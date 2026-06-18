Chaque équipe a joué un match dans cette Coupe du monde. L'occasion de faire un premier bilan sous forme de Power-Ranking avec, forcément, un peu de mauvaise foi. Sinon ce n'est pas drôle.

Découvrez où votre équipe se situe après le premier tour

Découvrez où votre équipe se situe après le premier tour

Avec un brin de mauvaise foi

Blick Sport

1 États-Unis

Des stades pleins et spectaculaires, une ambiance formidable et une équipe Yankee qui gagne. Les États-Unis, première puissance mondiale même au foot?

2 Allemagne



Sept buts, de six joueurs différents. Les Allemands sont bien entrés dans leur tournoi.

3 Suède

Les Vikings (re)débarquent en Amérique! Et cette fois encore, ce n’est pas pour rigoler.

4 Mexique

Voilà ce qui s’appelle lancer une Coupe du monde à domicile de la bonne manière! Les Aztèques sont saignants.

5 Corée du Sud

Ils ont encaissé leurs Tchèques en début de tournoi et sans rendre la monnaie!

6 Cap-Vert

Les Requins Bleus ont un nouvel héros nommé Vozinha. Ils ont fait 0-0 contre l’Espagne en ne commettant… qu’une faute de tout le match! Cap vers les huitièmes de finale?

7 France

Une première mi-temps moisie, puis le feu du ciel. Les Bleus sont capables de tout.

8 Argentine

D’accord Luca Zidane l’a aidé. Mais quand même, un hat-trick en Coupe du monde à 38 ans. Messi, Messi, Messi!

9 Maroc

Les Lions de l’Atlas ont mis leur nom sur la carte. Ils ont fait très forte impression face au Brésil, même sans gagner.

10 Colombie

Et s’il était là, le gros outsider caché? Une équipe sud-américaine, des supporters fous furieux, des attaquants de niveau international… La hype commence à monter.

11 Ecosse

Ils ont déjà remporté la Coupe du monde des meilleurs fans. Et pour une fois sur le terrain, ils n’ont pas l’air ridicule.

12 Norvège

L’Irak a bien tenu, mais les Norvégiens, c’est du costaud.

13 Angleterre

Les Three Lions avaient du lourd d’entrée en face avec la Croatie et ils ont renversé l’échiquier. Harry Kane roi d'Angleterre?

14 Ghana

On espérait un coup du chapeau face au Panama, mais les trois points sont là, sans la manière.

15 Australie

Une bonne défense, des contre sanglants et trois points contre la Turquie. Une vraie tactique de crocodile. Mais ça paie Aussie.

16 Egypte

Les Pharaons ont fait mieux que résister face à la Belgique. Un bon match nul qui autorise tous les espoirs.

17 Côte d’Ivoire

Les Ivoiriens n’ont pas fait les malins face à l’Équateur, mais ont fini par s’imposer.

18 Nouvelle-Zélande

Personne n’a vu leur match à 3h du matin et franchement c'était une erreur. Pas mal, les All Whites!

19 Iran

Un tout bon match des Iraniens, malgré les contraintes.

20 Canada

Ils ont dominé la Bosnie et prouvé qu’ils avaient largement leur carte à jouer dans leur Mondial. Attention aux Canucks!

21 Congo

Les Léopards ont souffert en début de match, mais dès qu’ils ont compris que le Portugal jouait à 10, ils ont sorti les griffes. Intéressants.

22 Japon

Un bon match nul contre les Pays-Bas, sans rien lâcher, et avec de très bons footballeurs. Un outsider plus ou moins caché.

23 Qatar

Les cheikhs en blanc ont sorti les primes de match contre la Suisse. Le premier point de l’histoire est au chaud dans le coffre après être passé à deux Doha de la défaite!

24 Pays-Bas

Une entrée en matière poussive, malgré le soutien exceptionnel de leurs fans. Le peuple oranje est là, l’équipe pas encore.

