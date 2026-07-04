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Après la défaite des Pays-Bas
La fédération néerlandaise porte plainte pour insultes racistes

Des joueurs néerlandais ont subi des insultes racistes après la défaite face au Maroc au Mondial 2026. La Fédération a porté plainte pour dénoncer ces attaques en ligne.
Publié: 19:29 heures
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Plusieurs joueurs des Pays-Bas ont été ciblés par des insultes racistes après leur défaite face au Maroc.
Photo: Getty Images
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AFP Agence France-Presse

La Fédération néerlandaise de football (KNVB) a porté plainte auprès du procureur général des Pays-Bas après que des messages racistes ont été publiés sur les réseaux sociaux à la suite de l'élimination du pays de la Coupe du monde, a-t-elle annoncé vendredi.

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Après la défaite des Pays-Bas face au Maroc, qui s'est déroulée la nuit de lundi à mardi, une vague d'insultes racistes a visé notamment les joueurs noirs de l'équipe nationale sur les réseaux sociaux.

Trois joueurs ciblés

«Il n'est malheureusement jamais possible d'être exhaustif, de détecter et de sanctionner chaque réaction raciste, mais la KNVB tient à envoyer un signal très clair: il y a des limites et ceux qui les franchissent s'exposent à des conséquences», a déclaré la fédération dans un communiqué.

Les Pays-Bas se sont inclinés trois tirs au but à deux face au Maroc en seizième de finale du Mondial-2026, à Monterrey au Mexique, après un match nul 1-1.

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Les trois joueurs qui ont manqué leur tir au but, Justin Kluivert, Quinten Timber et Crysencio Summerville, ont par la suite été victimes d'insultes «racistes et discriminatoires» en ligne après le match, a indiqué la KNVB.

Le racisme reste «monnaie courante» aux Pays-Bas

Lors d'une conférence de presse hebdomadaire vendredi, le Premier ministre Rob Jetten a qualifié ce qu'il s'est passé après le match d'«inacceptable».

«Un instant, ce sont 'nos garçons' et nous sommes soi-disant tous aveugles à la couleur de peau quand quelqu'un porte un maillot orange. Mais dès que quelqu'un rate un penalty, les insultes fusent de toutes parts», a-t-il déploré.

«Je pars du principe que le ministère public engagera bel et bien des poursuites afin de donner un exemple très clair», a affirmé le Premier ministre, soulignant que la discrimination et le racisme restent «monnaie courante» aux Pays-Bas.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
0:1
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
1:0
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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