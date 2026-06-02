DE
FR

Avant sa Coupe du monde
Le Canada engrange de la confiance en match amical

En préparation pour la Coupe du Monde, le Canada a battu l'Ouzbékistan 2-0 en amical. Les Canadiens affronteront la Suisse le 24 juin à Vancouver.
Publié: 09:54 heures
1/2
La Canada engrange de la confiance en match amical.
Photo: imago/ZUMA Press
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

L'équipe nationale canadienne a engrangé de la confiance avant la Coupe du Monde. En match amical contre l'Ouzbékistan, le futur adversaire de la Suisse en poules s'est imposé 2-0.

À lire aussi
Le Canadien Marcelo Flores blessé et forfait
Coupe du monde 2026
«Rupture des ligaments»
Le Canadien Marcelo Flores blessé et forfait
Moussa Al-Tamari n'a pas pu tenir sa promesse à Breel Embolo et a irrité son coach
«Il est resté très loin!»
Moussa Al-Tamari n'a pas pu tenir sa promesse à Breel Embolo et irrité son coach

Après une première mi-temps sans but, Jonathan Osorio a ouvert le score à une demi-heure du terme. Michael Nelson a scellé la victoire dans le temps additionnel.

Face à la Nati le 24 juin

Il s'agit de la deuxième victoire du Canada cette année, après les matches nuls contre la Tunisie et l'Islande. En janvier, la formation à la feuille d'érable, qui co-organise la Coupe du monde avec le Mexique et les États-Unis, avait battu le Guatemala 1-0.

La Suisse affrontera le Canada lors de son dernier match de groupe à la Coupe du Monde, le 24 juin à Vancouver.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
0
0
0
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
0
0
0
3
République de Corée
République de Corée
0
0
0
4
République Tchèque
République Tchèque
0
0
0
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
Canada
0
0
0
2
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
0
0
0
3
Qatar
Qatar
0
0
0
4
Suisse
Suisse
0
0
0
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
0
0
0
2
Maroc
Maroc
0
0
0
3
Haïti
Haïti
0
0
0
4
Écosse
Écosse
0
0
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
0
0
0
2
Paraguay
Paraguay
0
0
0
3
Australie
Australie
0
0
0
4
Turquie
Turquie
0
0
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
0
0
0
2
Curaçao
Curaçao
0
0
0
3
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
0
0
0
4
Equateur
Equateur
0
0
0
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
0
0
0
2
Japon
Japon
0
0
0
3
Suède
Suède
0
0
0
4
Tunisie
Tunisie
0
0
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
0
0
0
2
Egypte
Egypte
0
0
0
3
Iran
Iran
0
0
0
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
0
0
0
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
0
0
0
2
Cap Vert
Cap Vert
0
0
0
3
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
0
0
0
4
Uruguay
Uruguay
0
0
0
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
0
0
0
2
Sénégal
Sénégal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norvège
Norvège
0
0
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
0
0
0
2
Algérie
Algérie
0
0
0
3
Autriche
Autriche
0
0
0
4
Jordanie
Jordanie
0
0
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
0
0
0
3
Ouzbékistan
Ouzbékistan
0
0
0
4
Colombie
Colombie
0
0
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
0
0
0
2
Croatie
Croatie
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
Playoffs
Articles les plus lus
    Articles les plus lus