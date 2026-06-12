Libre depuis sa retraite, l'ex-chef des sports de la RTS règle ses comptes avec la FIFA sur LinkedIn. Massimo Lorenzi a révélé que ses critiques de 2022 lui avaient valu quelques soucis.

Blick Sport

Il a raccroché le micro le 1er mars, après 37 ans de RTS et une dernière cérémonie olympique commentée depuis les arènes de Vérone. Massimo Lorenzi est désormais retraité et, surtout, «libre»: c'est ainsi que l'ancien chef des sports de la télévision romande se présente aujourd'hui sur les réseaux. Cette liberté toute neuve, il l'a dégainée ce jeudi, jour d'ouverture du Mondial 2026, pour publier sur LinkedIn un réquisitoire au vitriol contre la FIFA et son président Gianni Infantino.

Le titre du billet donne le ton: «Cosa Nostra…». Et le journaliste y glisse une confidence que sa fonction lui avait sans doute interdite jusque-là. En 2022, au Qatar, sa charge contre l'instance ne s'était pas faite sans dommages. «Cela m'avait valu les critiques de ma hiérarchie, diverses pressions et des insultes», écrit-il, avant de balayer le tout d'un «Passons…» lourd de sens.

Le Parrain Infantino

Quatre ans plus tard, le constat est encore plus tranchant. Pour Massimo Lorenzi, rien n'a bougé «dans les pratiques et le leadership visqueux du parrain Infantino». Le parrain est évidemment lié au constat de base, la «Cosa Nostra». Tout serait permis, accuse-t-il, «du moment que les caisses de la FIFA se remplissent»: compétition dénaturée, billets hors de prix, et jusqu'à ces «expulsions au faciès à la frontière» qu'il reproche à l'instance de cautionner. Son verdict tient en deux mots: «indécent, écœurant».

L'ex-patron des sports ne lâche rien. Il dénonce «la corruption, les magouilles, l'absence d'une commission d'éthique, la loi du silence», puis pointe «l'obscénité d'un prix de la paix attribué à Trump», cette distinction maison qu'Infantino a remise en personne au président américain en décembre, lors du tirage au sort du Mondial à Washington. Et malgré tout, soupire-t-il, «tout passe crème».

«Se boucher le nez»

Reste que la sortie ne vient pas d'un anonyme. Pendant plus d'une quinzaine d'années, Massimo Lorenzi a été l'une des voix du sport à la RTS, rédacteur en chef du service dès 2009. Qu'un tel poids lourd règle ses comptes avec la FIFA le jour même du coup d'envoi n'a rien d'anodin et donne à son texte un écho que peu de tribunes obtiennent.

Si la FIFA demeure «intouchable», Lorenzi en livre la raison: la montagne de fric et l'intensité passionnelle que génère ce football-là. Devant tant d'argent et tant d'audience, écrit-il, «la morale, les principes, ne sont plus de mise». D'où sa conclusion désabusée, signée d'un homme qui n'a visiblement plus rien à perdre: le foot est «une drogue si dure et les camés si nombreux que personne ne peut plus rien y faire». Il ne resterait qu'une option. «Se boucher le nez.»