DE
FR

Blessure musculaire
Le Brésil perd Lucas Paqueta avant le huitième de finale face à la Norvège

Lucas Paqueta manquera le huitième de finale du Mondial 2026 face à la Norvège dimanche. Blessé à la cuisse contre le Japon, le Brésilien est le seul forfait confirmé pour Carlo Ancelotti.
Publié: 19:19 heures
|
Dernière mise à jour: 19:21 heures
1/2
Touché à la cuisse, Lucas Paqueta manquera le huitième de finale face à la Norvège.
Photo: Getty Images
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Le milieu de terrain brésilien Lucas Paqueta est forfait pour le huitième de finale du Mondial 2026 contre la Norvège, dimanche à East Rutherford (New Jersey), a indiqué jeudi à l'AFP une source de la Confédération brésilienne de football (CBF).

Titulaire au milieu de terrain aux côtés de Casemiro et Bruno Guimaraes, Paqueta s'est blessé à un muscle de l'arrière de la cuisse gauche lors de la victoire arrachée (2-1) contre le Japon lundi à Houston.

À lire aussi
Les critiques continuent de fuser sur les joueurs allemands
Coupe du monde 2026
Haine sur Internet et excuses
Les critiques continuent de fuser sur les joueurs allemands
«Plus tu es con, plus tu as de chances de marquer ton pénalty»
Coupe du monde 2026
Une théorie… intéressante
«Plus tu es con, plus tu as de chances de marquer ton pénalty»

Le joueur est soumis à un traitement intensif et constitue la seule absence absolument certaine pour Carlo Ancelotti en vue du duel contre Erling Haaland et ses coéquipiers (16h locales, 20h GMT).

Raphinha également absent?

Il n'est pas exclu que le milieu de Flamengo revienne dans le tournoi uniquement si la Seleçao se qualifie pour la finale le 19 juillet au MetLife Stadium, a ajouté la source de la CBF.

Face à la Norvège, Ancelotti pourrait opter pour un remplaçant naturel, comme Danilo Santos, ou modifier son schéma tactique pour intégrer un attaquant supplémentaire, comme Endrick ou Gabriel Martinelli.

L'attaquant Raphinha, blessé à la cuisse droite depuis le deuxième match de la phase de groupes, contre Haïti, a déjà commencé à effectuer quelques activités physiques en marge de l'entraînement collectif. En cas de besoin, et selon l'évolution de son état d'ici dimanche, il pourrait prendre place sur le banc des remplaçants, selon la source de la fédération.

Rayan devrait être là

Les quintuples champions du monde se sont entraînés jeudi matin sous un soleil de plomb au complexe d'entraînement de Columbia Park, à Morristown, dans le New Jersey, où le thermomètre affichait une température de 36°C et une sensation thermique de 41°C.

Outre Paqueta et Raphinha, l'attaquant Rayan a manqué les quinze minutes de la séance ouverte aux journalistes. Le jeune joueur de 19 ans, remplaçant de l'ailier du FC Barcelone, a effectué un travail de charges en salle de musculation et ne devrait pas rencontrer de problèmes pour la rencontre de dimanche.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
Mentionné dans cet article
Coupe du Monde 2026
Coupe du Monde 2026
Norvège
Norvège
Brésil
Brésil
Articles les plus lus
    Articles les plus lus
      Mentionné dans cet article
      Coupe du Monde 2026
      Coupe du Monde 2026
      Norvège
      Norvège
      Brésil
      Brésil