25 Arabie Saoudite

Prendre un point contre l’Uruguay, ça vaut bien la première place de la deuxième moitié du tableau.

26 Autriche

Une victoire 3-1 et pas dans la première moitié ? Ça va, c’était la Jordanie. Calme.

27 Haïti

Franchement, ils auraient mérité de prendre un point contre l’Écosse.

28 Équateur

L’Équateur en dessous de la moyenne? Oui, mais pas de beaucoup. La défaite contre la Côte d’Ivoire a été tout sauf honteuse.

29 Bosnie-Herzégovine

Les Dragons ont peiné dans leur premier match face à un Canada dominateur. Circonstance très atténuante: Edin Dzeko n’a pas joué.

30 Sénégal

Les Lions de la Teranga espéraient refaire le coup de 2002 à la France. Raté pour cette fois. Ils ont même été un brin timides, ce qui ne leur ressemble pas.

31 Irak

Pas si mal! Les Irakiens ont été courageux et audacieux face à la Norvège, proposant un football offensif et même risqué par moments. Une belle découverte malgré la lourde défaite

32 Brésil

Quelle prestation poussive des Brésiliens… Où est passé le pays qui a enfanté Ronaldinho, Pelé et Zico?

33 Croatie

Se taper l’Angleterre d’entrée, ce n'est pas de bol. Et Martin Baturina, quel joueur.

34 Panama

Une petite défaite face au Ghana, ça va. Mais pas de quoi la ramener non plus.

35 Uruguay

Il y a encore quelques années, cette équipe était agressive, talentueuse et portait un maillot mythique. Et aujourd’hui ? Il reste le maillot…

36 Suisse

Oui, faire match nul contre le Qatar, c’est comme perdre. 26 tirs cadrés, un but sur penalty. Faible. Ca reste un meilleur classement que celui des maillots de la Nati selon certains sites spécialisés.

37 Belgique

Les Diables Rouges ne font plus vraiment peur à personne, mis à part à leurs supporters. Peut-on réussir une Coupe du monde avec Rudi Garcia? Sérieusement?

38 Espagne

On peut faire mille passes et ne pas marquer. Et on peut marquer mille buts mais ne pas se faire une passe. Ouais non, ça marche pas. Comme l’attaque espagnole.

39 Jordanie

Pas si mal pour une première! Les Valeureux ont une chance de faire troisièmes dans ce groupe, surtout si l’Algérie continue de titulariser un gardien de parking au but.

40 Portugal

Si jamais, la solution c’est de mettre Cristiano Ronaldo sur le banc. De rien.

41 Ouzbékistan

La Colombie pour débuter, c’est du lourd. Ne condamnons pas trop vite les Loups blancs, même si engager un sélectionneur italien n’est peut-être pas l’idée du siècle pour gagner un match de Coupe du monde.

42 Turquie

Si ça continue comme ça, c’est pas la peine de rentrer à Istanbul. Ou alors il faut pas annoncer le numéro du vol à l’avance, sous peine d’avoir un comité d’accueil pas franchement de bonne humeur.

43 Paraguay

On pensait que se faire marcher dessus par les Américains était réservé aux Vénézuéliens, mais ils sont venus démentir cette information.

44 Algérie

Les supporters du LS pensaient qu’Enzo Zidane était le plus nul des frères, mais Luca est venu leur prouver le contraire. On est sûr qu’il est gardien en vrai?

45 Afrique du Sud

Les Bafana Bafana laminés laminés

46 Tchéquie

Ca sent le tchèque-out anticipé cette histoire.

47 Curaçao

Objectif du deuxième match: en prendre moins que sept. Bonne nouvelle: ils ne vont pas croiser l’Allemagne tous les jours.

48 Tunisie

Hervé Renard pour sortir de la poule, quelle drôle d’idée. La fédération tunisienne a piqué Lamouchi.