il a également pointé du doigt les distributeurs, seuls à disposer d'une vision globale des futures collections des différentes marques: «Normalement, ils auraient dû nous dire: 'Attendez une minute, vous faites tous la même couleur.' Mais personne ne nous a rien dit.»