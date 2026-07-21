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Attaque envers Gianni Infantino
Le président de la Ligue espagnole accuse la FIFA de «détruire l'industrie du foot»

Le président de la Ligue espagnole Javier Tebas a accusé mardi la FIFA de «détruire l'industrie du foot», dans une interview à un quotidien sportif italien. Il a pris position après l'annonce de discussions sur une possible Coupe du monde à 64 équipes en 2030.
Publié: 16:50 heures
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Dernière mise à jour: il y a 18 minutes
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Javier Tebas s'en est pris à Gianni Infantino.
Photo: AFP
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ATS Agence télégraphique suisse

Javier Tebas a également jugé que le temps de Gianni Infantino «était révolu», dénonçant auprès de la «Gazzetta dello Sport» un «système vicié à la base» qui lui permet de diriger la FIFA depuis une décennie.

«Augmenter le nombre d'équipes nationales n'a aucun sens. L'industrie du football ne se résume pas à la Coupe du monde, aussi importante soit-elle. Ils sont en train de détruire l'industrie du football, celle qui génère des dizaines de milliers d'emplois, pour un événement qui dure 40 jours et ne concerne qu'une minorité de joueurs», a estimé le patron de la Liga.

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«Nous avons exprimé à maintes reprises nos inquiétudes concernant le calendrier des compétitions. Et maintenant, ils veulent organiser une Coupe du monde à 64 équipes», a déploré le dirigeant espagnol en soulignant que «ce sont les compétitions nationales qui font vivre ce sport».

Des décisions «de manière irresponsable»

«Nous avons besoin de moins d'équipes nationales et d'une meilleure protection du football national à tous les niveaux. Ils ne s'en rendent pas compte et prennent des décisions de manière irresponsable», a ajouté Javier Tebas.

Lors de l'ouverture du Mondial en juin, Gianni Infantino avait évoqué «des discussions sur une extension à 64 équipes» pour le centenaire de la Coupe du monde en 2030, qui se déroulera dans plusieurs pays (Espagne, Portugal, Maroc mais aussi Paraguay, Uruguay et Argentine).

Le président de l'UEFA, Aleksander Ceferin, estimait en avril qu'un tel format n'était «pas une bonne idée pour la Coupe du monde ni pour nos qualifications».

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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