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La rumeur enfle
Shakira remplacée par une doublure à la cérémonie d'ouverture du Mondial?

La prestation de Shakira lors de la cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde 2026 a alimenté une étrange rumeur. Certains internautes affirment que la chanteuse aurait été remplacée par une doublure
Publié: il y a 37 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 34 minutes
1/2
Etait-ce vraiment Shakira lors de la cérémonie d'ouverture du Mondial 2026?
Photo: FIFA via Getty Images
Blick Sport

La cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde 2026 n'a pas seulement fait parler pour son spectacle. La prestation de Shakira a aussi déclenché une vague de théories sur les réseaux sociaux selon «Euronews». 

Le doute plane

Quelques heures après son passage sur la scène installée à Mexico, des internautes ont affirmé que la star colombienne n'était pas la véritable Shakira, mais une doublure. En cause? Une apparence jugée inhabituelle. Vêtue d'un ensemble jaune vif, de lunettes de soleil noires et arborant une nouvelle couleur de cheveux, la chanteuse a semé le doute chez certains spectateurs.

«Ce n'est pas Shakira. Regardez comme elle se trompe dans le pas quand elle chante 'Dai Dai'. C’est une doublure. Shakira a menti à tout le monde», a notamment affirmé un utilisateur sur TikTok et X, où les spéculations sont rapidement devenues virales.

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La théorie a toutefois vite trouvé ses limites. Plusieurs médias, dont Euronews, ont relevé la présence d'une cicatrice sur le front de l'artiste, visible lors de la cérémonie et déjà observée sur de récentes photos prises à New York. Un détail qui tend à confirmer qu'il s'agissait bien de la chanteuse de 49 ans. Pour l'heure, l'équipe de Shakira n'a pas réagi à la polémique. 

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
1
2
3
2
République de Corée
République de Corée
1
1
3
3
République Tchèque
République Tchèque
1
-1
0
4
Afrique du Sud
Afrique du Sud
1
-2
0
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
Canada
0
0
0
2
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
0
0
0
3
Qatar
Qatar
0
0
0
4
Suisse
Suisse
0
0
0
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
0
0
0
2
Maroc
Maroc
0
0
0
3
Haïti
Haïti
0
0
0
4
Écosse
Écosse
0
0
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
0
0
0
2
Paraguay
Paraguay
0
0
0
3
Australie
Australie
0
0
0
4
Turquie
Turquie
0
0
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
0
0
0
2
Curaçao
Curaçao
0
0
0
3
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
0
0
0
4
Equateur
Equateur
0
0
0
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
0
0
0
2
Japon
Japon
0
0
0
3
Suède
Suède
0
0
0
4
Tunisie
Tunisie
0
0
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
0
0
0
2
Egypte
Egypte
0
0
0
3
Iran
Iran
0
0
0
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
0
0
0
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
0
0
0
2
Cap Vert
Cap Vert
0
0
0
3
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
0
0
0
4
Uruguay
Uruguay
0
0
0
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
0
0
0
2
Sénégal
Sénégal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norvège
Norvège
0
0
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
0
0
0
2
Algérie
Algérie
0
0
0
3
Autriche
Autriche
0
0
0
4
Jordanie
Jordanie
0
0
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
0
0
0
3
Ouzbékistan
Ouzbékistan
0
0
0
4
Colombie
Colombie
0
0
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
0
0
0
2
Croatie
Croatie
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
Playoffs
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