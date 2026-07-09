Justin Bieber performera au spectacle de la mi-temps de la finale de la Coupe du monde. Il rejoint des stars comme Madonna, Shakira ou BTS.

Les chanteurs Justin Bieber et Burna Boy rejoignent Madonna, Shakira et le groupe de K-pop BTS au programme du spectacle de la mi-temps de la finale du Mondial-2026 le 19 juillet au MetLife Stadium, dans la banlieue de New York, ont annoncé les organisateurs mercredi.

Un show de 25 minutes?

Ce concert, auquel participera également le chef d'orchestre star Gustavo Dudamel, durera 11 minutes, ont-ils également indiqué, alors que les règles du football prévoient que la mi-temps «ne dépasse pas 15 minutes». Cette annonce devrait apaiser les inquiétudes suscitées par des spéculations selon lesquelles le show pourrait durer jusqu'à 25 minutes.

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

Lors de la finale de la Coupe du monde des clubs, dans le même stade l'an dernier, la pause avait duré un peu plus de 24 minutes pour permettre la tenue d'un spectacle similaire, suscitant des critiques quant à l'impact potentiel sur les performances des joueurs. Ce show inédit en finale de Coupe du monde pourrait tout de même nécessiter une prolongation de la mi-temps, le temps d'installer et d'enlever les décors.

Levée de fonds

Le chanteur de Coldplay Chris Martin assure la direction artistique de ce concert, inspiré de celui de la mi-temps du Super Bowl, la finale du championnat de football américain. Son groupe y participera en collaboration avec la chorale renommée d'une école primaire publique de New York.

Le patron de la Fifa, Gianni Infantino, a promis qu'il s'agirait de «la plus grande scène de tous les temps», avec «quelques milliards» de téléspectateurs attendus devant un show qui mettra également en scène des personnages des émissions télévisées pour enfants «Les Muppets» et «Sesame Street».

Cette initiative doit permettre de lever des fonds pour un programme en faveur de l'éducation mené par l'instance dirigeante du foot mondial avec l'ONG Global Citizen.

Concert le plus regardé de l'histoire?

Dans un communiqué, Justin Bieber s'est dit «reconnaissant» de participer à cet événement qui «rassemble le monde d'une manière unique» et qui «contribue à élargir l'accès à l'éducation pour les enfants aux quatre coins du globe».

«C'est le plus grand rassemblement d'artistes unis pour une cause depuis Live Aid», le double concert organisé contre la famine éthiopienne en 1985, «et il pourrait bien s'agir des 11 minutes de prestation musicale télévisée les plus regardées de l'histoire», s'est félicité Hugh Evans, cofondateur et dirigeant de Global Citizen, qui organise le concert.