Un élu américain accuse Gianni Infantino de fraude

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, est accusé de fraude par un élu démocrate américain. En cause: les prix des billets de la finale de la Coupe du monde, qui ont largement dépassé les montants promis.

Petar Djordjevic

Le président de la FIFA, Gianni Infantino est dans le viseur du politicien américain Jamie Raskin. Dans une lettre ouverte, ce membre démocrate de la commission des affaires juridiques de la Chambre des représentants accuse le patron du football mondial de fraude concernant les prix des billets de la Coupe du monde. Il exige notamment que Gianni Infantino rende publics tous les contacts qu'il a entretenus avec Donald Trump et d'autres responsables américains.

Au-delà des accusations de corruption déjà formulées par le passé, Jamie Raskin reproche cette fois au président de la FIFA d'avoir trompé les consommateurs américains en lien avec la politique tarifaire des billets de la finale de la Coupe du monde.

Des billets à plus de 30'000 dollars

Selon Jamie Raskin, le système de tarification dynamique mis en place par la FIFA a fait exploser les prix des billets, certains dépassant les 30'000 dollars. Or, dans son dossier de candidature pour l'organisation du Mondial, la FIFA avait assuré que les billets pour la finale ne coûteraient pas plus de 1550 dollars. Le démocrate estime que cette pratique pourrait être illégale et soupçonne Gianni Infantino d'avoir bénéficié de sa proximité avec Donald Trump.

Dans sa lettre, Jamie Raskin demande également au président de la FIFA de divulguer l'ensemble de ses échanges avec Donald Trump et d'autres responsables américains. Il souhaite en outre que Gianni Infantino se présente à une audition, qui serait enregistrée, devant la commission des affaires juridiques. Le président de la FIFA est invité à répondre d'ici au 9 août et à proposer une date pour cette audition.

Les républicains ont la majorité

Reste à savoir si cette audition aura réellement lieu. Les républicains disposent actuellement de la majorité à la Chambre des représentants. Sans leur soutien, Jamie Raskin ne peut pas contraindre Gianni Infantino à comparaître devant la commission.