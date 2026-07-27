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«Ils répandent la haine»
Gianni Infantino tacle durement ses détracteurs et défend sa Coupe du monde

Plutôt qu'une conférence de presse, Gianni Infantino a choisi Instagram pour régler ses comptes avec ses détracteurs. Le président de la FIFA répond avec virulence et fait l'éloge de la Coupe du monde et de la façon dont elle a été organisée.
Publié: 10:32 heures
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Le président de la FIFA, Gianni Infantino, aux côtés du président américain Donald Trump lors de la finale de la Coupe du monde de football à New York.
Photo: AP Photo/Jacquelyn Martin
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Daniel Kestenholz

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a répondu avec une virulence inhabituelle à ses détracteurs au lendemain de la Coupe du monde.

Dans une longue publication Instagram mise en ligne une semaine après la finale, il accuse les médias et certains observateurs de «répandre la haine» et de diffuser de fausses informations, plutôt que de mettre en avant les aspects positifs du tournoi.

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«Méditez ou priez»

Selon Gianni Infantino, la Coupe du monde a montré «l'humanité sous son meilleur jour» et a fait vibrer des milliards de personnes à travers le monde. Ceux qui ne partagent pas ce constat seraient, selon lui, «tellement obnubilés par la haine et la critique» qu'ils en oublient la joie que procure le football.

Dans un carrousel Instagram composé de quinze publications, le président de la FIFA va jusqu'à conseiller à ses détracteurs «de méditer, de prier ou de regarder un match de football», plutôt que de consacrer leur énergie à la haine.

Une Coupe du monde sous le feu des critiques

Cette sortie intervient après une Coupe du monde marquée par de nombreuses polémiques. Les critiques ont notamment porté sur les restrictions de visa imposées aux supporters et aux officiels de certaines sélections, sur les enquêtes liées au prix des billets, ainsi que sur la levée de dernière minute de la suspension de l'international américain Folarin Balogun.

Cette décision avait alimenté les accusations d'ingérence politique, d'autant que le président américain Donald Trump s'était publiquement prononcé en faveur de la réintégration du joueur.

Gianni Infantino balaie toutefois ces critiques d'un revers de main. Selon lui, la FIFA a assuré «une sécurité à 100 %» et le tournoi n'a été marqué que par «de la joie et du bonheur».


Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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