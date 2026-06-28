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«C'est quand même un peu bizarre»
Pourquoi le Suisse Sandro Schärer n'a-t-il toujours pas arbitré?

Sandro Schärer n'a pas encore eu l'occasion d'officier en tant qu'arbitre principal lors de cette Coupe du monde. Mais ça n'est pas forcément un mauvais signe.
Publié: 14:03 heures
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Sandro Schärer va-t-il arbitrer lors de cette Coupe du monde?
Photo: TOTO MARTI
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Carlo Emanuele Frezza

Pour la première fois depuis 2010, la Suisse compte à nouveau un arbitre à la Coupe du monde en la personne de Sandro Schärer. Jusqu’à présent, il n’a toutefois officié qu’en tant que quatrième arbitre. Il attend toujours de disputer son premier match comme arbitre principal.

Et cela ne changera plus pendant la phase de poules. La FIFA a désormais fixé le calendrier de tous les matches du premier tour et Sandro Schärer n’en a obtenu aucun. Alors que d’autres arbitres ont déjà sifflé deux fois, le Suisse n’a toujours pas officié. Une évolution surprenante. Même Urs Meier, notre expert en arbitrage à Blick, qui a lui-même officié lors de plusieurs Coupes du monde, se montre étonné. «C’est tout de même un peu bizarre», déclare-t-il.

Un match de haut niveau se profile-t-il à nouveau ?

Malgré tout, Urs Meier ne doute pas que Sandro Schärer aura sa chance lors de la suite du tournoi. «Je ne vois absolument aucun risque qu’il ne soit pas désigné pour cette Coupe du monde. Au contraire: son moment va arriver. Et je pense qu’il va encore jouer un rôle très important.»

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Va-t-il même arbitrer un match de haut niveau? Comme au printemps dernier, lorsque Schärer a arbitré le match aller de la demi-finale de la Champions League entre le PSG et le Bayern Munich (5-4), le plus grand match de sa carrière à ce jour? Les prochaines échéances nous le diront.

«Il doit rester mentalement frais»

La situation ne sera toutefois pas facile. «Les arbitres aussi doivent trouver leur rythme pour pouvoir donner le meilleur d’eux-mêmes, détaille Urs Meier. J’ai vu à deux reprises lors de Coupes du monde que des arbitres qui n’étaient entrés en jeu que très tard n’étaient pas prêts pour les matches.»

Son conseil à Sandro Schärer est donc simple: «Il doit rester mentalement frais et être prêt à tout moment lorsque l’occasion se présentera.»

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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