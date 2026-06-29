Les Iraniens ont vécu une fin de Coupe du monde folle en regardant Algérie-Autriche à la télévision. Ils ont finalement repris l'avion du retour vers Téhéran en ayant le sentiment de ne pas avoir été traités comme les autres équipes.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

La délégation iranienne est rentrée à Tijuana directement après son dernier match de groupe à Seattle et c'est de leur camp de base mexicain que les joueurs et le staff ont appris leur élimination devant leur télévision quelques heures plus tard, eux qui n'ont de justesse pas pu figurer dans les huit meilleurs troisièmes.

Pas question en effet de dormir à l'hôtel au nord-ouest des Etats-Unis pour récupérer tranquillement: les autorités américaines ont forcé l'équipe à monter dans le premier avion pour rentrer au Mexique. De quoi faire monter les émotions chez l'attaquant Mehdi Taremi, lequel a immédiatement parlé de «désastre» et fustigé «l'injustice» à laquelle étaient confrontés les Iraniens, selon sa perception. Et le fait est que la délégation iranienne n'a pas bénéficié des mêmes conditions que les 47 autres équipes engagées, ce qui n'a pu que déplaire à la FIFA.

Retour au Mexique, et fissa!

«La FIFA devrait être capable de résoudre ce genre de problèmes. Malheureusement, depuis le début du tournoi, elle en a été incapable», s'est fâché l'attaquant, qui ne comprend pas pourquoi son équipe a été contrainte de retourner systématiquement à Tijuana après chacun de ses matches, que ce soit depuis Los Angeles, tout près, ou Seattle, plus loin.

«Nous adorons le Mexique et les habitants de Tijuana. Ils sont extraordinaires. Mais pour des footballeurs professionnels qui disputent une Coupe du monde, ce n'est tout simplement pas normal», s'est-il agacé. Selon lui, ces voyages incessants ont lourdement pénalisé la préparation de son équipe, sans parler de l'incertitude permanente liée aux contrôles frontaliers. «Qui est censé nous aider? Qui? Si certains veulent nous voir éliminés, très bien. Mais ce n'est pas juste. Gianni Infantino est venu dans notre vestiaire après le premier match, il nous a dit que ce n'était que le début et que les choses allaient s'améliorer. Pourtant, la phase de groupes est déjà terminée et notre personnel logistique n'a toujours pas obtenu ses visas...»

La seule équipe traitée de cette manière

En raison des tensions diplomatiques entre Washington et Téhéran, la sélection iranienne a en effet dû installer son camp de base à Tijuana, au Mexique, d'où elle ne pouvait sortir que pour les matches. Une situation unique parmi les 48 équipes engagées: pour chacun de ses matches organisés aux Etats-Unis, la délégation devait franchir la frontière, avant d'effectuer le trajet inverse quelques heures plus tard.

A cela se sont ajoutés des retards aux postes-frontières, des problèmes de visas pour plusieurs membres du staff et des contrôles renforcés. Avant le dernier match de groupe face à l'Egypte, Mehdi Taremi a lui-même été retenu durant plusieurs heures.

La FIFA impuissante

Pour le sélectionneur Amir Ghalenoei, il ne fait aucun doute que son équipe n'a pas été traitée comme les autres. «Les Etats-Unis nous ont traités de manière profondément injuste», a-t-il regretté après l'élimination. «J'espère que la FIFA ne laissera plus jamais un pays organisateur traiter une équipe de cette manière.» Le technicien iranien assure pourtant ne pas tenir la FIFA pour seule responsable. «Je sais que Gianni Infantino a fait tout son possible pour limiter les dégâts, mais ce sont les autorités du pays hôte qui nous ont mis des bâtons dans les roues.»

Sur le terrain, l'Iran quitte le tournoi avec trois matches nuls face à la Nouvelle-Zélande (2-2), la Belgique (0-0) et l'Egypte (1-1). Et les Iraniens ont été proches de la qualification à deux reprises: la première lorsqu'ils ont marqué le but de la victoire à la 95e face aux Pharaons, une réussite finalement annulée pour un hors-jeu au millimètre, et la deuxième lorsque l'Algérie a marqué le 3-2 contre l'Autriche, également à la 95e, avant de concéder l'égalisation à la 96e... Cette Coupe du monde aura au moins été riche en suspense et en émotions pour l'Iran, qui a de plus eu droit à un soutien contrasté dans les tribunes.

Des protestations en tribunes

Ses supporters étaient en effet des dizaines de milliers à chaque match, et ont donné de la voix, mais ils ont en grande majorité sifflé l'hymne lors des trois rencontres, et toutes les parties ont donné lieu à d'intenses protestations et manifestations contre le régime des mollahs. Les joueurs ont notamment été accusés par une partie de leurs supporters d'être les visages du régime, plusieurs fans leur reprochant en participant à la Coupe du monde de donner une légitimité à un gouvernement qu'ils jugent «terroriste». De quoi rajouter encore un peu de tension autour d'une sélection qui n'en manquait pas.