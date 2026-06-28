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Plusieurs belles affiches
Le tableau complet des 16es de finale

Pour la première fois de l'histoire du Mondial, 32 équipes s'affrontent en 16es de finale. La Suisse défiera l'Algérie, vendredi 3 juillet à 5h (heure suisse) à Vancouver. Voici toutes les affiches.
Publié: 06:35 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 18 minutes
Photo: AFP
Blick Sport

Ça y est, le tableau des 16es de finale de la Coupe du monde 2026 est complet. Au terme d'une phase de groupes inédite à 48 équipes, 32 sélections accèdent au premier tour à élimination directe. C'est une nouveauté absolue: jusqu'ici, le Mondial passait directement des poules aux huitièmes. Cette fois, les deux premiers de chaque groupe et les huit meilleurs troisièmes se disputent une place au tour suivant, du dimanche 28 juin au samedi 4 juillet.

Pour la Suisse, le verdict est tombé. Première du groupe B et invaincue après ses succès contre le Canada (2-1) et la Bosnie (4-1), la Nati affrontera l'Algérie de Vladimir Petkovic. Un tirage hautement symbolique: l'actuel sélectionneur des Fennecs a dirigé l'équipe de Suisse durant sept ans, jusqu'au quart de finale de l'Euro 2021. Le rendez-vous est fixé au vendredi 3 juillet à 5h (heure suisse), à Vancouver, où les hommes de Murat Yakin ont disputé la fin de leur phase de poules.

16es de finale (heure suisse)

Dimanche 28 juin
21h00 Afrique du Sud - Canada

Lundi 29 juin
19h00 Brésil - Japon
22h30 Allemagne - Paraguay

Mardi 30 juin
03h00 Pays-Bas - Maroc
19h00 Côte d'Ivoire - Norvège
23h00 France - Suède

Mercredi 1er juillet
03h00 Mexique - Équateur
18h00 Angleterre - RD Congo
22h00 Belgique - Sénégal

Jeudi 2 juillet
02h00 États-Unis - Bosnie-Herzégovine
21h00 Espagne - Autriche

Vendredi 3 juillet
01h00 Portugal - Croatie
05h00 Suisse - Algérie
20h00 Australie - Égypte

Samedi 4 juillet
00h00 Argentine - Cap-Vert
03h30 Colombie - Ghana

En cas de qualification, la Suisse resterait à Vancouver pour son huitième de finale, le mardi 7 juillet (22h, heure suisse), face au vainqueur de Colombie - Ghana. La finale du Mondial 2026, elle, est programmée le 19 juillet.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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Ouzbékistan
Ouzbékistan
Uruguay
Uruguay
Turquie
Turquie
Tunisie
Tunisie
Suède
Suède
Sénégal
Sénégal
République Tchèque
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République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
République de Corée
République de Corée
Pays-Bas
Pays-Bas
Paraguay
Paraguay
Panama
Panama
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
Norvège
Norvège
Mexique
Mexique
Maroc
Maroc
Jordanie
Jordanie
Japon
Japon
Iran
Iran
Irak
Irak
Haïti
Haïti
Ghana
Ghana
Etats-Unis
Etats-Unis
Equateur
Equateur
Egypte
Egypte
Ecosse
Ecosse
Curaçao
Curaçao
Croatie
Croatie
Côte d'Ivoire
Côte d'Ivoire
Colombie
Colombie
Cap Vert
Cap Vert
Canada
Canada
Bosnie-Herzégovie
Bosnie-Herzégovie
Belgique
Belgique
Autriche
Autriche
Australie
Australie
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
Angleterre
Angleterre
Algèrie
Algèrie
Afrique du Sud
Afrique du Sud
Qatar
Qatar
Finlande
Finlande
Suède
Suède
Etats-Unis
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