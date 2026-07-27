Plutôt qu'une conférence de presse, Gianni Infantino a choisi Instagram pour régler ses comptes avec ses détracteurs. Le président de la FIFA répond avec virulence et fait l'éloge de la Coupe du monde et de la façon dont elle a été organisée.

Daniel Kestenholz

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a répondu avec une virulence inhabituelle à ses détracteurs au lendemain de la Coupe du monde.

Dans une longue publication Instagram mise en ligne une semaine après la finale, il accuse les médias et certains observateurs de «répandre la haine» et de diffuser de fausses informations, plutôt que de mettre en avant les aspects positifs du tournoi.

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«Méditez ou priez»

Selon Gianni Infantino, la Coupe du monde a montré «l'humanité sous son meilleur jour» et a fait vibrer des milliards de personnes à travers le monde. Ceux qui ne partagent pas ce constat seraient, selon lui, «tellement obnubilés par la haine et la critique» qu'ils en oublient la joie que procure le football.

Dans un carrousel Instagram composé de quinze publications, le président de la FIFA va jusqu'à conseiller à ses détracteurs «de méditer, de prier ou de regarder un match de football», plutôt que de consacrer leur énergie à la haine.

Une Coupe du monde sous le feu des critiques

Cette sortie intervient après une Coupe du monde marquée par de nombreuses polémiques. Les critiques ont notamment porté sur les restrictions de visa imposées aux supporters et aux officiels de certaines sélections, sur les enquêtes liées au prix des billets, ainsi que sur la levée de dernière minute de la suspension de l'international américain Folarin Balogun.

Cette décision avait alimenté les accusations d'ingérence politique, d'autant que le président américain Donald Trump s'était publiquement prononcé en faveur de la réintégration du joueur.

Gianni Infantino balaie toutefois ces critiques d'un revers de main. Selon lui, la FIFA a assuré «une sécurité à 100 %» et le tournoi n'a été marqué que par «de la joie et du bonheur».



