À quelques jours du seizième de finale face à l'Algérie, Breel Embolo et Manuel Akanji racontent leurs parcours entre deux cultures. Un documentaire inédit explore leurs choix déchirants pour représenter la Suisse.

Simon Strimer

Breel Embolo et Manuel Akanji disputent en ce moment leur troisième Coupe du monde sous le maillot suisse. Pourtant, l’histoire aurait très bien pu s’écrire autrement, en particulier pour l’attaquant du Stade Rennais.

«Un jour, je me réveillais en pensant une chose, le lendemain je pensais l’inverse.» C’est ainsi que Breel Embolo décrit aujourd’hui le dilemme qui l’a habité durant son adolescence. Très tôt, il a dû choisir entre les deux pays qui ont façonné son identité: la Suisse ou le Cameroun.

«L’une des décisions les plus difficiles de ma vie»

La nouvelle série documentaire The Belonging montre à quel point ce choix a été douloureux. Pendant six ans, les réalisateurs ont suivi Breel Embolo et Manuel Akanji pour raconter le destin de deux internationaux suisses possédant plusieurs nationalités. La série est diffusée dès le 3 juin sur Sky Switzerland et Blue Entertainment.

Les origines des joueurs de l'équipe nationale L'effectif actuel de la Nati Yvon Mvogo: Né au Cameroun. Fils d'une Camerounaise et d'un Suisse. Arrivé en Suisse à l'âge de 6 ans. Manuel Akanji: fils d'une Suissesse et d'un Nigérian. Luca Jaquez: fils d'une Suissesse et d'un père dominicain. Aurèle Amenda: fils de parents camerounais. Denis Zakaria: fils d'une Soudanaise et d'un Congolais. Johan Manzambi: fils de parents congolais. Djibril Sow: fils d'une Suissesse et d'un Sénégalais. Noah Okafor: Fils d'une Suissesse et d'un Nigérian. Dan Ndoye: fils d'une Suissesse et d'un Sénégalais. Breel Embolo: né au Cameroun. Fils de parents camerounais. Arrivé en Suisse à l'âge de 6 ans. Zeki Amdouni: fils d'une Tunisienne et d'un Turc. L'effectif actuel de la Nati Yvon Mvogo: Né au Cameroun. Fils d'une Camerounaise et d'un Suisse. Arrivé en Suisse à l'âge de 6 ans. Manuel Akanji: fils d'une Suissesse et d'un Nigérian. Luca Jaquez: fils d'une Suissesse et d'un père dominicain. Aurèle Amenda: fils de parents camerounais. Denis Zakaria: fils d'une Soudanaise et d'un Congolais. Johan Manzambi: fils de parents congolais. Djibril Sow: fils d'une Suissesse et d'un Sénégalais. Noah Okafor: Fils d'une Suissesse et d'un Nigérian. Dan Ndoye: fils d'une Suissesse et d'un Sénégalais. Breel Embolo: né au Cameroun. Fils de parents camerounais. Arrivé en Suisse à l'âge de 6 ans. Zeki Amdouni: fils d'une Tunisienne et d'un Turc. Plus

«C’était l’une des décisions les plus difficiles de ma vie», confie Breel Embolo avec le recul. Aujourd’hui, l’attaquant compte 85 sélections avec la Nati. Mais son histoire commence à Yaoundé. Né au Cameroun, il rejoint Bâle à l’âge de six ans avec sa famille.

L’adaptation n’est pas simple. «Les premiers mois à l’école ont été extrêmement difficiles. Je ne comprenais pas vraiment où j’étais et ma famille restée au Cameroun me manquait énormément.» À l’époque, son modèle absolu s’appelle Samuel Eto’o, alors au sommet de sa gloire avec le FC Barcelone.

Quand Samuel Eto’o l’appelle personnellement

Tout s’accélère ensuite en Suisse. À seulement 17 ans, Breel Embolo débute en équipe première avec le FC Bâle et devient l’un des plus grands espoirs du football européen. Arrive alors la question que tout le monde lui pose: pour quelle sélection va-t-il jouer?

Les premiers Noirs dans d'autres équipes nationales France: Raoul Diagne en 1931

Autriche: Helmut Köglberger en 1965

Allemagne: Erwin Kostedde en 1974

Angleterre: Viv Anderson en 1978

Espagne: Vicente Engonga en 1998

Italie: Fabio Liverani en 2001 PErwin Kostedde a été le premier Noir à jouer pour l'Allemagne, en 1974. imago/WEREK France: Raoul Diagne en 1931

Autriche: Helmut Köglberger en 1965

Allemagne: Erwin Kostedde en 1974

Angleterre: Viv Anderson en 1978

Espagne: Vicente Engonga en 1998

Italie: Fabio Liverani en 2001 Plus

Au printemps 2014, Samuel Eto’o lui-même tente de le convaincre de rejoindre les Lions indomptables. La légende camerounaise lui ouvre même la porte du Mondial brésilien. Un duo Eto’o-Embolo à la Coupe du monde semble soudain possible. À ce moment-là, le jeune attaquant ne possède encore que le passeport camerounais.

«C’était une décision impossible», raconte-t-il aujourd’hui. Car entre-temps, il s’est construit une vie en Suisse, où il a trouvé ses repères et noué de nombreuses amitiés.

La suite est connue. Breel Embolo renonce au Mondial 2014 avec le Cameroun, obtient la nationalité suisse quelques mois plus tard et choisit définitivement la Nati. Mais un autre choc l’attend alors.

«Je n’avais pas du tout réalisé que je devais rendre mon passeport camerounais», explique-t-il. Après des mois de réflexion, ce moment représente lui aussi une étape particulièrement marquante.

Manuel Akanji n’a jamais reçu l’appel du Nigeria

«Pour Breel, la situation était très différente de la mienne», explique Manuel Akanji. Le défenseur de l’Inter connaît pourtant lui aussi cette double appartenance. Son père est nigérian, sa mère suisse. Élevé à Wiesendangen, dans le canton de Zurich, il s’est toujours senti proche de la Suisse.

«Lorsque l’équipe nationale suisse m’a contacté en 2017, j’avais déjà une préférence pour la Suisse», raconte-t-il. «Mais personne ne m’a jamais appelé depuis le Nigeria. Si cela avait été le cas, j’aurais probablement dû réfléchir davantage.»

Aujourd’hui, ces choix appartiennent au passé. Le documentaire rappelle toutefois à quel point le parcours des binationaux peut être complexe lorsque deux cultures, deux pays et parfois deux rêves coexistent dans un même cœur.

Sur un point en particulier, Breel Embolo et Manuel Akanji sont parfaitement d’accord: «Nous sommes fiers de jouer pour la Suisse et nous n’avons jamais regretté cette décision.»