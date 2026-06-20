Deuxième édition de notre Power-Ranking et l'équipe de Suisse qui fait un bond vers les sommets. Mais pour l'heure, les équipes évoluant à domicile sont à la fête chez nous aussi.

Le Canada est-il meilleur en football qu'en hockey sur glace?

Le Canada est-il meilleur en football qu'en hockey sur glace?

Avec un brin de mauvaise foi

Blick Sport

Deuxième édition de notre Power Ranking après celle de jeudi. Seules les équipes ayant joué bougeront à la hausse ou à la baisse. Les autres ne sont pas réévaluées et garderont leur commentaire initial qui sera mis en italique.

1 États-Unis ➡️

On rigolait la dernière fois, mais ils vont vraiment finir par la gagner cette Coupe du monde. Il va nous rester à quoi après comme sport? Même pas le hockey…

2 Mexique ⬆️ (+2)

Deux matches, deux victoires, aucun but encaissé, une ferveur populaire incroyable… Les Mexicains sont (na)chauds!

3 Maroc ⬆️ (+6)

Les Lions de l’Atlas sont féroces! Après avoir failli dévorer le Brésil, ils ont croqué les Écossais. Haïti va se faire déchiqueter.

4 Allemagne



Sept buts, de six joueurs différents. Les Allemands sont bien entrés dans leur tournoi.

5 Suède

Les Vikings (re)débarquent en Amérique! Et cette fois encore, ce n’est pas pour rigoler.

6 Canada ⬆️ (+14)

Comme quoi c’est pas compliqué de mettre une sonnée au Qatar! Les Canucks ne gagnent plus en hockey, mais le font en football. Y a plus de saison ma p'tite dame.

7 Cap-Vert

Les Requins Bleus ont un nouvel héros nommé Vozinha. Ils ont fait 0-0 contre l’Espagne en ne commettant… qu’une faute de tout le match! Cap vers les huitièmes de finale?

8 France

Une première mi-temps moisie, puis le feu du ciel. Les Bleus sont capables de tout.

9 Argentine

D’accord Luca Zidane l’a aidé. Mais quand même, un hat-trick en Coupe du monde à 38 ans. Messi, Messi, Messi!

10 Colombie

Et s’il était là, le gros outsider caché? Une équipe sud-américaine, des supporters fous furieux, des attaquants de niveau international… La hype commence à monter.

11 Norvège

L’Irak a bien tenu, mais les Norvégiens, c’est du costaud.

12 Angleterre

Les Three Lions avaient du lourd d’entrée en face avec la Croatie et ils ont renversé l’échiquier. Harry Kane roi d'Angleterre?

13 Ghana

On espérait un coup du chapeau face au Panama, mais les trois points sont là, sans la manière.

14 Corée du Sud ⬇️ (-9)

Après avoir bien débuté le Mondial, les Sud-Coréens ont perdu le Nord. Kim Jong-moins neuf places.

15 Suisse ⬆️ (+21)

Et Johan, Ballon d’Or, et Johan, Ballon d’Or! Les remplaçants de la Nati sont tellement forts qu’ils sont meilleurs que les titulaires.

16 Brésil ⬆️ (+16)

La solution était devant tes yeux depuis le début, Carlo: faire jouer un ancien joueur du FC Sion. À noter que cette option ne fonctionne pas pour Mario Balotelli, puisque l’Italie n’est pas qualifiée.

17 Australie ⬇️ (-2)

Une sélection limitée, mais assez sympathique, loin des bourrins d’antan. Le dernier match contre le Paraguay sera intéressant.

18 Egypte

Les Pharaons ont fait mieux que résister face à la Belgique. Un bon match nul qui autorise tous les espoirs.

19 Côte d’Ivoire

Les Ivoiriens n’ont pas fait les malins face à l’Équateur, mais ont fini par s’imposer.

20 Nouvelle-Zélande

Personne n’a vu leur match à 3h du matin et franchement c'était une erreur. Pas mal, les All Whites!

21 Iran

Un tout bon match des Iraniens, malgré les contraintes.

22 Congo

Les Léopards ont souffert en début de match, mais dès qu’ils ont compris que le Portugal jouait à 10, ils ont sorti les griffes. Intéressants.

23 Japon

Un bon match nul contre les Pays-Bas, sans rien lâcher, et avec de très bons footballeurs. Un outsider plus ou moins caché.

