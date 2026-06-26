Le président de l'Équateur décrète un jour férié

L'Equateur est en fête ce vendredi 26 juin 2026 après sa victoire surprise (2-1) contre l'Allemagne au Mondial. Le président Daniel Noboa a décrété un jour férié en hommage aux joueurs.

ATS Agence télégraphique suisse

Le président de l'Équateur Daniel Noboa a décrété que vendredi serait un jour férié dans le pays sud-américain. Il a pris cette décision après la victoire historique de la Tri jeudi contre l'Allemagne (2-1), qui lui a permis de se qualifier pour les 16es de finale du Mondial 2026.

«Merci»

«Merci aux joueurs et à l'entraîneur qui, malgré les critiques, les insultes et les moments difficiles qu'ils ont traversés, ont réussi à se ressaisir et à offrir cette immense joie à tout le pays», a écrit Daniel Noboa sur le réseau social X, avant d'annoncer: «Demain, c'est férié!».

En conséquence, le vendredi 26 juin 2026 est devenu un jour férié dans tout le pays, à la suite du décret présidentiel signé à cet effet. Jeudi, au MetLife Stadium d'East Rutherford dans le New Jersey, l'Équateur a arraché un succès surprise à la Mannschaft, lui évitant l'élimination.