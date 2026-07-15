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«Arrêter net les envahisseurs»
La vice-présidente argentine qualifie les Anglais de «pirates usurpateurs»

Avant la demi-finale Argentine-Angleterre, Victoria Villarruel a qualifié les Anglais de «pirates usurpateurs», ravivant les tensions liées aux Malouines. Le sélectionneur Lionel Scaloni, lui, prône une approche uniquement sportive.
Publié: il y a 49 minutes
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Victoria Villarruel, vice-présidente de l'Argentine, a eu des mots forts envers les Anglais avant la demi-finale du Mondial 2026.
Photo: AFP

La vice-présidente argentine Victoria Villarruel a qualifié les Anglais de «pirates usurpateurs» avant la demi-finale de la Coupe du monde opposant mercredi les deux pays.

«Je ne vais pas être politiquement correcte ni garder la tête froide: contre les Anglais, c'est toujours quelque chose de spécial», a écrit Mme Villarruel dans un message publié mardi sur X, à la veille du match.

Les Malouines au centre

«Ce sont les Malouines, c'est Diego, c'est la dernière de Leo, et il s'agit d'arrêter net les envahisseurs», a-t-elle poursuivi, en référence à la fameuse «Main de Dieu» de Diego Maradona lors de la Coupe du monde 1986 (victoire de l'Argentine 2-1 en 1/4 de finale) et au dernier Mondial de la star argentine Lionel Messi.

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Les Malouines sont revendiquées par l'Argentine depuis l'occupation anglaise en 1833 du petit archipel de l'Atlantique sud. Un bref conflit a éclaté en 1982, faisant 649 morts argentins et 258 côté britannique.

Lionel Scaloni ne veut pas tout mélanger

«Allez l'Argentine! Car jusqu'à notre dernier souffle, nous continuerons de réclamer ce qui est à nous! «Nous jouons contre les pirates usurpateurs. Ce n'est pas un match de plus», a affirmé Mme Villarruel.

Les déclarations de la vice-présidente tranchent avec celles du sélectionneur argentin Lionel Scaloni et de plusieurs joueurs, qui ont cherché à minimiser la portée politique et historique de la rencontre.«C'est un match de football, pas autre chose. Mélanger les deux serait une folie», a déclaré Scaloni mardi en conférence de presse à Atlanta.

sa/lm/lab/jp/chc

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
0:0
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
0:0
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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