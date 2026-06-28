Le tableau complet des 16es de finale

Pour la première fois de l'histoire du Mondial, 32 équipes s'affrontent en 16es de finale. La Suisse défiera l'Algérie, vendredi 3 juillet à 5h (heure suisse) à Vancouver. Voici toutes les affiches.

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Ça y est, le tableau des 16es de finale de la Coupe du monde 2026 est complet. Au terme d'une phase de groupes inédite à 48 équipes, 32 sélections accèdent au premier tour à élimination directe. C'est une nouveauté absolue: jusqu'ici, le Mondial passait directement des poules aux huitièmes. Cette fois, les deux premiers de chaque groupe et les huit meilleurs troisièmes se disputent une place au tour suivant, du dimanche 28 juin au samedi 4 juillet.

Pour la Suisse, le verdict est tombé. Première du groupe B et invaincue après ses succès contre le Canada (2-1) et la Bosnie (4-1), la Nati affrontera l'Algérie de Vladimir Petkovic. Un tirage hautement symbolique: l'actuel sélectionneur des Fennecs a dirigé l'équipe de Suisse durant sept ans, jusqu'au quart de finale de l'Euro 2021. Le rendez-vous est fixé au vendredi 3 juillet à 5h (heure suisse), à Vancouver, où les hommes de Murat Yakin ont disputé la fin de leur phase de poules.

16es de finale (heure suisse)

Dimanche 28 juin

21h00 Afrique du Sud - Canada

Lundi 29 juin

19h00 Brésil - Japon

22h30 Allemagne - Paraguay

Mardi 30 juin

03h00 Pays-Bas - Maroc

19h00 Côte d'Ivoire - Norvège

23h00 France - Suède

Mercredi 1er juillet

03h00 Mexique - Équateur

18h00 Angleterre - RD Congo

22h00 Belgique - Sénégal

Jeudi 2 juillet

02h00 États-Unis - Bosnie-Herzégovine

21h00 Espagne - Autriche

Vendredi 3 juillet

01h00 Portugal - Croatie

05h00 Suisse - Algérie

20h00 Australie - Égypte

Samedi 4 juillet

00h00 Argentine - Cap-Vert

03h30 Colombie - Ghana

En cas de qualification, la Suisse resterait à Vancouver pour son huitième de finale, le mardi 7 juillet (22h, heure suisse), face au vainqueur de Colombie - Ghana. La finale du Mondial 2026, elle, est programmée le 19 juillet.