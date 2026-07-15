Avant la demi-finale Argentine-Angleterre, Victoria Villarruel a qualifié les Anglais de «pirates usurpateurs», ravivant les tensions liées aux Malouines. Le sélectionneur Lionel Scaloni, lui, prône une approche uniquement sportive.

La vice-présidente argentine Victoria Villarruel a qualifié les Anglais de «pirates usurpateurs» avant la demi-finale de la Coupe du monde opposant mercredi les deux pays.

«Je ne vais pas être politiquement correcte ni garder la tête froide: contre les Anglais, c'est toujours quelque chose de spécial», a écrit Mme Villarruel dans un message publié mardi sur X, à la veille du match.

Les Malouines au centre

«Ce sont les Malouines, c'est Diego, c'est la dernière de Leo, et il s'agit d'arrêter net les envahisseurs», a-t-elle poursuivi, en référence à la fameuse «Main de Dieu» de Diego Maradona lors de la Coupe du monde 1986 (victoire de l'Argentine 2-1 en 1/4 de finale) et au dernier Mondial de la star argentine Lionel Messi.

Les Malouines sont revendiquées par l'Argentine depuis l'occupation anglaise en 1833 du petit archipel de l'Atlantique sud. Un bref conflit a éclaté en 1982, faisant 649 morts argentins et 258 côté britannique.

Lionel Scaloni ne veut pas tout mélanger

«Allez l'Argentine! Car jusqu'à notre dernier souffle, nous continuerons de réclamer ce qui est à nous! «Nous jouons contre les pirates usurpateurs. Ce n'est pas un match de plus», a affirmé Mme Villarruel.

Les déclarations de la vice-présidente tranchent avec celles du sélectionneur argentin Lionel Scaloni et de plusieurs joueurs, qui ont cherché à minimiser la portée politique et historique de la rencontre.«C'est un match de football, pas autre chose. Mélanger les deux serait une folie», a déclaré Scaloni mardi en conférence de presse à Atlanta.

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