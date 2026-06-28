Murat Yakin: «Ce sera l’occasion de retrouver Vlado»

La Nati connaît enfin son adversaire des 16es de finale du Mondial: ce sera l'Algérie de Vladimir Petkovic, son ancien sélectionneur. Murat Yakin a réagi à ces retrouvailles programmées vendredi à Vancouver.

La Suisse est fixée. Après avoir longtemps cru qu'elle hériterait de l'Iran, la Nati affrontera finalement l'Algérie en 16es de finale du Mondial, vendredi 3 juillet à 5h00 (heure suisse) à Vancouver. Et ce tirage a un parfum très particulier: sur le banc algérien se trouve Vladimir Petkovic, l'homme qui a dirigé l'équipe de Suisse durant sept ans, entre 2014 et 2021.

Murat Yakin et son staff ont vécu en temps réel le scénario fou qui a scellé leur sort. Ils ont assisté au 3-3 entre l'Algérie et l'Autriche et à son dénouement irréel: l'avantage pris par les Fennecs à la 93e - un but qui envoyait alors l'Iran sur la route helvétique - avant l'égalisation autrichienne dans les ultimes secondes, qui a tout rebattu et qualifié les hommes de «Vlado».

Le sélectionneur national a réagi à chaud: «Nous avons suivi le match entre l'Algérie et l'Autriche tous ensemble à l'hôtel avec le staff. C'était une partie intéressante, avec une fin de match très animée. Nous préparons désormais intensivement notre match contre l'Algérie. Ce sera l'occasion de retrouver Vlado, que je connais grâce à nos rencontres en Suisse. L'Algérie est un adversaire intéressant, avec beaucoup de qualités individuelles. Nous nous réjouissons de cette rencontre.»

78 matches avec la Nati

Troisièmes du groupe J avec 4 points (défaite face à l'Argentine, succès sur la Jordanie, nul contre l'Autriche), les Fennecs ont arraché leur billet parmi les huit meilleurs troisièmes. Pour Granit Xhaka et les cadres formés sous les ordres du «Mister» - 78 matches sur le banc suisse, un record, et cet Euro 2021 marqué par la victoire historique contre la France -, le rendez-vous aura forcément une saveur particulière.

Reste qu'invaincue et première de son groupe, la Suisse abordera ce duel avec les faveurs du pronostic. En cas de qualification, un 8e de finale l'attendrait face à la Colombie ou au Ghana.