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Lors de la remise du trophée
L'Espagne a-t-elle effacé Donald Trump de sa photo?

Après la remise du trophée aux champions du monde espagnols, le président américain Donald Trump est resté sur le podium. Il n'apparaît toutefois pas sur la photo officielle des vainqueurs. A-t-il été photoshopé?
Publié: 14:40 heures
|
Dernière mise à jour: 14:47 heures
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Donald Trump prend la pose sur la photo officielle des vainqueurs espagnols lors de la remise du trophée.
Photo: Getty Images
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Gian-Andri Baumgartner

Le trophée est entre les mains des Espagnols depuis quelques minutes à peine que la Fédération espagnole de football (RFEF) publie déjà sur les réseaux sociaux une photo du groupe de joueurs en liesse sur le podium, dans le New Jersey. «Les rêves deviennent réalité», écrit-elle en légende.

Jusque-là, rien d’anormal. Et pourtant, cette publication espagnole laisse les fans de football quelque peu perplexes.

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En effet, Donald Trump n’apparaît pas sur la photo – alors que le président américain s’était d’abord placé juste à côté des joueurs espagnols après la remise du trophée et avait pris la pose pour les photographes. Malgré l’intervention du président de la FIFA, Gianni Infantino, il se tenait toujours là lorsque le capitaine espagnol Rodri a brandi le trophée.

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La FIFA publie elle aussi une photo sans Trump

Les spéculations vont immédiatement bon train. La fédération espagnole aurait-elle retouché la photo a posteriori pour en supprimer l’invité prétendument indésirable?

Pas nécessairement, puisqu'une telle manipulation ne peut être prouvée. Donald Trump a finalement accédé assez rapidement à la demande d’Infantino et s’est éloigné des joueurs en liesse alors que le trophée se trouvait encore entre les mains de Rodri, comme le montre la photo. Il est donc tout à fait possible que la RFEF ait simplement utilisé une photo prise quelques secondes plus tard – avec un angle et un cadrage adaptés pour rendre Trump invisible.

Autre élément qui plaide contre une retouche de la part de la fédération espagnole: la FIFA a elle aussi choisi, dans son message de félicitations aux Espagnols sur X, une photo similaire de la remise du trophée, sur laquelle ni Trump ni Infantino n’apparaissent.

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En tout cas, la scène de la Coupe du monde des clubs de l’année dernière ne s’est pas répétée. À l’époque, Trump s’était arrêté au milieu du groupe des joueurs victorieux de Chelsea après la remise du trophée, ce qui avait d’abord semé une certaine confusion chez les Londoniens, puis suscité un vif débat public.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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