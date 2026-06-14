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Aleksander Ceferin épinglé
Plusieurs fédération dénoncent un «manque de reconnaissance» de l'UEFA

Le président de l'UEFA, Aleksander Ceferin, a estimé que certains matches du Mondial 2026 sont «sans intérêt». Plusieurs fédérations rejettent ces propos, dénonçant un «manque de reconnaissance».
Publié: il y a 53 minutes
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Le président de l'UEFA Aleksander Ceferin a qualifié certains matches du Mondial 2026 comme «sans intérêt».
Photo: FIFA via Getty Images
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ATS Agence télégraphique suisse

Plusieurs fédérations de nations qualifiées pour le Mondial 2026, dont le Maroc et le Sénégal, ont dénoncé dimanche de récents propos du président de l'UEFA Aleksander Ceferin. Selon ce dernier, l'élargissement de la Coupe du monde à 48 équipes entraîne des matches «sans intérêt».

«Nous rejetons respectueusement mais fermement ces propos. Pour nos pays, aucun match de Coupe du monde n'est sans importance», écrivent dans un communiqué commun les fédérations du Cap-Vert, de Curaçao, d'Ouzbékistan, de la République démocratique du Congo, d'Haïti, d'Algérie, de Tunisie, du Maroc, d'Égypte, du Ghana, du Sénégal, de Côte d'Ivoire et d'Afrique du Sud.

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«Pour le Cap-Vert, Curaçao, la Jordanie et l'Ouzbékistan, la qualification pour la Coupe du monde représente un accomplissement historique et la réalisation d'un rêve partagé par des générations (et) pour des nations comme le Congo et Haïti, le retour sur la plus grande scène du football après une longue absence revêt une signification particulière pour des millions de supporters qui ont attendu des années, voire des décennies, ce moment», ajoutent-elles.

«Chaque nation qualifiée mérite le respect»

«Suggérer que ces matches soient d'une manière ou d'une autre moins importants est profondément décevant et témoigne d'un manque de reconnaissance envers les efforts, les sacrifices et les aspirations des joueurs, des entraîneurs, des clubs, des dirigeants et des supporters du monde entier», estiment les fédérations.

«Le football n'appartient pas à un groupe restreint de nations», soulignent encore les signataires, affirmant que «chaque nation qualifiée mérite le respect (et qu'elle) a gagné sa place par ses mérites.»

Les signataires affirment réagir à de récents propos du patron de l'UEFA qui, interrogé par la télévision slovène, aurait estimé que de nombreux matches du Mondial 2026 étaient «sans intérêt», pour cette édition qui rassemble 48 équipes pour 104 rencontres prévues jusqu'au 19 juillet.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
1
2
3
2
République de Corée
République de Corée
1
1
3
3
République Tchèque
République Tchèque
1
-1
0
4
Afrique du Sud
Afrique du Sud
1
-2
0
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
1
0
1
2
Canada
Canada
1
0
1
3
Qatar
Qatar
1
0
1
4
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
1
0
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Écosse
Écosse
1
1
3
2
Maroc
Maroc
1
0
1
3
Brésil
Brésil
1
0
1
4
Haïti
Haïti
1
-1
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
1
3
3
2
Australie
Australie
1
2
3
3
Turquie
Turquie
1
-2
0
4
Paraguay
Paraguay
1
-3
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
5:1
1
4
3
2
Equateur
Equateur
0
0
0
3
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
0
0
0
4
Curaçao
Curaçao
1:5
1
-4
0
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
0
0
0
2
Japon
Japon
0
0
0
3
Suède
Suède
0
0
0
4
Tunisie
Tunisie
0
0
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
0
0
0
2
Egypte
Egypte
0
0
0
3
Iran
Iran
0
0
0
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
0
0
0
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
0
0
0
2
Cap Vert
Cap Vert
0
0
0
3
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
0
0
0
4
Uruguay
Uruguay
0
0
0
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
0
0
0
2
Sénégal
Sénégal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norvège
Norvège
0
0
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
0
0
0
2
Algérie
Algérie
0
0
0
3
Autriche
Autriche
0
0
0
4
Jordanie
Jordanie
0
0
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
0
0
0
3
Ouzbékistan
Ouzbékistan
0
0
0
4
Colombie
Colombie
0
0
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
0
0
0
2
Croatie
Croatie
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
Playoffs
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