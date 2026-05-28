Le Bayer Leverkusen réalise un coup de maître en attirant sur son banc de touche l'entraîneur de Bournemouth. Andoni Iraola n'ira ainsi ni à Crystal Palace, ni à l'AC Milan.

Carlo Steiner

Le Bayer Leverkusen tient son nouvel entraîneur. Selon les informations de «Kicker», le club allemand est en négociations très avancées avec Andoni Iraola (43 ans). L’Espagnol a réalisé un travail remarquable à Bournemouth, qu’il a conduit cette saison vers la première qualification européenne de l’histoire du club. Après une série de 18 matches sans défaite en Premier League en fin d’exercice, les «Cherries» ont même longtemps rêvé d’une qualification en Champions League.

Malgré la volonté des dirigeants du club du sud de l’Angleterre de prolonger son contrat, le technicien basque avait décidé dès le printemps de ne pas poursuivre l’aventure au-delà de son bail actuel. Pour convaincre Andoni Iraola, Leverkusen a dû résister à la concurrence de Crystal Palace, récent vainqueur de la Conference League, ainsi que de l'AC Milan.

À Leverkusen, Andoni Iraola prendra la succession de Kasper Hjulmand. Arrivé dès la deuxième journée de la saison dernière pour remplacer Erik ten Hag, le Danois n’a pas survécu à l’échec de la qualification en Champions League, malgré un contrat valable jusqu’en 2027.

Partisan d’un pressing intense et d’un football très vertical, Andoni Iraola partage plusieurs points communs avec Mikel Arteta et Xabi Alonso, champions respectivement avec Arsenal en 2026 et Leverkusen en 2024. Comme eux, l’entraîneur originaire de San Sebastian a fait ses classes au sein du club formateur basque d’Antiguoko.