24 Pays-Bas

Une entrée en matière poussive, malgré le soutien exceptionnel de leurs fans. Le peuple oranje est là, l’équipe pas encore.

25 Paraguay ⬆️ (+25)

La victoire et en plus une place dans l’histoire du football avec le tout premier carton rouge pour s’être caché la bouche. Bravo messieurs.

26 Arabie Saoudite

Prendre un point contre l’Uruguay, ça vaut bien la première place de la deuxième moitié du tableau.

27 Autriche

Une victoire 3-1 et pas dans la première moitié? Ça va, c’était la Jordanie. Calme.

28 Équateur

L’Équateur en dessous de la moyenne? Oui, mais pas de beaucoup. La défaite contre la Côte d’Ivoire a été tout sauf honteuse.

29 Sénégal

Les Lions de la Teranga espéraient refaire le coup de 2002 à la France. Raté pour cette fois. Ils ont même été un brin timides, ce qui ne leur ressemble pas.

30 Irak

Pas si mal! Les Irakiens ont été courageux et audacieux face à la Norvège, proposant un football offensif et même risqué par moments. Une belle découverte malgré la lourde défaite.

31 Croatie

Se taper l’Angleterre d’entrée, ce n'est pas de bol. Et Martin Baturina, quel joueur.

32 Panama

Une petite défaite face au Ghana, ça va. Mais pas de quoi la ramener non plus.

33 Uruguay

Il y a encore quelques années, cette équipe était agressive, talentueuse et portait un maillot mythique. Et aujourd’hui ? Il reste le maillot…

34 Écosse ⬇️ (-23)

On a retrouvé la vraie sélection écossaise: des génies en tribunes, des pitres sur le terrain.

35 Belgique

Les Diables Rouges ne font plus vraiment peur à personne, mis à part à leurs supporters. Peut-on réussir une Coupe du monde avec Rudi Garcia? Sérieusement?

36 Espagne

On peut faire mille passes et ne pas marquer. Et on peut marquer mille buts mais ne pas se faire une passe. Ouais non, ça marche pas. Comme l’attaque espagnole.

37 Jordanie

Pas si mal pour une première! Les Valeureux ont une chance de faire troisièmes dans ce groupe, surtout si l’Algérie continue de titulariser un gardien de parking au but.

38 Portugal

Si jamais, la solution c’est de mettre Cristiano Ronaldo sur le banc. De rien.

39 Haïti ⬇️ (-12)

Aucun point au compteur, déjà éliminés, mais loin d’être ridicules parce qu'ils sont là, eux. (Vous voyez où on veut en venir, à force). Les Haïtiens font honneur au drapeau.

40 Bosnie-Herzégovine ⬇️ (-11)

Le béton a tenu 72 minutes avant de largement se fissurer. Les supporters des Dragons méritaient mieux.

41 Afrique du Sud ⬆️ (+4)

Ils ne rentreront au moins pas à Johannesburg avec zéro point. De là à dire qu’ils ont trouvé le bon Cap… Au moins ils n'ont pas pris une autre Baffana-Baffana.

42 Tchéquie ⬆️ (+4)

Comment ont-ils laissé filer ces trois points face à l’Afrique du Sud? Maintenant, va falloir taper le Mexique. Bref, bon voyage de retour à Pardubice et Ostrava.

43 Ouzbékistan

La Colombie pour débuter, c’est du lourd. Ne condamnons pas trop vite les Loups blancs, même si engager un sélectionneur italien n’est peut-être pas l’idée du siècle pour gagner un match de Coupe du monde.

44 Algérie

Les supporters du LS pensaient qu’Enzo Zidane était le plus nul des frères, mais Luca est venu leur prouver le contraire. On est sûr qu’il est gardien en vrai?

45 Qatar ⬇️ (-22)

C’est bien la première fois de la saison que le PSG perd 6-0! Mieux vaut Qatar que jamais.

46 Curaçao

Objectif du deuxième match: en prendre moins que sept. Bonne nouvelle: ils ne vont pas croiser l’Allemagne tous les jours.

47 Tunisie

Hervé Renard pour sortir de la poule, quelle drôle d’idée. La fédération tunisienne a piqué Lamouchi.

48 Turquie

C'est le Döner à la grimace. Le Mondial a pas commencé qu’ils sont déjà éliminés. Leur Coupe du monde a duré une semaine de plus que celle de l'Italie, au final. Un p’tit Turc en moins.

P.S. On nous a reproché de faire trop de blagues sur l'Italie. Merci, c'est un compliment.