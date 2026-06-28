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Avant Suisse - Algérie
Murat Yakin: «Ce sera l’occasion de retrouver Vlado»

La Nati connaît enfin son adversaire des 16es de finale du Mondial: ce sera l'Algérie de Vladimir Petkovic, son ancien sélectionneur. Murat Yakin a réagi à ces retrouvailles programmées vendredi à Vancouver.
Publié: 08:50 heures
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Murat Yakin a forcément suivi de près la qualification de l'Algérie.
Photo: TOTO MARTI

La Suisse est fixée. Après avoir longtemps cru qu'elle hériterait de l'Iran, la Nati affrontera finalement l'Algérie en 16es de finale du Mondial, vendredi 3 juillet à 5h00 (heure suisse) à Vancouver. Et ce tirage a un parfum très particulier: sur le banc algérien se trouve Vladimir Petkovic, l'homme qui a dirigé l'équipe de Suisse durant sept ans, entre 2014 et 2021.

Murat Yakin et son staff ont vécu en temps réel le scénario fou qui a scellé leur sort. Ils ont assisté au 3-3 entre l'Algérie et l'Autriche et à son dénouement irréel: l'avantage pris par les Fennecs à la 93e - un but qui envoyait alors l'Iran sur la route helvétique - avant l'égalisation autrichienne dans les ultimes secondes, qui a tout rebattu et qualifié les hommes de «Vlado».

Le sélectionneur national a réagi à chaud: «Nous avons suivi le match entre l'Algérie et l'Autriche tous ensemble à l'hôtel avec le staff. C'était une partie intéressante, avec une fin de match très animée. Nous préparons désormais intensivement notre match contre l'Algérie. Ce sera l'occasion de retrouver Vlado, que je connais grâce à nos rencontres en Suisse. L'Algérie est un adversaire intéressant, avec beaucoup de qualités individuelles. Nous nous réjouissons de cette rencontre.»

78 matches avec la Nati

Troisièmes du groupe J avec 4 points (défaite face à l'Argentine, succès sur la Jordanie, nul contre l'Autriche), les Fennecs ont arraché leur billet parmi les huit meilleurs troisièmes. Pour Granit Xhaka et les cadres formés sous les ordres du «Mister» - 78 matches sur le banc suisse, un record, et cet Euro 2021 marqué par la victoire historique contre la France -, le rendez-vous aura forcément une saveur particulière. 

Reste qu'invaincue et première de son groupe, la Suisse abordera ce duel avec les faveurs du pronostic. En cas de qualification, un 8e de finale l'attendrait face à la Colombie ou au Ghana.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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