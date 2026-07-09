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Avec Madonna, Shakira ou BTS
Justin Bieber performera pendant le concert de la finale

Justin Bieber performera au spectacle de la mi-temps de la finale de la Coupe du monde. Il rejoint des stars comme Madonna, Shakira ou BTS.
Publié: il y a 31 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 2 minutes
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Justin Bieber clôturera le Mondial 2026, en participant au show de la mi-temps de la finale.
Photo: keystone-sda.ch

Les chanteurs Justin Bieber et Burna Boy rejoignent Madonna, Shakira et le groupe de K-pop BTS au programme du spectacle de la mi-temps de la finale du Mondial-2026 le 19 juillet au MetLife Stadium, dans la banlieue de New York, ont annoncé les organisateurs mercredi.

Un show de 25 minutes?

Ce concert, auquel participera également le chef d'orchestre star Gustavo Dudamel, durera 11 minutes, ont-ils également indiqué, alors que les règles du football prévoient que la mi-temps «ne dépasse pas 15 minutes». Cette annonce devrait apaiser les inquiétudes suscitées par des spéculations selon lesquelles le show pourrait durer jusqu'à 25 minutes.

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Lors de la finale de la Coupe du monde des clubs, dans le même stade l'an dernier, la pause avait duré un peu plus de 24 minutes pour permettre la tenue d'un spectacle similaire, suscitant des critiques quant à l'impact potentiel sur les performances des joueurs. Ce show inédit en finale de Coupe du monde pourrait tout de même nécessiter une prolongation de la mi-temps, le temps d'installer et d'enlever les décors.

Levée de fonds

Le chanteur de Coldplay Chris Martin assure la direction artistique de ce concert, inspiré de celui de la mi-temps du Super Bowl, la finale du championnat de football américain. Son groupe y participera en collaboration avec la chorale renommée d'une école primaire publique de New York.

Le patron de la Fifa, Gianni Infantino, a promis qu'il s'agirait de «la plus grande scène de tous les temps», avec «quelques milliards» de téléspectateurs attendus devant un show qui mettra également en scène des personnages des émissions télévisées pour enfants «Les Muppets» et «Sesame Street».

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Cette initiative doit permettre de lever des fonds pour un programme en faveur de l'éducation mené par l'instance dirigeante du foot mondial avec l'ONG Global Citizen.

Concert le plus regardé de l'histoire?

Dans un communiqué, Justin Bieber s'est dit «reconnaissant» de participer à cet événement qui «rassemble le monde d'une manière unique» et qui «contribue à élargir l'accès à l'éducation pour les enfants aux quatre coins du globe».

«C'est le plus grand rassemblement d'artistes unis pour une cause depuis Live Aid», le double concert organisé contre la famine éthiopienne en 1985, «et il pourrait bien s'agir des 11 minutes de prestation musicale télévisée les plus regardées de l'histoire», s'est félicité Hugh Evans, cofondateur et dirigeant de Global Citizen, qui organise le concert.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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