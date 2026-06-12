La prestation de Shakira lors de la cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde 2026 a alimenté une étrange rumeur. Certains internautes affirment que la chanteuse aurait été remplacée par une doublure

Blick Sport

La cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde 2026 n'a pas seulement fait parler pour son spectacle. La prestation de Shakira a aussi déclenché une vague de théories sur les réseaux sociaux selon «Euronews».

Le doute plane

Quelques heures après son passage sur la scène installée à Mexico, des internautes ont affirmé que la star colombienne n'était pas la véritable Shakira, mais une doublure. En cause? Une apparence jugée inhabituelle. Vêtue d'un ensemble jaune vif, de lunettes de soleil noires et arborant une nouvelle couleur de cheveux, la chanteuse a semé le doute chez certains spectateurs.

«Ce n'est pas Shakira. Regardez comme elle se trompe dans le pas quand elle chante 'Dai Dai'. C’est une doublure. Shakira a menti à tout le monde», a notamment affirmé un utilisateur sur TikTok et X, où les spéculations sont rapidement devenues virales.

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La théorie a toutefois vite trouvé ses limites. Plusieurs médias, dont Euronews, ont relevé la présence d'une cicatrice sur le front de l'artiste, visible lors de la cérémonie et déjà observée sur de récentes photos prises à New York. Un détail qui tend à confirmer qu'il s'agissait bien de la chanteuse de 49 ans. Pour l'heure, l'équipe de Shakira n'a pas réagi à la polémique.