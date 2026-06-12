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«C'était tout simplement mauvais»
Jürgen Klopp démonte le match d'ouverture du Mondial

Jürgen Klopp a sévèrement critiqué le niveau du match d'ouverture entre le Mexique et l'Afrique du Sud. Selon l'Allemand, aucune des deux équipes n'a convaincu.
Publié: 16:02 heures
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Lors du match d'ouverture de la Coupe du monde 2026, le Mexique s'est imposé 2-0 face à l'Afrique du Sud.
Photo: IMAGO/Eyepix Group
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Davide Malinconico

Le match d'ouverture de la Coupe du monde 2026 entre le Mexique et l'Afrique du Sud ne restera probablement pas dans les mémoires pour sa qualité de jeu. Un constat partagé par Jürgen Klopp, qui n'a pas épargné les deux équipes au moment d'analyser la rencontre sur MagentaTV.

L'ancien entraîneur de Liverpool s'est notamment montré très critique après l'expulsion du défenseur mexicain César Montes. «Cela résume parfaitement ce match. Tactiquement, c'était tout simplement mauvais. Aucune des deux équipes n'a été à la hauteur. Comment peut-on se faire prendre en contre à onze contre neuf?», a-t-il lancé.

«L'Afrique du Sud n'était pas assez agressive»

Jürgen Klopp a également pointé du doigt la prestation sud-africaine. «L'Afrique du Sud n'a jamais trouvé le bon équilibre pour se montrer agressive pendant toute la rencontre. Et lorsqu'elle l'était, c'était déjà trop tard. Elle prenait des cartons jaunes ou se faisait simplement dépasser», a-t-il estimé.

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Selon l'Allemand, le principal problème des deux équipes résidait dans leur organisation défensive. «Pour gagner les duels, il faut être au bon endroit au bon moment. Cela demande beaucoup plus de compacité que ce que nous avons vu aujourd'hui. Les distances entre les joueurs étaient constamment trop importantes, ce qui explique en grande partie le match auquel nous avons assisté.»

Un succès mexicain sans convaincre

Pour Jürgen Klopp, le Mexique a surtout profité des erreurs de son adversaire. L'expulsion de Sphephelo Sithole a notamment facilité la tâche des Mexicains. Sans cet épisode, ils auraient probablement rencontré davantage de difficultés. Son verdict est donc clair: malgré la victoire et les trois points, le Mexique n'a pas vraiment convaincu lors de cette entrée en matière.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
1
2
3
2
République de Corée
République de Corée
1
1
3
3
République Tchèque
République Tchèque
1
-1
0
4
Afrique du Sud
Afrique du Sud
1
-2
0
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
Canada
0
0
0
2
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
0
0
0
3
Qatar
Qatar
0
0
0
4
Suisse
Suisse
0
0
0
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
0
0
0
2
Maroc
Maroc
0
0
0
3
Haïti
Haïti
0
0
0
4
Écosse
Écosse
0
0
0
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
0
0
0
2
Paraguay
Paraguay
0
0
0
3
Australie
Australie
0
0
0
4
Turquie
Turquie
0
0
0
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
0
0
0
2
Curaçao
Curaçao
0
0
0
3
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
0
0
0
4
Equateur
Equateur
0
0
0
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
0
0
0
2
Japon
Japon
0
0
0
3
Suède
Suède
0
0
0
4
Tunisie
Tunisie
0
0
0
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
0
0
0
2
Egypte
Egypte
0
0
0
3
Iran
Iran
0
0
0
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
0
0
0
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
0
0
0
2
Cap Vert
Cap Vert
0
0
0
3
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
0
0
0
4
Uruguay
Uruguay
0
0
0
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
0
0
0
2
Sénégal
Sénégal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norvège
Norvège
0
0
0
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
0
0
0
2
Algérie
Algérie
0
0
0
3
Autriche
Autriche
0
0
0
4
Jordanie
Jordanie
0
0
0
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
0
0
0
3
Ouzbékistan
Ouzbékistan
0
0
0
4
Colombie
Colombie
0
0
0
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
0
0
0
2
Croatie
Croatie
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
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