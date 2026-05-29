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Avec Lionel Messi
L'Argentine dévoile sa liste des 26

Lionel Messi figure bien dans la liste de l'Argentine pour le Mondial 2026 et participera son sixième Mondial. Cependant, une blessure à l'ischio-jambier laisse planer un doute sur son état physique.
Publié: 08:30 heures
|
Dernière mise à jour: 08:33 heures
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L'Argentine a dévoilé sa liste des 26 pour le Mondial 2026.
Photo: AP
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ATS Agence télégraphique suisse

L'Argentine, championne du monde en titre, a dévoilé jeudi sa liste de 26 joueurs pour le Mondial 2026. Elle sera conduite par Lionel Messi. Le capitaine argentin, qui aura 39 ans dans un mois, mène un groupe dans lequel sont présents un grand contingent de champions du monde 2022 et sans surprise majeure, mais avec l'absence notable du milieu du Real Madrid Franco Mastantuono, 18 ans.

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L'Albliceleste pourrait quasiment aligner le même onze qui débuta la finale du Mondial 2022 contre la France, à l'exception d'Angel di Maria, qui a pris sa retraite internationale après la Copa America 2024 remportée par l'Argentine.

Inquiétude autour de Lionel Messi

Lionel Messi, si sa présence se confirme dans la compétition, prendra part à son sixième Mondial, un record qu'il partagerait notamment avec le Portugais Cristiano Ronaldo. L'octuple Ballon d'Or avait demandé à sortir dimanche lors de son dernier match dans le championnat nord-américain (MLS) avant la Coupe du monde, après s'être tenu l'arrière de la cuisse gauche.

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Lundi, son club de l'Inter Miami annonçait que la star argentine souffrait d'un «surmenage associé à une fatigue musculaire au niveau de l'ischio-jambier gauche» et que «le retour à l'activité physique dépendra de l'évolution de son état clinique et fonctionnel». Mais le sélectionneur de l'Albicelestre Lionel Scaloni s'est montré prudemment optimiste mardi, estimant que «les premières nouvelles ne sont pas si mauvaises» pour son joueur talisman.

Il a fait plusieurs tours à l'infirmerie ces dernières années en raison de problèmes aux ischio-jambiers, qui l'ont contraint à manquer une partie de la préparation de Miami plus tôt en 2026. Les Argentins, dans le groupe J avec l'Algérie, la Jordanie et l'Autriche, défendront leur couronne conquise en 2022 au Qatar à partir du 16 juin contre les Algériens, à Kansas City.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
0
0
0
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
0
0
0
3
République de Corée
République de Corée
0
0
0
4
République Tchèque
République Tchèque
0
0
0
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
Canada
0
0
0
2
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
0
0
0
3
Qatar
Qatar
0
0
0
4
Suisse
Suisse
0
0
0
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
0
0
0
2
Maroc
Maroc
0
0
0
3
Haïti
Haïti
0
0
0
4
Écosse
Écosse
0
0
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
0
0
0
2
Paraguay
Paraguay
0
0
0
3
Australie
Australie
0
0
0
4
Turquie
Turquie
0
0
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
0
0
0
2
Curaçao
Curaçao
0
0
0
3
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
0
0
0
4
Equateur
Equateur
0
0
0
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
0
0
0
2
Japon
Japon
0
0
0
3
Suède
Suède
0
0
0
4
Tunisie
Tunisie
0
0
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
0
0
0
2
Egypte
Egypte
0
0
0
3
Iran
Iran
0
0
0
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
0
0
0
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
0
0
0
2
Cap Vert
Cap Vert
0
0
0
3
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
0
0
0
4
Uruguay
Uruguay
0
0
0
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
0
0
0
2
Sénégal
Sénégal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norvège
Norvège
0
0
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
0
0
0
2
Algérie
Algérie
0
0
0
3
Autriche
Autriche
0
0
0
4
Jordanie
Jordanie
0
0
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
0
0
0
3
Ouzbékistan
Ouzbékistan
0
0
0
4
Colombie
Colombie
0
0
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
0
0
0
2
Croatie
Croatie
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
Playoffs
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