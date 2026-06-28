Le tableau complet des 16es de finale

Ça y est, le tableau des 16es de finale de la Coupe du monde 2026 est complet. Au terme d'une phase de groupes inédite à 48 équipes, 32 sélections accèdent au premier tour à élimination directe. C'est une nouveauté absolue: jusqu'ici, le Mondial passait directement des poules aux huitièmes. Cette fois, les deux premiers de chaque groupe et les huit meilleurs troisièmes se disputent une place au tour suivant, du dimanche 28 juin au samedi 4 juillet.
Pour la Suisse, le verdict est tombé. Première du groupe B et invaincue après ses succès contre le Canada (2-1) et la Bosnie (4-1), la Nati affrontera l'Algérie de Vladimir Petkovic. Un tirage hautement symbolique: l'actuel sélectionneur des Fennecs a dirigé l'équipe de Suisse durant sept ans, jusqu'au quart de finale de l'Euro 2021. Le rendez-vous est fixé au vendredi 3 juillet à 5h (heure suisse), à Vancouver, où les hommes de Murat Yakin ont disputé la fin de leur phase de poules.
16es de finale (heure suisse)
Dimanche 28 juin
21h00 Afrique du Sud - Canada
Lundi 29 juin
19h00 Brésil - Japon
22h30 Allemagne - Paraguay
Mardi 30 juin
03h00 Pays-Bas - Maroc
19h00 Côte d'Ivoire - Norvège
23h00 France - Suède
Mercredi 1er juillet
03h00 Mexique - Équateur
18h00 Angleterre - RD Congo
22h00 Belgique - Sénégal
Jeudi 2 juillet
02h00 États-Unis - Bosnie-Herzégovine
21h00 Espagne - Autriche
Vendredi 3 juillet
01h00 Portugal - Croatie
05h00 Suisse - Algérie
20h00 Australie - Égypte
Samedi 4 juillet
00h00 Argentine - Cap-Vert
03h30 Colombie - Ghana
En cas de qualification, la Suisse resterait à Vancouver pour son huitième de finale, le mardi 7 juillet (22h, heure suisse), face au vainqueur de Colombie - Ghana. La finale du Mondial 2026, elle, est programmée le 19 juillet.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
3
-4
1
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
3
4
7
2
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
3
-8
1
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
3
6
7
2
Maroc
3
3
7
3
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
3
-6
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
3
0
4
3
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
3
-2
3
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
3
-8
1
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
3
4
5
3
Suède
3
0
4
4
Tunisie
3
-10
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
3
4
5
2
Egypte
3
2
5
3
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
3
-4
2
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
3
8
9
2
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
3
2
3
4
Irak
3
-11
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
3
7
9
2
Autriche
3
0
4
3
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
3
-5
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
3
3
7
2
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
3
-9
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
3
0
6
3
Ghana
3
0
4
4
Panama
3
-4
0